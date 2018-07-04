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 Политика Украины
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Все про:Минфин (1228) налоговая милиция (1277) Гройсман (4163) ГФС (2648)

 "Налоговая милиция есть!" - Гройсман о правомочности органа ГФС

Премьер-министр Владимир Гройсман уверен в правомочности налоговой милиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Возможно, есть дискуссия: есть налоговая милиция или нет. Для меня такой дискуссии нет: налоговая милиция есть!" – заявил глава правительства на селекторном совещании в Государственной фискальной службе по вопросам усиления борьбы с контрабандой в Киеве во вторник.

В.Гройсман отметил, что основное задание налоговой милиции – борьба с теневыми схемами и защита легального бизнеса.

"Основное задание налоговой милиции состоит в том, чтобы прекращать незаконные коррупционные схемы. С применением всей законодательной базы, силовых подразделений, я это подчеркиваю, с полной координацией с Национальной полицией Украины", – подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось, в ходе прохождения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата (закон №1797-VIII) в конце 2016 года в Раде была допущена техническая ошибка при изменении нумерации пунктов.

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"Де-юре правовой статус налоговой милиции сейчас – "вне закона". Де-факто она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, продолжает свою деятельность", - описала ситуацию народный депутат Татьяна Острикова (фракция "Самопомич").

В феврале 2017 года была предпринята попытка устранить существующую неопределенность относительно легитимности работы налоговой милиции до создания Службы финансовых расследований (СФР) или другого нового подобного органа, однако она провалилась.

Бывший тогда министром финансов Александр Данилюк заявил, что возобновление правового статуса налоговой милиции приведет к промедлению с созданием СФР. "Считаю, что налоговая милиция - это репрессивный орган, давящий на бизнес, который не сокращает количество финансовых преступлений. Это наследие должно остаться в прошлом", - сказал он.

В начале июня этого года Верховная Рада уволила А.Данилюка с поста министра финансов по представлению премьера, а его обязанности стала исполнять первый заместитель министра Оксана Маркарова.

"Я полностью доверяю министру финансов Оксане Маркаровой", – сказал В.Гройсман на селекторном совещании в присутствии главы Минфина.

Источник: https://censor.net.ua/n3074757
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
для Гройсмана может она есть , де юре ее нет с 1 января 2017г.Была попытка ВР ее "реанимировать" -голосов не хватило, минимум 226 голосов не набралось. Любой адекватный юрист докажет не легитимность этих гопников , а Гройсман пусть говорит, с такими "заявами" только "поднимает" рейтинг власти вниз.
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так у нас все есть. Прокуратуры и суды в разных ипостасях, а барыги все никак не угомонятся "Налоговая милиция есть!" - Гройсман о правомочности органа ГФС - Цензор.НЕТ 7771
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Премьер заговаривается? Милиция или полиция?
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Браво Владимир Гройсман!С каждым днем Украина превращается в настоящую европейскую страну ,а Украинцы уже твердо могут себя считать европейцами.Слава Украине!
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и я уверен через лет 30 уже не вы будете в Польшу ездить на панов работать а сами будете панами и поляки на вас будут батрачить а кацапы будут мыть унитазы за бояру просроченную
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Просто добравшиеся до власти , не считают остальных людьмии . И потому девушку НЕ ПОДУМАЛИ СПРОСИТЬ
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Зачем нам она нужна эта структура? Их нужно ликвидировать немедленно . Снизить налоги, упростить их, чтоб каждый мог сам справляться со своим бизнесом , максимально все компьютеризировать вплоть до закона , чтоб максимально устранить влияни5 государства на бизнес и человеческий фактор. Правила для всех должны быть равными.
Бедные предприниматели и так еле живы из- за рухнувшей втрое гривны, а эти тупицы все не знают, что ещё придумать, чтоб устроить тула своих тупых детей. Хватит контролировать. Оставьте предпринимателей в покое.
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Да и ещё! Когда вы легализуете евробояхи? Все цену никак не сложат! Сами - то все увиливаете от налогообложения и хотите, чтоб полукраины оставались вне закона.
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гнойсман, арбузов нет!

вперед на баржу!
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Да,мы в курсе,что эти пидо,,,,ы есть,пару дней назад заносили взятку за подпись на бегунке по возврату "белого" НДСа? потому что с момента захода валюты и оформления декларации поменялся курс гривни,и хотя есть толкование нацбанка на этот счет ?эти твари без взятки расценивали это изменение как нарушение !!!!!
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зря заносили,они вне правового поля, на нары надо было с поличным шакалов пристраивать. "Податкова міліція є!" - Гройсман про правочинність органу ДФС - Цензор.НЕТ 4542
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"Налоговая милиция есть!" - Гройсман "Налоговая милиция есть!" - Гройсман о правомочности органа ГФС - Цензор.НЕТ 258 Ну да вовчик ЕСТЬ!!! ВЕДЬ ОНА-ЖЕ НЕ МОЖЕТ НЕ ЕСТЬ!!!
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Ликвидировали, ликвидировали, да не выликвидировали...)
Ну и чем вы, пиз**болы, отличаетесь от путлера, шесть раз "выводившего" рашистские войска из Сирии? )))
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дороги у тебя уже тоже есть. п@здюк пархатый
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Бывшего министра финансов "ликвидировали" только за письмо к послам G7? Да?
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Гросік, так ти ж кричав, що її не буде і вже похоронив ще минулого року "Податкова міліція є!" - Гройсман про правочинність органу ДФС - Цензор.НЕТ 5309 .
"Йдеться про те, щоб ліквідувати податкову міліцію, вже остаточно, ліквідувати економічну службу Нацполіції, колишню Службу ВБРСВ, та ліквідувати відповідний економічний підрозділ СБУ. Ліквідувати, створити єдину Службу фінансових розслідувань, яка буде високоінтелектуальною і якісною з точки зору недопущення економічних злочинів проти держави. Це дуже хороший крок уперед зі створення нормального бізнес-клімату", - зазначив він.
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Плевал начальник базара на законы.
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После смены власти можно без труда засадить в тюрьму любого, кто причастен к финансированию налоговой милиции, которой по законам Украины уже давно не существует. Гройсмана (после таких высказываний) за организатора преступной группы можно подтянуть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Налоговая милиция есть!" - Гройсман о правомочности органа ГФС
 
 
 
 
 
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