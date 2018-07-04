 При загрузке бронетехники на ж/д платформы на Харьковщине погиб военнослужащий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице оперативного командования "Восток" в Facebook.

"При загрузке на железнодорожные платформы штатной бронированной техники механик водитель одной из воинских частей оперативного командования "Восток" - старший сержант Скус Александр Дмитриевич - получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего. Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение военнослужащим техники безопасности при проведении работ. Во всех воинских частях и учреждениях оперативного командования принимаются срочные дополнительные меры по недопущению травмирования военнослужащих", - говорится в сообщении.

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