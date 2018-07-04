 Трехсторонние переговоры (Украина-ЕС-Россия) по транзиту газа состоятся 17 июля в Берлине, - "Украинские новости"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил источник, знакомый с подготовкой переговоров.
"Переговоры пройдут 17 июля. Место - Берлин", - сказал собеседник.
По его словам, дата и место проведения встречи было согласовано украинской и европейской сторонами в начале недели на консультациях в Брюсселе.
Собеседник агентства отметил, что российская сторона, по неофициальной информации, подтвердила свое участие.
Просто сказка
Поздравляю вас с наступившим 1937 годом!
ГосДУПА приняла в третьем чтении закон о принудительной госпитализации в психбольницу. Мундиаль закончится, кого в тюрьму, кого в психушку, а то оттепель они почувствовали. Сейчас научат вас Родину любить.
МОСКВА, 3 июля 2018, 11:34 - REGNUM Закон о принудительной госпитализации в психбольницу Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля. Прокурор получает право подавать иск в суд о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке.
Прокурор также будет вправе обратиться с исковым заявлением о продлении срока принудительной госпитализации страдающего психическим расстройством, а также о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.
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