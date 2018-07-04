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Все про:ВР (22119) неприкосновенность (841) Емец (176)

 Сегодняшнее заседание комитета ВР, на котором должны были рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, отменили, - Емец

Запланированное на среду заседание Комитета ВР по вопросам правосудия, перенесено на завтра.

Рассмотрение законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности в четверг остается под вопросом, так как запланированное на среду заседание Комитета ВР по вопросам правосудия отменено. Об этом в комментарии Lb.ua заявил заместитель главы Комитета ВР по вопросам правосудия, нардеп фракции "Народный фронт" Леонид Емец, передает Цензор.НЕТ.

"За час до запланированного заседания комитета все члены получили уведомление о том, что оно отменено. Внеочередное заседание комитета должно состояться завтра. Скорее всего, в 12-00, в перерыве работы парламента. Если такое заседание состоится и мы рассмотрим законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, то на вечернее заседание теоретически они могут быть вынесены в зал", - заявил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074740
 
 
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Емец говорит же :"За час до запланированного заседания комитета все члены получили уведомление..." Сегодняшнее заседание комитета ВР, на котором должны были рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, отменили, - Емец - Цензор.НЕТ 4020
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Таки страшно, а вдруг... чем чёрт не шутит!!!!!!
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Емец наследственный депутат и такая же зажранная властью скотина как и все они там. Скоро выборы и фронтовик емец уже начал вилять из фронта, бо хочется ж опять блять в депутаты - за неприкосновенность.
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просто хотят за неприкосновенность закона о депутатской неприкосновенности успеть сегодня проголосовать Сегодняшнее заседание комитета ВР, на котором должны были рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, отменили, - Емец - Цензор.НЕТ 2646
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Ваъ-вах,мы прямь уже поверили,что депутаны уже почти прикосновенны..
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У моего деда была собачка с кличкой Жулик. А в собачьем документе писали фио хозяина.
Вот так и звали - Жулик Иванов, Жулик Онищенко и т д 450 жуликов
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ох, как неожиданно! надо же ж ничего не прдвЄщало такого поворота!
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Как же достали эти продажные депутаты, для которых депутатские кресла это возможность решать свои шкурные дела! Даже на заседания они ходят изредка, а из пятницы вообще сделали выходной для себя.
Поняли что народ все молча глотает, вот и делают лишь то что им выгодно. Мрази.
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Сходи на следующие выборы, может полегчает. )
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Доиграются ,что депутатов отменят,а существующих подвесят Не то время чтобы ЮЛИТЬ Сегодняшнее заседание комитета ВР, на котором должны были рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, отменили, - Емец - Цензор.НЕТ 3202
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Так Мусик же заявил, что уже все железно решено? Сбрехал глист афганский? Сегодняшнее заседание комитета ВР, на котором должны были рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, отменили, - Емец - Цензор.НЕТ 5043
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то ли неприкосновенны,то ли неприкасаемы..
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Фундаментальная проблема Украины - коррупция. Вам нужно менять эту власть, - Фрэнсис Фукуяма
Сегодняшнее заседание комитета ВР, на котором должны были рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, отменили, - Емец - Цензор.НЕТ 6855 Когда говорят об усталости от Украины, которая возможно существует в Вашингтоне, имеют в виду именно это: мы не видим развития борьбы с коррупцией, а поэтому не видим смысла в том, чтобы поддерживать системную коррупционную страну, которая не желает от этого наследия избавиться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодняшнее заседание комитета ВР, на котором должны были рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, отменили, - Емец
 
 
 
 
 
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