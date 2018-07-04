EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  3757  9
Все про:железная дорога (1016) несчастный_случай (200) смерть (5087) военнослужащие (3735)

 При загрузке бронетехники на ж/д платформы на Харьковщине погиб военнослужащий

В Чугуевском районе Харьковской области во время загрузки на железнодорожные платформы штатной бронетехники был смертельно травмирован механик-водитель одной из воинских частей оперативного командования "Восток".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице оперативного командования "Восток" в Facebook.

"При загрузке на железнодорожные платформы штатной бронированной техники механик водитель одной из воинских частей оперативного командования "Восток" - старший сержант Скус Александр Дмитриевич - получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего. Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение военнослужащим техники безопасности при проведении работ. Во всех воинских частях и учреждениях оперативного командования принимаются срочные дополнительные меры по недопущению травмирования военнослужащих", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морпех 36-й ОБрМП Эдуард Фeдоров умер 2 июля в военном госпитале от ранений, полученных на Донбассе 27 июня. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3074753
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Это никак не связано с антибляхерами, как в том случае в Чернигове?
 показать весь комментарий
 
Очень жаль.Сочувствие родным и близким.
 показать весь комментарий
 
 
Шкода, одна помилка і все..
Співчуття рідним та близьким..
 показать весь комментарий
 
 
Мне кажется, что я знаю где это произошло...
Там нельзя травмироваться, если ты не нарушал в грубейшей форме нормы безопасности!
Утрата техники - это проблема и головняк, но потеря человека... это же не восполнимо...(((
Там нормальные условия погрузки-выгрузки (мы лично проверяли - все живые и здоровые!!! А я с товарищами потом еще и охранял выгруженную технику и за разгрузкой наблюдал. И живой до сих пор!).
там или кто-то решил, что он бессмертный, то ли кто то был слишком пьян для выполнения подобных задач.
Прямой залет сержантов и офицеров. Разве мужики никогда не слышали такой формулы, что "выдохнуть" можно только на ППД и то, только после сдачи и приемки МТЗ?!?! Это же глупо!!!
Царствие Небесное Брату... Глупо... Даже мстить некому... (((
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри загрузке бронетехники на ж/д платформы на Харьковщине погиб военнослужащий
 
 
 
 
 
 вверх