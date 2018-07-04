 Соратник Саакашвили Деревянко решил идти в президенты Украины

Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Я не хочу тратить еще 5 лет, не хочу опять на кого-то надеяться, не хочу потом снова бороться против "лучшего из худших". Поэтому я принял для себя решение. Я иду в Президенты. Иду, чтобы создать новую систему - систему нэоэкономики и цифрового государства", - написал он.
Напомним, что Деревянко является членом политсовета партии "Рух новых сил", основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
а гроши откуда на "баллотирование"???
Вы Диб-л?
Или притворяетесь?
Но шансов 0. А у Гриценко избирателей может оттянуть.
Вот нафиг с 0 шансом лезть?
Уж лучше бабки на ВР придержать!
Гроші нема куди подіти ?
Тішать своє его та й усе. Непотрібні люди..
- Трудовые резервы.
- А
СпартакДеревянко бежит?
- Все бегут."(С)
Так не пойдет....
Наша украинская традиция выбрать конченного урода с преступным прошлым, что бы потом было кого пинать ногами когда скучно.....
Так что Деревянко проходи мимо...
По другє його шанси стати президентом нульові, а тому питання навіщо воно це робить а відповідь одна - збити з пантелику частину виборців України
Но Петя его быстренько вышвырнул из страны на радость коррупционерам.
Фейковые кандидаты," протипсихи", "выбор среди сортов говна" - стандартный набор.
И все это - из-за животного страха потерять корыто и (а вдруг???) - сесть.