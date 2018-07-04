 Порошенко вносит в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это не должно быть делом президента, это должно быть делом нашей единой команды. Тогда мы победим так же, как мы победили во время голосования закона о валюте. Вы согласны на то, что это будет наш совместный бой за экономическую свободу Украины? Тогда вместе к бою", - сказал президент в ходе встречи с представителями бизнеса в среду в Киеве.
П.Порошенко также сообщил, что докладчиком законопроекта в Верховной Раде будет его представитель в парламенте Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко").
Он так удачно успел вывести и спрятать... шо никакие панамы-пейперс не достанут, Да, петро?
Потом ввели налог 4%.
Счас введут 5%.
Типа аваков-ахметов получил скважину газовую в патаве-харькове,
выкачал оттуда газ по 320 грн за 1 тыс куб м,
продал населению по 6800 (а будет и по 11 000 скоро),
заработал 6480 с каждого куба и послал бабло на панаму за минусом 5% от 6480.
А 6480 - енто 20 кратный навар - 2000% получил прибыль.
Заплатил 5% и спи спакойно как завещал плакулол луценко.
В общем и целом - укр население было есть и будет нищее,
перспектив нэт. завернули соевое говно в обложку от канхветы рошен.
дешевая рабочая сила, природные ископаемые - все на панаму.
тут останется толькуо то, что не успело выехать в польши-расеи.
но быдлонарод терпит,
потому, что быдло.