 Законопроект об усилении наказания и открытом реестре педофилов подан в ВР, - Аброськин

Об этом он рассказал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Это знаково, что именно сегодня, в День Национальной полиции, в Верховной Раде Украины был зарегистрирован доработанный законопроект о введении Единого реестра осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности малолетних", - написал Аброськин.
Он добавил, что по словам одного из соавторов, если бы этот законопроект сегодня был внесен в повестку дня, то обязательно получил бы необходимое количество голосов.
"Но идем по процедуре. На очереди - обсуждение в профильном депутатском комитете. На следующей неделе ожидаем внесения в повестку дня", - добавил первый замглавы Нацполиции.
На сайте ВР список депутатов.
Надька с Лозовым уже напринимала .........
На амброзьке жирный-жирный крест.
Педофилы - психически больные люди ( это плохие люди, но они больные!) и их единицы, по сравнению с бандитизмом (которые тоже очень плохие люди, но они хоть психически здоровые!), которых крышуешь ты и твои подчинённые.
Не можешь справиться с преступностью и переключаешь свои проёбы на абы шо?
Я так и понял...