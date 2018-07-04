 Смертельное ДТП в Чернигове: в больнице скончалась пассажирка GEELY (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об трагическом событии говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"4 июля в 06:45 в Чернигове в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса Газель и автомобиля GEELY, произошедшего по ул. Киевское шоссе, 1.

В результате столкновения транспортных средств 42-летний водитель легкового автомобиля и двое пассажиров от полученных травм погибли на месте происшествия. Одного пострадавшего из легковушки, водителя и пассажира микроавтобуса каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что для проведения неотложных работ привлекались отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения УГСЧС Украины в Черниговской области. С помощью специнструмента спасатели деблокировали из искореженных автомобилей пострадавших и тела погибших людей.

Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.

Позже стало известно, что количество погибших в ДТП возросло с трех до четырех человек.

"Пассажирка легковушки скончалась в больнице. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", - сообщил пресс-офицер патрульной полиции Чернигова Виталий Копистко.