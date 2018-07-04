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 Политика Украины
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Все про:ВР (22119) ОБСЕ (3203) пропаганда (1984) свобода слова (946) Высоцкий Сергей (38) Дезир Арлем (10)

 ОБСЕ была втянута в гибридную войну, - комитет ВР принял заявление в связи с проведением в Киеве конференции с приглашением российских пропагандистов

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова обвинил ОБСЕ в "прямой провокации" через приглашение российских пропагандистов в Киев на конференцию "Усиление свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине во время конфликта в стране и вокруг нее"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке народный депутат Сергей Высоцкий.

Нардеп отметил: "Только что комитет по вопросам свободы слова и информационной политики одобрил инициированное мной заявление о недопустимости втягивания ОБСЕ в информационную войну против Украины. Этим заявлением мы отреагировали на скандальную конференцию в Киеве, на которой по приглашению ОБСЕ должны были выступать русские пропагандисты. В пятницу улетаю на очередную сессии Парлментской  ассамблеи ОБСЕ, на которой буду поднимать этот вопрос и вопросы деятельности представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ОБСЕ, вы совсем е**нулись?": в Киеве на конференции по свободе слова на пятом году войны выступил пропагандист МИД РФ Буякевич, - Бабченко. ФОТО

Текст заявления ниже:

"ЗАЯВА КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ СВОБОДИ СЛОВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики звертає увагу на неприпустимість втягнення таких авторитетних міжнародних організацій як Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) у гібридну війну, яку Російська Федерація веде проти України.
Одним із елементів такої війни є сам факт заперечення збройної агресії РФ проти України, і, на жаль, ОБСЄ, проводячи міжнародну конференцію "Посилення свободи і плюралізму засобів масової інформації в Україні під час конфлікту в країні та навколо неї", повторює кліше російської пропаганди.

Ми наголошуємо, що така назва конференції є провокативною та некоректною, оскільки не існує жодного "конфлікту в країні", натомість має місце збройна агресія РФ проти України а також анексія Російської Федерації частини української території всупереч всім міжнародним угодам. І факт такої агресії визнаний як міжнародними організаціями, так і більшістю країн світу.

Комітет наголошує на тому, що свобода слова є надважливою цінністю для українського суспільства. Наш комітет та весь український парламент за останні чотири роки розробив та прийняв цілу низку надзвичайно прогресивних законів у сфері інформполітики - роздержавлення друкованих ЗМІ, створення незалежного суспільного мовлення, прозорість медіа власності, захисту прав журналістів.

Водночас, ми не можемо не відзначити, що інформаційна війна є інтегральною складовою агресії Російської Федерації, і в таких умовах Україна змушена адекватно та пропорційно реагувати на відповідні загрози, захищаючи власний суверенітет і незалежність.

Відтак, запрошення на конференцію ОБСЄ російських пропагандистів з російських ЗМІ, які неодноразово вдавалися до інформаційних маніпуляцій проти України, можна трактувати як пряму провокацію.

Ми також вважаємо неприпустимим використання міжнародної конференції для організації провокацій проти політичного в"язня Кремля Олега Сенцова, який сьогодні знаходиться на межі між життям та смертю внаслідок російських тортур.

Ми наголошуємо, що саме Російська Федерація є однією з найбільших загроз для свободи слова і демократії у світі. Крім того, російські медіа перетворилися на інструменти пропаганди та поширення фейків, спрямованих на підбурювання до дискримінації, ворожнечі та насильства, що відчуває на собі не лише Україна, але і ціла низка інших країн. Комітет підкреслює необхідність збереження у світі свободи слова та свободи засобів масової інформації. В той же час, неприпустимо ігнорувати потребу в розробці інструментів для захисту демократії від інформаційної зброї, яка становить серйозну загрозу для прав людини та світової безпеки.

Ми завжди стояли і будемо стояти на сторожі захисту прав журналістів та свободи слова в Україні. В той же час, ми закликаємо організаторів конференції , в тому числі Представника ОБСЄ Арлема Дезіра, більш фахово розібратися в ситуації щодо гібридних інформаційних впливів, аби не перетворювати ОБСЄ в інструмент російських маніпуляцій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Может, сначала прекратите стрелять? Миротворцы хреновы", - журналист Цымбалюк об отказе во въезде в Украину российскому телеведущему Примакову

Источник: https://censor.net.ua/n3074774
 
   
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Бедный Геббельс тихонько плачет от обиды и досады в сторонке.
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так ОБСЕ скоро в Киев и руцкие танки пригласит... на посмотреть
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Одно название конференции чего стоит ? ОБСЕ была втянута в гибридную войну, - комитет ВР принял заявление о проведении в Киеве конференции с приглашением российских пропагандистов - Цензор.НЕТ 2027
"Усиление свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине во время конфликта в стране и вокруг нее"

В любой стране, даже самой демократической, во время войны вводят ограничения гражданских свобод.
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Ой біда... У вас цілий мінстець для чого створений? Сидіти на сайтах і співати який правильний курс у гідранта? А СБУ що робить, що такі мразі лекції читають?
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Хтось в обсє доброго хабара отримав.
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Деньги не пахнут. А если чё - ми есть за плюрализьм, а то что нас на свадьба позвать есть доброжелательность.
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на двох стільцях ще нікому не вдавалось всидіти
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Да ладно вам. Вон сколько акробатов с чёткой и неизменной политической позицией.
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Все коли-небудь закінчується, тріко акробата теж не вічне.
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грёбанное ОБСЕ ничего не видит, ничего не слышит и делает тупые заявления как в 2016г. один из руководителей выдал фиерическую фразу: " Наши наблюдатели видели как со стороны росийской границы в сторону Украины проследовала бронетехника, но мы не можем с уверенностью заявить коакой стране она принадлежит" ????? Так и хотелось ему подсказать что принадлежит она - Гондурасу
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пропагандиста сайтов ДНР-в председатели конференции.
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Не хило Путлер ОБСЕ прикармливает, они уже уже путлеровских геббельсов в Украину приглашают. Мрази.
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напрасно вы так рассердились, преимущества своего не понимаете. Наоборот, надо всячески приветствовать, гостеприимство проявлять максимально. И лучшее для этих целей помещение предоставить в Киеве. Думаю, что здание цирка подойдет лучше всего. Там клетки есть, дрессировщики, снова-таки. Да эти представления аншлаги будут собирать. Сначала в Киеве. А потом на гастролях по всему миру. Дрессированный кисилев с рассказом про ядерный пепел. Прочая шваль, с песнями какие русские из орды получились. И даже может быть САМ не выдержит и к ним присоединится. С лекциями про ихтамнет, одинарот и летчикаволошина. Не торопитесь, хорошо обдумайте новые возможности, ОБСЕ не зря подсуетилось, явно в долю попасть желают, не отталкивайте сирых и убогих
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ была втянута в гибридную войну, - комитет ВР принял заявление в связи с проведением в Киеве конференции с приглашением российских пропагандистов
 
 
 
 
 
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