 Кихтенко о международном наркотрафике через Украину: Кокаин - курьерами-глотателями из Латинской Америки, героин - из Азии, НПВ - почтой из Китая

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил начальник департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко.

"Если говорить о международных каналах поставки наркотиков, которые осуществляются наркокурьерами, то речь обычно идет о размерах от 1 до 5 кг. Кокаин, например, обычно поставляется авиатранспортом из стран Латинской Америки в потайных отделениях багажа или в собственном теле так называемыми курьерами-глотателями, героин – из стран Азии, новые психоактивные вещества - из Китая международными почтовыми отправлениями", - рассказал он.

При этом географическое положение и развитая транспортная инфраструктура делают Украину привлекательной для международных преступных наркогруппировок, в первую очередь тех, что осуществляют транзитные поставки в страны ЕС. В частности, ранее был активен так называемый "Северный маршрут", пролегавший через восточные области Украины. После начала боевых действий маршруты наркопоставок сместились, чтобы избежать рисков.

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"Если говорить о контрабандных каналах, то так называемый "Северный маршрут" поставок героина (из Афганистана через Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Россию в Украину и далее в страны ЕС) ранее действительно пролегал в том числе и через Донецкую область. Но также, например, задерживались наркогруппировки и производились рекордные изъятия героина, который поступал в нашу страну по "Северному маршруту" через Сумскую область. То есть у нас есть и другие приграничные области с РФ, которые могут использоваться международными наркогруппировками без дополнительных рисков, связанных с боевыми действиями", - объяснил Кихтенко и уточнил, что сейчас у украинских правоохранителей нет никакой информации, подтверждающей, что текущая ситуация на Донбассе как-либо повлияла на местные наркогруппировки и предоставила им какие-либо дополнительные возможности.

Также функционирует так называемый "Балканский маршрут", однако задержания партий, поставляющихся по нему, зачастую происходят на кавказском ответвлении правоохранителями Азербайджана и Грузии, задолго до украинской границы.

"Но это все касается поставок наркотиков в особо крупных размерах", - подчеркнул Кихтенко.

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