 Кабмин утвердил проект скоростной ж/д ветки в "Борисполь" на 583,2 млн грн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст документа.

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В частности, строительство предлагается разделить на 2 этапа. Первая очередь стоимостью 502,9 млн гривен должна завершиться в течение шести месяцев и подразумевает строительство 3,7 километров железной дороги, эстакады и железнодорожной станции у самого аэропорта.

Вторая очередь строительства стоимостью 80,291 млн грн рассчитана на 7,5 месяца и включает, в частности, один новый остановочный пункт, высокую пассажирскую платформу возле железнодорожной эстакады длиной 160 м.

Как сообщалось, по состоянию на 22 мая 2018 года "Укрзализныця" выполнила около 25% общего объема работ по строительству скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь". В частности, разработан проект строительства железнодорожной ветки, проведены работы по землеотводу, начато формирование земляного полотна и техническая укладка решетки.

Скоростные поезда должны преодолевать расстояние от железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" в аэропорт "Борисполь" за 35 минут, имея при этом три промежуточные остановки: "Киев-Демеевский", "им. Г. Кирпы" и "ст. Дарница".

На маршруте будут курсировать 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места, которые на первом этапе должны перевозить около 3,8 млн пассажиров в год.

На этом маршруте впервые для "Укрзализныци" будет внедрена бесконтактная система оплаты проезда: терминалы для оплаты буду размещены как на станциях, так и в вагонах поезда.

Цена за проезд запланирована на уровне 80 грн.