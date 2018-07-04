 Легковушка и микроавтобус столкнулись в Чернигове: 3 человека погибли, еще 3 получили травмы, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"4 июля в 06:45 в Чернигове в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса Газель и автомобиля GEELY, произошедшего по ул. Киевское шоссе, 1.
В результате столкновения транспортных средств 42-летний водитель легкового автомобиля и двое пассажиров от полученных травм погибли на месте происшествия. Одного пострадавшего из легковушки, водителя и пассажир микроавтобуса каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
Отмечается, что для проведения неотложных работ привлекались отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения УГСЧС Украины в Черниговской области. С помощью специнструмента спасатели деблокировали из искореженных автомобилей пострадавших и тела погибших людей.
Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.
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