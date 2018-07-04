 Сегодняшнее заседание комитета ВР, на котором должны были рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, отменили, - Емец

Рассмотрение законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности в четверг остается под вопросом, так как запланированное на среду заседание Комитета ВР по вопросам правосудия отменено. Об этом в комментарии Lb.ua заявил заместитель главы Комитета ВР по вопросам правосудия, нардеп фракции "Народный фронт" Леонид Емец, передает Цензор.НЕТ.
"За час до запланированного заседания комитета все члены получили уведомление о том, что оно отменено. Внеочередное заседание комитета должно состояться завтра. Скорее всего, в 12-00, в перерыве работы парламента. Если такое заседание состоится и мы рассмотрим законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, то на вечернее заседание теоретически они могут быть вынесены в зал", - заявил он.
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