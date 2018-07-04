 17 судей из Луганской и Донецкой областей переведут в другие суды

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЗиБ", в Высший совет правосудия поступили решения Высшей квалификационной комиссии судей Украины с рекомендациями для перевода судей, которые временно путем командировки переведены на работу в другой суд, однако занимают должность судьи в судах, работа которых прекращена в соответствии с решением ВСП от 25.01.2018 № 182/0 / 15-18 в связи с мерами по борьбе с терроризмом на территориях, где расположены суды.

Так, Высший совет правосудия принял внести представление Президенту о переводе:

судьи Краснолучского районного суда Луганской области Виктории Бондарь — на должность судьи Лохвицкого районного суда Полтавской области;

судьи Артемовского районного суда города Луганска Марины Есауленко — на должность судьи Голосеевского районного суда города Киева;

судьи Ленинского районного суда города Луганска Андрея Либстера — на должность судьи Куликовского районного суда Черниговской области;

судьи Куйбышевского районного суда города Донецка Натали Машкиной — на должность судьи Михайловского районного суда Запорожской области;

судьи Центрально—Городского районного суда города Макеевки Донецкой области Светланы Мащенко — на должность судьи Нововодолажского районного суда Харьковской области;

судьи Краснодонского горрайонного суда Луганской области Дмитрия Шмигельського — на должность судьи Деснянского районного суда города Киева;

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судьи Центрально—Городского районного суда города Макеевки Донецкой области Ирины Яременко — на должность судьи Новозаводского районного суда города Чернигова;

судьи Каменнобродского районного суда города Луганска Натальи Бойко — на должность судьи Северодонецкого городского суда Луганской области;

судьи Дебальцевского городского суда Донецкой области Тамары Попович — на должность судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области;

судьи Шахтерского горрайонного суда Донецкой области Ирины Пархоменко — на должность судьи Нововодолажского районного суда Харьковской области;

судьи Куйбышевского районного суда города Донецка Натали Писанец — на должность судьи Волновахского районного суда Донецкой области;

судьи Красногвардейского районного суда города Макеевки Донецкой области Марины Заставенко — на должность судьи Дарницкого районного суда города Киева;

судьи Красногвардейского районного суда города Макеевки Донецкой области Александра Березникова — на должность судьи Чаплинского районного суда Херсонской области;

судьи Славяносербского районного суда Луганской области Светланы Мицик — на должность судьи Лозовского горрайонного суда Харьковской области;

судьи Докучаевского городского суда Донецкой области Евгения Селина — на должность судьи Калиновского районного суда Винницкой области;

судьи Каменнобродского районного суда города Луганска Максима Вишняка — на должность судьи Соломенского районного суда города Киева;

судьи Киевского районного суда города Донецка Татьяны Чальцевой— на должность судьи Волновахского районного суда Донецкой области.