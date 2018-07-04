 Троих украинцев задержали в Ташкенте при попытке ограбить банк, - МВД Узбекистана

Об этом сообщает в среду управление по связям со СМИ МВД Узбекистана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Трое преступников были задержаны при попытке вскрыть депозитные ячейки банка с помощью специального оборудования", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Гражданин Узбекистана пытался вывезти с оккупированной части Донбасса крупную сумму наличными, - Госпогранслужба. ФОТО

По данным, МВД, один из членов банды 16 мая открыл депозитную ячейку в банке. Пользуясь возможностью доступа в банк, грабители тщательно изучили механизм обслуживания клиентов, действия охраны, работу камер слежения. Их поймали с поличным, когда они пытались вскрыть ячейки банка.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

Частный акционерно-коммерческий банк (ЧАКБ) Orient Finans с активами на конец 2017 года в размере почти 1,5 трлн сумов (7846,27/$1) относится к числу средних банков Узбекистана. Доля физических лиц в уставном капитале составляет 80%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Гражданин Узбекистана задержан в Киеве при попытке подкупа пограничников для легализации 40 соотечественников. ВИДЕО