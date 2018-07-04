 Законопроект об усилении наказания и открытом реестре педофилов подан в ВР, - Аброськин

Об этом он рассказал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Это знаково, что именно сегодня, в День Национальной полиции, в Верховной Раде Украины был зарегистрирован доработанный законопроект о введении Единого реестра осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности малолетних", - написал Аброськин.

Он добавил, что по словам одного из соавторов, если бы этот законопроект сегодня был внесен в повестку дня, то обязательно получил бы необходимое количество голосов.

"Но идем по процедуре. На очереди - обсуждение в профильном депутатском комитете. На следующей неделе ожидаем внесения в повестку дня", - добавил первый замглавы Нацполиции.