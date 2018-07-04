 Война на Донбассе - часть масштабного плана РФ по дестабилизации Запада, - Моравецкий

Война на Донбассе является частью масштабного плана России по дестабилизации Запада. Об этом во время выступления в Европейском Парламенте заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По его словам, агрессия России в Украине пошатнула архитектуру безопасности стран Восточноцентральной Европы, а последние годы были периодом "чрезвычайного усиления геополитических угроз".

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"Таких, как терроризм или российская гибридная война в Украине и не только - вмешательство в демократический процесс стран Запада, и даже прямые нападения на жителей содружества", - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, подчеркнул, что действия России не являются случайностью, это заранее спланированная стратегия.