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 Политика Украины
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Все про:Деревянко (38) Президент (4086) Саакашвили (2652)

 Соратник Саакашвили Деревянко решил идти в президенты Украины

Внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Деревянко намерен баллотироваться в президенты на очередных выборах.

Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

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"Я не хочу тратить еще 5 лет, не хочу опять на кого-то надеяться, не хочу потом снова бороться против "лучшего из худших". Поэтому я принял для себя решение. Я иду в Президенты. Иду, чтобы создать новую систему - систему нэоэкономики и цифрового государства", - написал он.

Напомним, что Деревянко является членом политсовета партии "Рух новых сил", основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Соратник Саакашвили Деревянко решил идти в президенты Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074786
 
 
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еще один...
а гроши откуда на "баллотирование"???
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Єдиний кандидат від демократів та патріотів це Анатолій Гриценко! Він і буде Президентом!
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Судя по украинским СМИ Петя должен выиграть. Я надеюсь.
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Мне показалось что они все топят за Петюню. В том числе этот сайт. А кто владеет СМИ тот владеет всем.
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Да ладно вам. Вы же все понимаете. Вы же патриот. Значит должны быть за Петю.
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Т.е. 93% народа Украины или против пети или не определились, а жалкие 7% - патриоты?
Вы Диб-л?
Или притворяетесь?
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Воно запоребриковое, искренне не понимает как можно не выбрать действующего президента.
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Судячи з фактів мародерства і колаборації з окупантом, наслідків "люстрацій і реформ", втечі молоді за кордон, перебування населення у злиднях, підняття тарифів, цін на продукти, ліки, проїзд у громадському транспорті, позбавлення мільйонів людей субсидій... в парашенку недовзі світить лише тюрма з конфіскацією всього майна, якщо не чкурне десь за бугор. Перемогу здобуде Гриценко і прийде кінець Вальцманату- режиму внутрішньої окупації
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Ну если проконсультируется с Ляшком на кого ставить то может и выиграет ,будет хоть на что в зоне чая купить ... Соратник Саакашвілі вирішив іти у президенти України - Цензор.НЕТ 3324
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МужЫк !!!!!1111 Буду за него голосовать!!!адынадын!!!
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Принаймні - не казнокрад і не пиздабол.
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Это +.
Но шансов 0. А у Гриценко избирателей может оттянуть.
Вот нафиг с 0 шансом лезть?
Уж лучше бабки на ВР придержать!
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Скатертью дорога. У всех нормальных украинцев есть проверенный президент Порошенко. И менять его мы никому не позволим.
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Я не сторонник перемен , НО НАДО ЧТО-ТО МЕНЯТЬ !
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Надо менять размер зарплат и пенсий в Украине. Но это достигается тотальными забастовками и акциями протеста. А никак ни сменой президента.
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Дивуюсь, навіщо стовідстоковим лузерам йти на вибори ?
Гроші нема куди подіти ?
Тішать своє его та й усе. Непотрібні люди..
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Буратіно, деревяненький, куди тобі до президента!?
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Деревянко . Представьте себе президента с такой фамилией . Порошенко не лучше , но это ... Соратник Саакашвили решил идти в президенты Украины - Цензор.НЕТ 4603
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Если он за Нато и за Европейские ценности, то я не против.
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Если он за мир во всем мире. Типичный избиратель.
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"- Кто бежит?
- Трудовые резервы.
- А Спартак Деревянко бежит?
- Все бегут."(С)
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да ну нах...., там и Касьянов намылился, возможно и позже кто то с героев АТО подтянется...

Так не пойдет....

Наша украинская традиция выбрать конченного урода с преступным прошлым, что бы потом было кого пинать ногами когда скучно..... Соратник Саакашвілі вирішив іти у президенти України - Цензор.НЕТ 4316

Так что Деревянко проходи мимо...
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По перше це не соратник Саакашвілі а посіпака Юлі ...
По другє його шанси стати президентом нульові, а тому питання навіщо воно це робить а відповідь одна - збити з пантелику частину виборців України
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Я бы за Саакашвили голосовала. По сути он единственный человек в Украине кто пытался бороться с коррупцией.
Но Петя его быстренько вышвырнул из страны на радость коррупционерам.
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Михо не мог выставлять свою кандидатуру на президента, но есть шанс проголосовать за него на выборах президента Грузии.
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Опять будет избирательный бюллетень в виде двухметрового рулона...
Фейковые кандидаты," протипсихи", "выбор среди сортов говна" - стандартный набор.
И все это - из-за животного страха потерять корыто и (а вдруг???) - сесть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоратник Саакашвили Деревянко решил идти в президенты Украины
 
 
 
 
 
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