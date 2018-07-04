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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (22119) дети (3174) насилие (172) педофил (369) Аброськин (405)

 Законопроект об усилении наказания и открытом реестре педофилов подан в ВР, - Аброськин

По словам первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, уже на следующей неделе документ может быть внесен в повестку дня.

Об этом он рассказал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Это знаково, что именно сегодня, в День Национальной полиции, в Верховной Раде Украины был зарегистрирован доработанный законопроект о введении Единого реестра осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности малолетних", - написал Аброськин.

Он добавил, что по словам одного из соавторов, если бы этот законопроект сегодня был внесен в повестку дня, то обязательно получил бы необходимое количество голосов.

"Но идем по процедуре. На очереди - обсуждение в профильном депутатском комитете. На следующей неделе ожидаем внесения в повестку дня", - добавил первый замглавы Нацполиции.

Законопроект об усилении наказания и открытом реестре педофилов подан в ВР, - Аброськин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074795
 
   
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закона мало, нужно отрезать яйца и с ними делать селфи, а потом в базу данных и в свободный доступ чтоб не повадно было всяким шариям и прочей гнили по детским песочницам лазить и насиловать детей.
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а его за шо? он вроде с овчаркой живёт Законопроект об усилении наказания и открытом реестре педофилов подан в ВР, - Аброськин - Цензор.НЕТ 1125
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Еще надо бы открыть реестр жуликов,воров и коррупционеров,таких,как сам Амброськин ... Законопроект об усилении наказания и открытом реестре педофилов подан в ВР, - Аброськин - Цензор.НЕТ 8970
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В чем усиление то? В России например недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов и сроке за укрывательство.
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Вот когда неграмотные тупые менты (в худшем смысле слова) лезут своими ручками в законы......
Надька с Лозовым уже напринимала .........
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А причём тут амброзькин ? Он уже всё сказал когда нападал на блокувальников Семенченко.
На амброзьке жирный-жирный крест.
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Аброськин, я редко встречаю сообщения о преступлениях педофилов, куда реже, чем сообщения о грабежах, разбоях, убийствах.
Педофилы - психически больные люди ( это плохие люди, но они больные!) и их единицы, по сравнению с бандитизмом (которые тоже очень плохие люди, но они хоть психически здоровые!), которых крышуешь ты и твои подчинённые.
Не можешь справиться с преступностью и переключаешь свои проёбы на абы шо?
Я так и понял...
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Значит, закон о приватизации с\х земель отложили как несущественный, а закон о мифических педофилах внесли как важный. В украине сотни дурацких законов: неотрегулированы собственность, наследство, покупка/продажа недвижимости, спорные территории между соседями, процветает дебильный закон о запрете миниатюрных видеокамер, еврономера - но нет! Нам нужны отечественные педофилы, мы боремся с абортами и запрещаем дроны тяжелее 1 грамма. Как же депутатам не терпится поковыряться в пизд.ах и задницах своих граждан.
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Всегда приятно встретить умного человека.
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Первым номером в реестр - Путина Владимира Владимировича.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект об усилении наказания и открытом реестре педофилов подан в ВР, - Аброськин
 
 
 
 
 
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