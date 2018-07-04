 Смертельный удар током: во Львове парень погиб на крыше грузового вагона, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3 июля в 21:50 к спасателям поступило сообщение, что в г. Львов на ул. Зеленая, 385 получил смертельное поражение электрическим током контактной сети парень, 1994 года рождения. Парень находился на крыше грузового вагона вблизи железнодорожной станции "Сихов"", - сказано в сообщении.

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Спасатели Львова сняли тело погибшего с крыши грузового вагона.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.