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 "Укрзализныця" вдвое увеличила количество рейсов поезда Киев-Бердянск

"Укрзализныця" в два раза увеличила количество рейсов поезда № 228 Киев - Бердянск. Теперь поезд будет курсировать ежедневно

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "УЗ". "

С 6 июля по 22 августа поезд Киев - Бердянск будет курсировать ежедневно вместо через день, как было раньше. Такое решение "Укрзализныци" позволит большему количеству пассажиров добраться до мест отдыха на Азовском море", - сообщили в УЗ.

Так, из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 19:38 и прибывать в Бердянск в 10:45. В обратном направлении отправление из Бердянска в 17:05 и прибытие в Киев в 10:26. Поезд будет останавливаться на станциях им. Тараса Шевченко, Знаменка, Пятихатки, Днепр-Главный и других.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" запускает поезд, который соединит Киев с Донбассом и Азовским побережьем, - Кравцов

Источник: https://censor.net.ua/n3074785
 
 
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А раньше летние доппоезда запускали в Крым........

Говорят количество укротуристов в Крыму составляет миллион. Говорят так.
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длинные зеленые поезда прибывали в Симферополь со всех уголков СНГ через каждые пять минут, а на самом вокзале негде было сесть, ни на лавочке, ни на "поребрике"..... "Укрзалізниця" вдвічі збільшила кількість рейсів поїзда Київ-Бердянськ - Цензор.НЕТ 3323
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Что теперь аж ДВА вагона будет, вот это расточительство
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" вдвое увеличила количество рейсов поезда Киев-Бердянск
 
 
 
 
 
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