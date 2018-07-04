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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Борисполь (513) железная дорога (1016) Кабмин (10553)

 Кабмин утвердил проект скоростной ж/д ветки в "Борисполь" на 583,2 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил проект строительства железной дороги, которая соединит киевский вокзал с международным аэропортом "Борисполь". Ее стоимость составила 583,2 миллиона гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст документа.

Смотрите также: Строительство скоростной ж/д ветки в "Борисполь". ФОТОрепортаж

В частности, строительство предлагается разделить на 2 этапа. Первая очередь стоимостью 502,9 млн гривен должна завершиться в течение шести месяцев и подразумевает строительство 3,7 километров железной дороги, эстакады и железнодорожной станции у самого аэропорта.

Вторая очередь строительства стоимостью 80,291 млн грн рассчитана на 7,5 месяца и включает, в частности, один новый остановочный пункт, высокую пассажирскую платформу возле железнодорожной эстакады длиной 160 м.

Как сообщалось, по состоянию на 22 мая 2018 года "Укрзализныця" выполнила около 25% общего объема работ по строительству скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь". В частности, разработан проект строительства железнодорожной ветки, проведены работы по землеотводу, начато формирование земляного полотна и техническая укладка решетки.

Скоростные поезда должны преодолевать расстояние от железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" в аэропорт "Борисполь" за 35 минут, имея при этом три промежуточные остановки: "Киев-Демеевский", "им. Г. Кирпы" и "ст. Дарница".

На маршруте будут курсировать 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места, которые на первом этапе должны перевозить около 3,8 млн пассажиров в год.

На этом маршруте впервые для "Укрзализныци" будет внедрена бесконтактная система оплаты проезда: терминалы для оплаты буду размещены как на станциях, так и в вагонах поезда.

Цена за проезд запланирована на уровне 80 грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3074750
 
   
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а шо не гиперлуп? а так веточка обещает быть дуже багатой
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не нужны нам жд и дороги!
Газ дешевый давай!

Да водочки с закусоном!
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лучше только регулярные рейсы "Мрии" по этому маршруту, и наверное дешевле
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37,4 км за 35 мин. Вот это скоростной ~ 70 км/ч) Хотя надо смотреть сколько времени остановки будут.
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Три остановки по пути. Торможение, набор скорости и все такое...
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Так уже ж была новость что делают, а тут оказывается только деньги выделили, и обещали до нового года пустить, а второй этап только 7.5 месяцев затянет
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по состоянию на 22 мая 2018 года "Укрзализныця" выполнила около 25% общего объема работ по строительству
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прикольно. стоимость ж/д ветки меньше премии андруши кобельова
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я все прекрасно понял. 3,7 км железной дороги и железнодорожная станция с наварами и откатами стоят в половину меньше премии андруши кобельова.
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===Скоростные поезда должны преодолевать расстояние от железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" в аэропорт "Борисполь" за 35 минут===

Хм. Я вот недавно за 40 минут на маршрутке добрался за 70 гривень
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Интересно, а сам Борисполь поучаствовать копеечкой, не-а ?
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значит реально она стоит 50-60 млн.....остальное дерибан
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин утвердил проект скоростной ж/д ветки в "Борисполь" на 583,2 млн грн
 
 
 
 
 
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