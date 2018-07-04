 "Укрзализныця" вдвое увеличила количество рейсов поезда Киев-Бердянск

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "УЗ". "

С 6 июля по 22 августа поезд Киев - Бердянск будет курсировать ежедневно вместо через день, как было раньше. Такое решение "Укрзализныци" позволит большему количеству пассажиров добраться до мест отдыха на Азовском море", - сообщили в УЗ.

Так, из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 19:38 и прибывать в Бердянск в 10:45. В обратном направлении отправление из Бердянска в 17:05 и прибытие в Киев в 10:26. Поезд будет останавливаться на станциях им. Тараса Шевченко, Знаменка, Пятихатки, Днепр-Главный и других.

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