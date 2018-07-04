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 Политика Украины, За рубежом
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 Война на Донбассе - часть масштабного плана РФ по дестабилизации Запада, - Моравецкий

По его словам, агрессия России в Украине пошатнула архитектуру безопасности стран Восточно-центральной Европы.

Война на Донбассе является частью масштабного плана России по дестабилизации Запада. Об этом во время выступления в Европейском Парламенте заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По его словам, агрессия России в Украине пошатнула архитектуру безопасности стран Восточноцентральной Европы, а последние годы были периодом "чрезвычайного усиления геополитических угроз".

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"Таких, как терроризм или российская гибридная война в Украине и не только - вмешательство в демократический процесс стран Запада, и даже прямые нападения на жителей содружества", - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, подчеркнул, что действия России не являются случайностью, это заранее спланированная стратегия.

Источник: https://censor.net.ua/n3074792
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
путін хоче володарювати світом, в цьому напрямку і діє.
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Років десять тому ходило пророцтво , про те що Третя світова почнеться на Сході України . Потім кацапія полізе на Україну з Білорусі на Київ . На теритрії України буде два ядерних вибухи , один з них на Київщині . Опісля сім грибів виросте на кацапії , і кацапія як така піде в небуття . Тоді здавалося смішним - війна на Сході України . Але плетиво реальності мало коли відповідає нашим уявленням , хоча вже тоді можна було передбачити такий розвиток подій , по Абхазії та Молдові . Крим мав початися ще при Мешкові , але нас врятував Джохар Дудаєв , кацапія кинула всі сили на Ічкерію і тимчасово облишила реалізацію планів по Криму .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВойна на Донбассе - часть масштабного плана РФ по дестабилизации Запада, - Моравецкий
 
 
 
 
 
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