 Гройсман о Продане: Пока я премьер-министр, он будет руководить ГФС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Пока я премьер-министр, он (М.Продан. - Ред.) будет руководить ГФС", - сказал В.Гройсман в ходе рабочего селекторного совещания в ГФС по вопросам борьбы с контрабандой.
Премьер добавил, что на сегодняшнем заседании правительство назначило двух новых заместителей руководителя ГФС, но не назвал их фамилии.
Кроме того, он отметил, что абсолютно доверяет исполняющей обязанности министра финансов Оксане Маркаровой.
Напомним, в четверг, 7 июня, Верховная Рада проголосовала за увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.
В среду, 6 июня, Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов, обвинив его в распространении искаженной информации среди международных партнеров и призвал парламент решить вопрос увольнения министра безотлогательно.
Ранее Данилюк подтвердил, что действительно написал письмо послам стран "Большой семерки" после вышедшего в публичную плоскость конфликта с премьером. При этом министр финансов отверг возможность своей добровольной отставки.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет Министров на заседании 23 мая проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) напрямую Кабмину.
Кроме того, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабмина, согласно которым Министерство финансов исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.
В свою очередь министр финансов Александр Данилюк назвал эти решения незаконными и принятыми с нарушением регламента.
На заседании правительства 23 мая состоялся конфликт между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за неназначения заместителя главы Минфина по вопросам реформы ГФС. Гройсман в жесткой манере ответил, что не будет этого делать. В ответ на что Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку.
Впоследствии Гройсман заявил, что Данилюк, возможно, решил сменить место работы.
Напомним, с марта 2017 года после отстранения Романа Насирова ГФС возглавляет соратник Гройсмана, бывший глава ГУ ГФС в Винницкой области Мирослав Продан.
Ну можно предположить, что порошенко сфальсифицирует выборы в который раз, но ведь это не добавить процентов десять, а задача такая - из нуля сделать хотя бы тридцать, а ещё лучше пятьдесят один. А это просто невозможно. Слишком очевидна правда.
Я все таки предполагаю, что им осталось юлю только убить. Иначе не остановить уже им лавину
Вот если бы Марушевскую гройсман поросил возглавить гфс, да плюс налоги бы снизили, да плюс убрали бы 'вилку калетника', то тогда может и получилось бы что. А так все это очередной пиар перед выборами.
Не верю я тебе , гройсман. Хотя повторюсь, что даже гройсман был бы и то лучше своего 'папы'. Ненамного, но лучше.
Ото любов!...