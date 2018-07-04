 При загрузке бронетехники на ж/д платформы на Харьковщине погиб военнослужащий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице оперативного командования "Восток" в Facebook.
"При загрузке на железнодорожные платформы штатной бронированной техники механик водитель одной из воинских частей оперативного командования "Восток" - старший сержант Скус Александр Дмитриевич - получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего. Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение военнослужащим техники безопасности при проведении работ. Во всех воинских частях и учреждениях оперативного командования принимаются срочные дополнительные меры по недопущению травмирования военнослужащих", - говорится в сообщении.
Співчуття рідним та близьким..
Там нельзя травмироваться, если ты не нарушал в грубейшей форме нормы безопасности!
Утрата техники - это проблема и головняк, но потеря человека... это же не восполнимо...(((
Там нормальные условия погрузки-выгрузки (мы лично проверяли - все живые и здоровые!!! А я с товарищами потом еще и охранял выгруженную технику и за разгрузкой наблюдал. И живой до сих пор!).
там или кто-то решил, что он бессмертный, то ли кто то был слишком пьян для выполнения подобных задач.
Прямой залет сержантов и офицеров. Разве мужики никогда не слышали такой формулы, что "выдохнуть" можно только на ППД и то, только после сдачи и приемки МТЗ?!?! Это же глупо!!!
Царствие Небесное Брату... Глупо... Даже мстить некому... (((