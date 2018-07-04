 Соратник Саакашвили Деревянко решил идти в президенты Украины

Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

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"Я не хочу тратить еще 5 лет, не хочу опять на кого-то надеяться, не хочу потом снова бороться против "лучшего из худших". Поэтому я принял для себя решение. Я иду в Президенты. Иду, чтобы создать новую систему - систему нэоэкономики и цифрового государства", - написал он.

Напомним, что Деревянко является членом политсовета партии "Рух новых сил", основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.