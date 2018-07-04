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 Политика Украины
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Все про:доходы (484) капитал (68) налоги (2456) Порошенко (15069)

 Закон о налоге на выведенный капитал вступит в силу только вместе с компенсаторами доходов госбюджета, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что закон о налоге на выведенный капитал вступит в силу только вместе с компенсаторами доходов госбюджета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Заявляю, что этот законопроект не имеет и не будет входить ни в какие противоречия с Международным валютным фондом, поскольку этот законопроект вступит в действие только тогда, когда в бюджете будут предусмотрены соответствующие компенсаторы", - сказал президент в ходе встречи с представителями бизнеса в среду в Киеве.

Он добавил, что законопроект о налоге на выведенный капитал не противоречит условиям сотрудничества с Международным валютным фондом.

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"Если необходимо выводить средства из Украины на потребление, сначала заплатите налоги", - подчеркнул Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3074788
 
   
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да? и за чей счет банкет будет? компенсационный...
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Нема пэтя бюджета ,украл ты с подельниками весь бюджет...
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Безсистемність -наше все. Спочатку робимо, а лише потім пробуємо про це щось пояснити "насєлєнію". Нічого, ще декілька "нових" реаліті-шоу по "ящику" і можна сміло йти на "вибори"))) Народ, читайте книжки і бажано книжки практиків, тоді в .нас через деякий час буде шанс збудувати щось схоже, як в Людей
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а с домика в Испании всё заплатил , или с распиханного по офшорам компенсировал в бюджет ??? чья бы корова мычала
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Та какой там! Если б журналисты все не разнюхали, то и как говорится ' не было никакого домика'
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C 1 июля невиданный прогресс - повышение пенсии на неполных ТРИ ДОЛЛАРА.
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а якого .... він на сербію їздив , знову багатовекторність ? дебіл
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Ну не может же он в рашку прямым ходом понестись. Начинает издалека ))
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Очень даже правильный налог, практикуется во многих странах, позволяет наращивать оборотные средства предприятий. Налог на прибыль платится только при снятии этой прибыли с счетов, а не авансом как сейчас.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон о налоге на выведенный капитал вступит в силу только вместе с компенсаторами доходов госбюджета, - Порошенко
 
 
 
 
 
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