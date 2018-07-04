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 Политика Украины
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Все про:законопроект (1958) капитал (68) налоги (2456) Порошенко (15069) ГФС (2648)

 Порошенко вносит в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал

Президент Украины Петр Порошенко подписал и намерен в ближайшее время зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о налоге на выведенный капитал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это не должно быть делом президента, это должно быть делом нашей единой команды. Тогда мы победим так же, как мы победили во время голосования закона о валюте. Вы согласны на то, что это будет наш совместный бой за экономическую свободу Украины? Тогда вместе к бою", - сказал президент в ходе встречи с представителями бизнеса в среду в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налог на выведенный капитал может стать коррупционным через 2-3 года из-за отсутствия прозрачного механизма его внедрения, - Данилюк

П.Порошенко также сообщил, что докладчиком законопроекта в Верховной Раде будет его представитель в парламенте Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко").

Источник: https://censor.net.ua/n3074784
 
   
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Фух, ну слава Богу петро лексичу этот налог не грозит!
Он так удачно успел вывести и спрятать... шо никакие панамы-пейперс не достанут, Да, петро? Порошенко вносит в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал - Цензор.НЕТ 2333
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"Вы согласны на то, что это будет наш совместный бой за экономическую свободу Украины?" - канэшно согласны Петр Лексеевич..., к чертям этот гребанный совок, когда за украденные, выведенные и спрятанные за рубежом капиталы давали немалые срока... Порошенко вносит в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал - Цензор.НЕТ 3545

Порошенко вносит в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал - Цензор.НЕТ 8337
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Своё всё вывез,а теперь можна и попиариться,выборы-о не за горами. Ну а для остальныз-закон курятника.
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Справедливый налог от справедливого президента Порошенко.
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Вроде бы #четырегоданазад надо было это сделать, а все молчат про это...
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Панамские патриоты против вывода капитала.
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Податок на прибуток підприємств найбільше сприяв і далі сприяє тінізації нашої економіки, його реформування було завжди актуальним зробити це можна було вже давно. Мабуть "вибори" скоро і аналітики команд, котрі є власниками майже всіх розмовляючих в "ящику" черепів, готують для "пастви" привабливі горизонти. Для відсталої православної країни із затурканим населенням(інакшого в таких не буває) це нормальна візантійська практика
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3 года назад ентот налог на дивиденты был аж..... 0%
Потом ввели налог 4%.

Счас введут 5%.

Типа аваков-ахметов получил скважину газовую в патаве-харькове,
выкачал оттуда газ по 320 грн за 1 тыс куб м,
продал населению по 6800 (а будет и по 11 000 скоро),
заработал 6480 с каждого куба и послал бабло на панаму за минусом 5% от 6480.
А 6480 - енто 20 кратный навар - 2000% получил прибыль.
Заплатил 5% и спи спакойно как завещал плакулол луценко.

В общем и целом - укр население было есть и будет нищее,
перспектив нэт. завернули соевое говно в обложку от канхветы рошен.
дешевая рабочая сила, природные ископаемые - все на панаму.
тут останется толькуо то, что не успело выехать в польши-расеи.

но быдлонарод терпит,
потому, что быдло.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко вносит в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал
 
 
 
 
 
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