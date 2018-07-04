 Трехсторонние переговоры (Украина-ЕС-Россия) по транзиту газа состоятся 17 июля в Берлине, - "Украинские новости"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил источник, знакомый с подготовкой переговоров.

"Переговоры пройдут 17 июля. Место - Берлин", - сказал собеседник.

По его словам, дата и место проведения встречи было согласовано украинской и европейской сторонами в начале недели на консультациях в Брюсселе.

Собеседник агентства отметил, что российская сторона, по неофициальной информации, подтвердила свое участие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС надеется запустить до летних каникул трехсторонние переговоры о судьбе украинской ГТС, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович