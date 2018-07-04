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 Политика Украины
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Все про:Гройсман (4163) ГФС (2648) Продан Мирослав (20)

 Гройсман о Продане: Пока я премьер-министр, он будет руководить ГФС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что пока он находится в должности главы правительства, Мирослав Продан будет руководителем Государственной фискальной службы (ГФС).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Пока я премьер-министр, он (М.Продан. - Ред.) будет руководить ГФС", - сказал В.Гройсман в ходе рабочего селекторного совещания в ГФС по вопросам борьбы с контрабандой.

Премьер добавил, что на сегодняшнем заседании правительство назначило двух новых заместителей руководителя ГФС, но не назвал их фамилии.

Кроме того, он отметил, что абсолютно доверяет исполняющей обязанности министра финансов Оксане Маркаровой.

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Напомним, в четверг, 7 июня, Верховная Рада проголосовала за увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.

В среду, 6 июня, Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов, обвинив его в распространении искаженной информации среди международных партнеров и призвал парламент решить вопрос увольнения министра безотлогательно.

Ранее Данилюк подтвердил, что действительно написал письмо послам стран "Большой семерки" после вышедшего в публичную плоскость конфликта с премьером. При этом министр финансов отверг возможность своей добровольной отставки.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет Министров на заседании 23 мая проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) напрямую Кабмину.

Кроме того, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабмина, согласно которым Министерство финансов исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк назвал эти решения незаконными и принятыми с нарушением регламента.

На заседании правительства 23 мая состоялся конфликт между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за неназначения заместителя главы Минфина по вопросам реформы ГФС. Гройсман в жесткой манере ответил, что не будет этого делать. В ответ на что Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку.

Впоследствии Гройсман заявил, что Данилюк, возможно, решил сменить место работы.

Напомним, с марта 2017 года после отстранения Романа Насирова ГФС возглавляет соратник Гройсмана, бывший глава ГУ ГФС в Винницкой области Мирослав Продан.

Источник: https://censor.net.ua/n3074745
 
 
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если бы пропагандист ДНР умел писать, он бы разъяснил зачем он эту фотку впаривает в 10-й раз.
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Понятно, чувак бабло заносит по-графику. Ценный кадр.
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Порошенко - пока я президент коррупционеры Аваков и Луценко так и будут возглавлять МВД и ГПУ!
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Сейчас ,Виктор, порохолюбы, по темникам ап, будут голосить, что все Центры, которые занимаются опросом для социальных исследований, купила Юля, и Коломойский. Одна, две, три минуты...Старт!
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Софи, все СМИ под пэтей лежат, центр Разумкова удивляет последнее время своей заангажированностью и продуцированием фейковых соц опросов. Что могла купить Тимошенко ?
Ну можно предположить, что порошенко сфальсифицирует выборы в который раз, но ведь это не добавить процентов десять, а задача такая - из нуля сделать хотя бы тридцать, а ещё лучше пятьдесят один. А это просто невозможно. Слишком очевидна правда.
Я все таки предполагаю, что им осталось юлю только убить. Иначе не остановить уже им лавину
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Ну гройсман , конечно, в разы поприличней порошенко будет, но все равно не то. Не тот уровень, не те силы, не те люди, которы5 ставили гройсмана. Вот, например, ну не могу я забыть как он позорил марушевскую вместе с насировым за ' маленькую кассу', хотя всё прекрасно понимали и сами же и перенаправили грузополучателей грузы растамажиавать аж в Киев!
Вот если бы Марушевскую гройсман поросил возглавить гфс, да плюс налоги бы снизили, да плюс убрали бы 'вилку калетника', то тогда может и получилось бы что. А так все это очередной пиар перед выборами.
Не верю я тебе , гройсман. Хотя повторюсь, что даже гройсман был бы и то лучше своего 'папы'. Ненамного, но лучше.
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не хотели чтобы в стране превыше всего была идея народа и ее власть реализовал народ через своих идейных представителей - нате вам набор сосудов скорби, скованных одной цепью
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Значит недолго будет продан руководить ГФС.😊
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"Пока я премьер-министр, он (М.Продан. - Ред.) будет руководить ГФС", - сказал В.Гройсман.

Ото любов!...
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і скільки він вам платить??? його знають ще з УМАНІ
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Це прям така заява, як посадити своїх друзів, тільки навпаки. Молодець, гросік.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман о Продане: Пока я премьер-министр, он будет руководить ГФС
 
 
 
 
 
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