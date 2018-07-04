 Украина ожидает решения ВТО по транзитному спору с РФ до конца года: дело находится в активной стадии, - Минэкономразвития

Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, передает Цензор.НЕТ.

"Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 380 продлено действие ограничений транзитного движения с территории Украины через территорию России в Казахстан и Киргизию, которые были введены указом Президента России от 1 января 2016 г. №1 (с изменениями). Эти ограничения являются непрозрачными, неоправданными, политически мотивированными и имеющими дискриминационный характер и не соответствуют международным обязательствам России, в том числе в рамках Всемирной торговой организации, и являются торговой агрессией против Украины. Украина прилагает все усилия, чтобы доказать факт нарушения Россией международных обязательств при ограничении транзита с территории Украины, и, как следствие, восстановить транзитные перевозки через территорию России. Позиция Украины заключается в том, что действия России не соответствуют ее обязательствам в рамках ВТО, а поэтому должны быть отменены. Как известно, в сентябре 2016 года Украина обжаловала меры по ограничению транзитного движения через территорию России в Казахстан и Киргизию в ВТО. Сейчас дело находится в активной стадии, а решение ожидается в конце 2018 года", - сказано в заявлении.

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