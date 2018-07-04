 Смертельное ДТП в Чернигове: в больнице скончалась пассажирка GEELY (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об трагическом событии говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"4 июля в 06:45 в Чернигове в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса Газель и автомобиля GEELY, произошедшего по ул. Киевское шоссе, 1.
В результате столкновения транспортных средств 42-летний водитель легкового автомобиля и двое пассажиров от полученных травм погибли на месте происшествия. Одного пострадавшего из легковушки, водителя и пассажира микроавтобуса каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
Отмечается, что для проведения неотложных работ привлекались отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения УГСЧС Украины в Черниговской области. С помощью специнструмента спасатели деблокировали из искореженных автомобилей пострадавших и тела погибших людей.
Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.
Позже стало известно, что количество погибших в ДТП возросло с трех до четырех человек.
"Пассажирка легковушки скончалась в больнице. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", - сообщил пресс-офицер патрульной полиции Чернигова Виталий Копистко.
ради него эксплуатироватьь нормальные б/у авто. Хотя сами ни кто на китайском гомне не ездит, Мерсы женам покупают, как Гройсман.
Нашим водіям небезпечно їздити по ремонтованих дорогах, бо вони значно перевищують швидкість. От ями, гобочки самий найбезпечніший варіант.
Пока яму объезжаешь или на встречку вылазишь или цепляешь того кто справа...
Не до вас йому.