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Все про:ДТП (4897) смерть (5087) Чернигов (380) ГСЧС (1600)

 Смертельное ДТП в Чернигове: в больнице скончалась пассажирка GEELY (обновлено)

В Чернигове произошло ДТП с участием микроавтобуса Газель и автомобиля GEELY в результате которого 3 человека погибли, еще 3 получили травмы и были доставлены в больницу. Одна из госпитализированных скончалась спустя несколько часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об трагическом событии говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"4 июля в 06:45 в Чернигове в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса Газель и автомобиля GEELY, произошедшего по ул. Киевское шоссе, 1.

В результате столкновения транспортных средств 42-летний водитель легкового автомобиля и двое пассажиров от полученных травм погибли на месте происшествия. Одного пострадавшего из легковушки, водителя и пассажира микроавтобуса каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что для проведения неотложных работ привлекались отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения УГСЧС Украины в Черниговской области. С помощью специнструмента спасатели деблокировали из искореженных автомобилей пострадавших и тела погибших людей.

Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.

Позже стало известно, что количество погибших в ДТП возросло с трех до четырех человек.

"Пассажирка легковушки скончалась в больнице. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", - сообщил пресс-офицер патрульной полиции Чернигова Виталий Копистко.

Источник: https://censor.net.ua/n3074746
 
 
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Причина трагедии это то что у нас антибляхеры новое небезопасное гавно продают, и запрещают
ради него эксплуатироватьь нормальные б/у авто. Хотя сами ни кто на китайском гомне не ездит, Мерсы женам покупают, как Гройсман.
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Storm UA-уплати налоги и спи спокойно.а бляхеры это нло на дороге...если что хозяина не найти. нахуй вас евробляхеры...
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Бляхеры с удовольствием заплатили бы налоги, в пределах разумного. Налоги которые бы соответствовали уровню достатка обычных украинцев.
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У соседа джили. Припарковался на ночь одним колесом на тротуаре. Утром не может двери открыть. То-сё, стоим бестолковки чешем. Столкнули, точнее перенесли троём(!) на дорогу. Через часа два дверь открылась как ни в чём не бывало. Какчиство-и-бизапаснасть гарантирована дядюшкой Ляо.
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Думали, що зробили вигідну покупку, купляючи китайський ширнетреб.
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Для українського ринку Geely збирають у Білорусі
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Хоч у Німеччині чи Японії. Якщо воно креш-тест не проходить, то яка різниця де збирають. Справа у інженерній думці, технологіях і матеріалах.
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І дорога хороша..Без ям.
Нашим водіям небезпечно їздити по ремонтованих дорогах, бо вони значно перевищують швидкість. От ями, гобочки самий найбезпечніший варіант.
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Ksenia VB - вот сразу видно что вы не водитель....

Пока яму объезжаешь или на встречку вылазишь или цепляешь того кто справа...
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И со смертельным исходом или просто машинку подряпали ?
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Ксения, вы не компетентны.нажмите off.
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Кукурузу кто-то вез. Жена сегодня купила на рынке. Продавцу повезло больше, чем тем, кто в этой Газели
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Больше народа погибает на дорогах, чем на войне...
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Сьогодні мені розповідали про це ДТП. Не відомо хто винний. Рух у Чернігові не дуже сильний, тому звичайно, що винний мабуть є.
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Ааа... "эксперт" по Чернигову! Смертельна ДТП в Чернігові: в лікарні померла пасажирка GEELY (оновлено) - Цензор.НЕТ 5816 Народ с нетерпением ждёт Вашего "доклада" по Чернигову, "знатоквсегонасвете"! Смертельна ДТП в Чернігові: в лікарні померла пасажирка GEELY (оновлено) - Цензор.НЕТ 5580 Вот интересно: "это" у Вас с возрастом пришло или таким и родились?! Вопрос риторический (ответ я и так знаю!).
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Да, он же в субботу после того тропического ливня с потопом обещал, что в понедельник "поедет в Чернигов, потом всё всем расскажет" . Уже среда, а "доклада" нет. Смертельна ДТП в Чернігові: в лікарні померла пасажирка GEELY (оновлено) - Цензор.НЕТ 5068 Мне-то пофиг, а вот народ обманывать нехорошо! Смертельна ДТП в Чернігові: в лікарні померла пасажирка GEELY (оновлено) - Цензор.НЕТ 6503
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Він десь на озері відпочиває.
Не до вас йому.
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а что, собственно, у вас вызвало негодование? Вы не согласны, что трафик в Чернигове так себе?
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А где Вы увидели "негодование"?! Вы его адвокат, что ли?!)) Дело в том, что я ЖИВУ в этом городе и мне как бы "виднее", чем "блоХеру"-ыкспертуфсегонасвете". Да, Чернигов не Киев, но, кстати, на том мосту, где было дтп, ВСЕГДА движняк: узкая дорога, гул машин на том мосту круглые сутки. Вот как-то так, "штатный адвокат внештатного блохера". Смертельна ДТП в Чернігові: в лікарні померла пасажирка GEELY (оновлено) - Цензор.НЕТ 3794
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСмертельное ДТП в Чернигове: в больнице скончалась пассажирка GEELY (обновлено)
 
 
 
 
 
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