 Попавшая в больницу мать крымского политзаключенного Примова не прекратила голодовку, - правозащитник Джеппаров

Об этом 4 июля Крым.Реалии рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас она находится в больнице в Севастополе. У нее слабость в связи с голодовкой, которая длится в пределах двух недель. О ее дальнейших намерениях мы не знаем, но, судя по ее поведению, голодовка не прекращена", – сказал Джеппаров.

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Накануне объявившую голодовку Примову доставили в больницу. 20 июня 2018 года мать фигуранта севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир", политзаключенного Нури Примова Раиме Примова объявила голодовку (пила только воду). Она написала заявление в Управление ФСБ России по оккупированному Крыму с требованием обменять ее сына.