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 Политика Украины
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 Украина ожидает решения ВТО по транзитному спору с РФ до конца года: дело находится в активной стадии, - Минэкономразвития

Украина рассчитывает до конца года получить решение Всемирной торговой организации (ВТО) по своей жалобе на Россию, которая с 2016 года ограничила транзит грузов в Казахстан и Кыргызстан по своей территории.

Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, передает Цензор.НЕТ.

"Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 380 продлено действие ограничений транзитного движения с территории Украины через территорию России в Казахстан и Киргизию, которые были введены указом Президента России от 1 января 2016 г. №1 (с изменениями). Эти ограничения являются непрозрачными, неоправданными, политически мотивированными и имеющими дискриминационный характер и не соответствуют международным обязательствам России, в том числе в рамках Всемирной торговой организации, и являются торговой агрессией против Украины. Украина прилагает все усилия, чтобы доказать факт нарушения Россией международных обязательств при ограничении транзита с территории Украины, и, как следствие, восстановить транзитные перевозки через территорию России. Позиция Украины заключается в том, что действия России не соответствуют ее обязательствам в рамках ВТО, а поэтому должны быть отменены. Как известно, в сентябре 2016 года Украина обжаловала меры по ограничению транзитного движения через территорию России в Казахстан и Киргизию в ВТО. Сейчас дело находится в активной стадии, а решение ожидается в конце 2018 года", - сказано в заявлении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074738
 
 
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Потрібно шукати альтернативний шлях. Де Сєня з новим Шовковим шляхом? А, вигнали ж.
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а подводный поезд-то хоть вернулся из Китая?
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...Россию, которая с 2016 года ограничила транзит грузов в Казахстан и Киргизию по своей территории....
Зато по украинской территории кацапские товары транзитом без проблем едут.
Это как называется?
Может петя зам путина?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина ожидает решения ВТО по транзитному спору с РФ до конца года: дело находится в активной стадии, - Минэкономразвития
 
 
 
 
 
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