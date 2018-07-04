 Троих украинцев задержали в Ташкенте при попытке ограбить банк, - МВД Узбекистана

Об этом сообщает в среду управление по связям со СМИ МВД Узбекистана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Трое преступников были задержаны при попытке вскрыть депозитные ячейки банка с помощью специального оборудования", - говорится в сообщении.
По данным, МВД, один из членов банды 16 мая открыл депозитную ячейку в банке. Пользуясь возможностью доступа в банк, грабители тщательно изучили механизм обслуживания клиентов, действия охраны, работу камер слежения. Их поймали с поличным, когда они пытались вскрыть ячейки банка.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
Частный акционерно-коммерческий банк (ЧАКБ) Orient Finans с активами на конец 2017 года в размере почти 1,5 трлн сумов (7846,27/$1) относится к числу средних банков Узбекистана. Доля физических лиц в уставном капитале составляет 80%.
Часом не из "маладых республик"?
"в украинском паспорте какая, область, город?".
І де тільки наших людей нема ?
Неизвестно было ли что-то, но этим утыркам обвинить на ровном месте кого - как два пальца.
Такого быдла и без них хватает в Украине.
Всё по уму, но лажа всё же вышла.. (c)