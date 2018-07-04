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 Политика Украины
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 Вторым приговором Балуху Россия выходит за границы здравого смысла, - МИД

Министерство иностранных дел Украины будет работать с зарубежными партнерами Украины, чтобы те требовали от Кремля освобождения объявившего голодовку в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, второй возможный приговор ему является "выходом за пределы здравого смысла".

Об этом заявила спикер внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Учитывая, что первое дело (Балуха. – КР) абсолютно сфабриковано и основано на том, что Балух – патриот Украины, он начал голодать в знак протеста. И на этом фоне, когда мы требуем допуска наших врачей, омбудсмена и правозащитников к Балуху, чтобы узнать о состоянии его здоровья, начинается новое сфабрикованное дело по непонятным обвинениям человека в заключении", – сказала Беца.

По ее словам, МИД Украины высказал российской стороне протест, очень обеспокоен состоянием здоровья Балуха и требует от России допуска к нему украинских или независимых международных врачей.

"Доверять оккупационной власти мы не можем", – добавила Беца.

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Спикер МИД Украины уточнила, что российские власти в Крыму преследуют "обычных людей, ставших заложниками российской агрессии".

В суде 2 июля прокурор запросил для Балуха 4 года колонии общего режима по обвинению в дезорганизации работы ИВС, а с учетом первого уголовного дела – 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей (около 4 тыс. грн).

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.

Источник: https://censor.net.ua/n3074736
 
 
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Хе-хе. Кацапія в нього і не заходила. Бггг.
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а что , росия и здравый смысл могут сочетаться ?
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Об жтом знают только в Украине. Во всем мире кацапов считают нормальными. Они балеты привозят, художников, на балалайках играют на улицах европейских столиц. Никому в голову не приходит, что в раше пипец с мозгами. А миру никто об этом не расказывает
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Арестуйте Медведчука, как говорит Саакашвили и всех обменяете. Иммитаторы.
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Бросьте распространять эту ересь!
Арест этого украинофоба ничегошеньки не даст. У нас в СИЗО не пытают, тем более, известную личность. Это же не то же самое, что пересичный украинец сидит на киче в мордоре, где вертухаи - убеждённые палачи. Да ещё и по-беспределу - ни за что сидят.
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Пора делать симпозиум психиатров на тему- " раша и границы здорового глузду
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВторым приговором Балуху Россия выходит за границы здравого смысла, - МИД
 
 
 
 
 
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