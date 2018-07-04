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 Политика Украины, Экономика
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 Трехсторонние переговоры (Украина-ЕС-Россия) по транзиту газа состоятся 17 июля в Берлине, - "Украинские новости"

Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут 17 июля в Берлине (Германия).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил источник, знакомый с подготовкой переговоров.

"Переговоры пройдут 17 июля. Место - Берлин", - сказал собеседник.

По его словам, дата и место проведения встречи было согласовано украинской и европейской сторонами в начале недели на консультациях в Брюсселе.

Собеседник агентства отметил, что российская сторона, по неофициальной информации, подтвердила свое участие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС надеется запустить до летних каникул трехсторонние переговоры о судьбе украинской ГТС, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Источник: https://censor.net.ua/n3074789
 
 
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Так можно ж Юлю в крємль послати, вана порішає. Трехсторонние переговоры (Украина-ЕС-Россия) по транзиту газа состоятся 17 июля в Берлине, - "Украинские новости" - Цензор.НЕТ 3136
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Авто на «еврономерах» будут ловить с помощью системы «Рубеж»
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Будут заставлять агрессора продолжать качать газ через Украину и платить ей за транзит
Просто сказка
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З такого приводу треба ще лямових премій понавиписувати.
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И зачем ?? мЮллер сказал, через Украину не боле 10 %. Не боле 10 = 0,5. Нет - Газовой игле кацапии.
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нихера транзиту газа не будет....... сколько гадостей сделать друг другу..... россия будет топить украину пока не утопит......
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Кацапо дебилы и другие твари,
Поздравляю вас с наступившим 1937 годом!
ГосДУПА приняла в третьем чтении закон о принудительной госпитализации в психбольницу. Мундиаль закончится, кого в тюрьму, кого в психушку, а то оттепель они почувствовали. Сейчас научат вас Родину любить.
МОСКВА, 3 июля 2018, 11:34 - REGNUM Закон о принудительной госпитализации в психбольницу Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля. Прокурор получает право подавать иск в суд о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке.
Прокурор также будет вправе обратиться с исковым заявлением о продлении срока принудительной госпитализации страдающего психическим расстройством, а также о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.
https://regnum.ru/news/2441715.html


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрехсторонние переговоры (Украина-ЕС-Россия) по транзиту газа состоятся 17 июля в Берлине, - "Украинские новости"
 
 
 
 
 
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