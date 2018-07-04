EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Общество
  1410  24
Все про:банки (1593) задержание (5011) ограбление (1130) Узбекистан (68) украинцы (2861)

 Троих украинцев задержали в Ташкенте при попытке ограбить банк, - МВД Узбекистана

Сотрудники управления внутренних дел Ташкента задержали преступную группу, в которую входили трое граждан Украины, пытавшуюся ограбить частный "Ориент Финанс Банк".

Об этом сообщает в среду управление по связям со СМИ МВД Узбекистана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Трое преступников были задержаны при попытке вскрыть депозитные ячейки банка с помощью специального оборудования", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Гражданин Узбекистана пытался вывезти с оккупированной части Донбасса крупную сумму наличными, - Госпогранслужба. ФОТО

По данным, МВД, один из членов банды 16 мая открыл депозитную ячейку в банке. Пользуясь возможностью доступа в банк, грабители тщательно изучили механизм обслуживания клиентов, действия охраны, работу камер слежения. Их поймали с поличным, когда они пытались вскрыть ячейки банка.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

Частный акционерно-коммерческий банк (ЧАКБ) Orient Finans с активами на конец 2017 года в размере почти 1,5 трлн сумов (7846,27/$1) относится к числу средних банков Узбекистана. Доля физических лиц в уставном капитале составляет 80%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Гражданин Узбекистана задержан в Киеве при попытке подкупа пограничников для легализации 40 соотечественников. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3074764
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прописочка у этих "джентльменов удачи" в украинском паспорте какая, область, город?
Часом не из "маладых республик"?
 показать весь комментарий
 
 
У Вас в паспорті немає жодного штампу, де вказане місце Вашого проживання?
 показать весь комментарий
 
Да какая разница в контексте данной темы, тем более, что был упомянут имено паспорт
"в украинском паспорте какая, область, город?".
 показать весь комментарий
 
В Ташкент за тугриками - оригинально.

І де тільки наших людей нема ? Троих украинцев задержали в Ташкенте при попытке ограбить банк, - МВД Узбекистана - Цензор.НЕТ 4947
 показать весь комментарий
 
 
МВД Узбекистана расстреливало мирных граждан из крупнокалиберных пулемётов в 2005-м.
Неизвестно было ли что-то, но этим утыркам обвинить на ровном месте кого - как два пальца.
Троих украинцев задержали в Ташкенте при попытке ограбить банк, - МВД Узбекистана - Цензор.НЕТ 1955
 показать весь комментарий
 
Завел себе ячейку, положил в нее инструмент "медвежатника" - и можно идти на дело. Молодцы.
 показать весь комментарий
 
Пускай там и сидят в зиндане.
Такого быдла и без них хватает в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Журналисту - двойку! Пропустил важное слово в тексте. Новость должна была содержать такой абзац: "Пользуясь возможностью доступа в банк, грабители недостаточно тщательно изучили механизм обслуживания клиентов, действия охраны, работу камер слежения. Их поймали с поличным, когда они пытались вскрыть ячейки банка."
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Украинским бандитам уже тесно в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Пользуясь возможностью доступа в банк, грабители тщательно изучили механизм обслуживания клиентов, действия охраны, работу камер слежения.

Всё по уму, но лажа всё же вышла.. (c)
 показать весь комментарий
 
тяжело братве работать в диктаторских странах - ну не каких понятий нет - все на диктатуру пашут потихоньку - их по приезду уже пасли)))))
 показать весь комментарий
 
Вот там пусть и отбывают "от звонка до звонка".
 показать весь комментарий
 
У сына радикала Попова алиби есть? Или там папашка отличился?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоТроих украинцев задержали в Ташкенте при попытке ограбить банк, - МВД Узбекистана
 
 
 
 
 
 вверх