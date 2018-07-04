 Закон о налоге на выведенный капитал вступит в силу только вместе с компенсаторами доходов госбюджета, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Заявляю, что этот законопроект не имеет и не будет входить ни в какие противоречия с Международным валютным фондом, поскольку этот законопроект вступит в действие только тогда, когда в бюджете будут предусмотрены соответствующие компенсаторы", - сказал президент в ходе встречи с представителями бизнеса в среду в Киеве.
Он добавил, что законопроект о налоге на выведенный капитал не противоречит условиям сотрудничества с Международным валютным фондом.
"Если необходимо выводить средства из Украины на потребление, сначала заплатите налоги", - подчеркнул Петр Порошенко.