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 Легковушка и микроавтобус столкнулись в Чернигове: 3 человека погибли, еще 3 получили травмы, - ГСЧС

В Чернигове произошло ДТП с участием микроавтобуса Газель и автомобиля GEELY в результате которого 3 человека погибли, еще 3 получили травмы и были доставлены в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"4 июля в 06:45 в Чернигове в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса Газель и автомобиля GEELY, произошедшего по ул. Киевское шоссе, 1.

В результате столкновения транспортных средств 42-летний водитель легкового автомобиля и двое пассажиров от полученных травм погибли на месте происшествия. Одного пострадавшего из легковушки, водителя и пассажир микроавтобуса каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что для проведения неотложных работ привлекались отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения УГСЧС Украины в Черниговской области. С помощью специнструмента спасатели деблокировали из искореженных автомобилей пострадавших и тела погибших людей.

Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.

Источник: https://censor.net.ua/n3074746
 
 
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Причина трагедии это то что у нас антибляхеры новое небезопасное гавно продают, и запрещают
ради него эксплуатироватьь нормальные б/у авто. Хотя сами ни кто на китайском гомне не ездит, Мерсы женам покупают, как Гройсман.
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Думали, що зробили вигідну покупку, купляючи китайський ширнетреб.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛегковушка и микроавтобус столкнулись в Чернигове: 3 человека погибли, еще 3 получили травмы, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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