 Представитель НАТО заверил, что Украина примет участие в саммите альянса несмотря на позицию Венгрии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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В понедельник украинское издание "Европейская правда" сообщило, что МИД Венгрии направил официальное послание генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором говорится: "Орбан намерен голосовать против любого документа, который будет предложен членам альянса по итогам встречи с лидерами Украины и Грузии".

По данным "Европейской правды", письмо было направлено через несколько дней после встречи представителей Украины и Венгрии на уровне министров, на которой в целом были урегулированы разногласия по поводу закона Украины об образовании, противоречащего решениям Венецианской комиссии – консультативного органа Совета Европы.

Представители Венгрии заявили, что если Украина согласится выполнить эти решения, то они перестанут блокировать усилия Киева по вступлению в НАТО.

Будучи членом НАТО с 1999 года, Венгрия в лице ее постоянной делегации может наложить вето на усилия стран, желающих стать членами альянса, например, Украины.

Представители НАТО и Венгрии никак не прокомментировали внезапное изменение позиции Будапешта по отношениям НАТО-Украина и не согласились раскрыть содержания письма.

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Представители НАТО во вторник подтвердили получение письма, но предложили обращаться с запросами о его содержании к Будапешту.

"Правительство Венгрии обратилось к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с письмом, касающимся Украины, – подтвердил представитель НАТО Украинской службе "Голоса Америки". – По всем вопросам относительно его содержания я предлагаю обращаться к венгерским властям".

"НАТО оказывает мощную политическую и практическую поддержку Украине, и менять эту ситуацию не планируется, – добавил представитель альянса. – За последние годы Украина провела серьезные реформы в сфере безопасности и обороны, а также в таких областях, как здравоохранение, образование и социальное обеспечение. Важно, чтобы Украина продолжала идти по пути реформ".

Хотя не ясно, было ли целью письма Орбана заблокировать участие Украины в саммите, представитель НАТО написал: "Украина примет участие в саммите НАТО на следующей неделе. Форматы саммита будут объявлены в ближайшее время. Мы ожидаем, что лидеры стран альянса признают усилия Украины и заявят о твердом намерении оказывать ей дальнейшую политическую и практическую поддержку".

Представители МИД Венгрии отказались ответить на запросы "Голоса Америки" по телефону и электронной почте, направленные перед публикацией.

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Вице-премьер украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интерграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила "Голосу Америки", что она сохраняет оптимизм относительно продолжения сотрудничества НАТО с Украиной.

В июне НАТО официально пригласило президента Украины Петра Порошенко на предстоящий саммит, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.