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 Общество
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Все про:граница (3042) дети (3174)

 Кабмин упростил выезд несовершеннолетних за границу - теперь можно самим лететь самолетом, но с согласия родителей

Кабинет Министров упростил пересечение государственной границы украинцами, не достигшими 16-летнего возраста.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Українські Новини.

В частности, допускается самостоятельный выезд из Украины украинцев, не достигших 16-летнего возраста (при согласии родителей) воздушным транспортом в сопровождении представителей авиакомпаний.

В пояснительной записке к документу отмечается, что такое решение принято в соответствии с рекомендованной практикой Международной организации гражданской авиации.

Также упрощен выезд за границу детей, родившихся за границей, пересекающих границу в сопровождении одинокой матери.

Их выезд разрешен в случае предъявления свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства, не содержащего сведений об отце ребенка, легализованного или удостоверенного апостилем, а также без какого-либо дополнительного удостоверения в случаях, предусмотренных международным договором Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074796
 
 
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Да,теперь осталось малолеткам улететь и нормалёк ...
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Можно даже "зацепом" как на электричке. (Если родители разрешат).
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Апостиль стоит как билет на самолет! И то это не для жителей малых городков!Доедь, найди, в очередь стань,уедь , вернись через Х дней и т.д. Тут пока нотариуса доверенность сделать уговоришь ,поседеешь!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКабмин упростил выезд несовершеннолетних за границу - теперь можно самим лететь самолетом, но с согласия родителей
 
 
 
 
 
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