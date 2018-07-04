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 Попавшая в больницу мать крымского политзаключенного Примова не прекратила голодовку, - правозащитник Джеппаров

Объявившая голодовку Раиме Примова, мать фигуранта севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир", политзаключенного Нури Примова, после того как ее доставили в больницу не прекратила протест.

Об этом 4 июля Крым.Реалии рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас она находится в больнице в Севастополе. У нее слабость в связи с голодовкой, которая длится в пределах двух недель. О ее дальнейших намерениях мы не знаем, но, судя по ее поведению, голодовка не прекращена", – сказал Джеппаров.

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Накануне объявившую голодовку Примову доставили в больницу. 20 июня 2018 года мать фигуранта севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир", политзаключенного Нури Примова Раиме Примова объявила голодовку (пила только воду). Она написала заявление в Управление ФСБ России по оккупированному Крыму с требованием обменять ее сына.

Источник: https://censor.net.ua/n3074781
 
 
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До чего же Рашка крысиная страна....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПопавшая в больницу мать крымского политзаключенного Примова не прекратила голодовку, - правозащитник Джеппаров
 
 
 
 
 
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