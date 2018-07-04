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Все про:Львов (3239) смерть (5087) ГСЧС (1600)

 Смертельный удар током: во Львове парень погиб на крыше грузового вагона, - ГСЧС

Молодой парень погиб из-за поражения электрическим током во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3 июля в 21:50 к спасателям поступило сообщение, что в г. Львов на ул. Зеленая, 385 получил смертельное поражение электрическим током контактной сети парень, 1994 года рождения. Парень находился на крыше грузового вагона вблизи железнодорожной станции "Сихов"", - сказано в сообщении.

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Спасатели Львова сняли тело погибшего с крыши грузового вагона.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3074730
 
 
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а что он там делал ? выступал в номинации на премию дарвина ?
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Парень, который живет на крыше. ... Жил.... Смертельный удар током: во Львове молодой парень погиб на крыше грузового вагона, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2526
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он свое там отжил - до следущего придурка Смертельный удар током: во Львове молодой парень погиб на крыше грузового вагона, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 583
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Та да. Вот бы кровь пузырится, глаз вывалился, из уха кусок арматуры торчит, шесть зубов валяется. Кожа обуглена, а из груди рёбра торчат. Пожалуйся админу, что тема не раскрыта.
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Які там обстоятільства?! Зацепери це невиліковно хворі. Ну вавка в голові, а природа робить свою справу, самоочищається...
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Началась вторая половина 2018 года. В правительство Украины поступила нота озабоченности - "просьба угомонить ваших зацеперов, у нас премий не хватает..." Смертельний удар струмом: у Львові хлопець загинув на даху вантажного вагона, - ДСНС - Цензор.НЕТ 59
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24 і дєбіл, не вірю. Мабуть щось вкрасти вліз. Батьків шкода.
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А ЩО можна вкрасти НА ДАХУ вагона? Контактний провід?
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Ясно. Тільки я Вас поправлю - "бери-лізь-бери". Взяв...
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ЛЮДИНА, ЯКЩО ТИ РОЗУМНА, ЗАПАМ´ЯТАЙ ТРИ ПРОСТИХ ПРАВИЛА:
1. ПОЇЗД НЕ ЗМОЖЕ ОБ´ЇХАТИ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ, ЛЮДИНУ ЧИ ХУДОБУ, ЯКА ОПИНИЛАСЬ НА КОЛІЇ.
2. МАШИНІСТ, НАВІТЬ, ЗА ВЕЛИКИМ БАЖАННЯМ, ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ НЕ ВЗМОЗІ СКОРОТИТИ ГАЛЬМІВИЙ ШЛЯХ ПОТЯГУ - СИЛУ ІНЕРЦІЇЇ НІХТО НЕ ВІДМІНЯВ.
3. КОНТАКТНА МЕРЕЖА ЗАЛІЗНИЦІ 27 000 ВОЛЬТ НЕ МОЖЕ НЕ ПОРАЗИТИ НАВЕДЕНОЮ НАПРУГОЮ ТОГО, ХТО НАБЛИЗИВСЯ ДО НЕЇ БЛИЖЧЕ, НІЖ НА 2 М.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСмертельный удар током: во Львове парень погиб на крыше грузового вагона, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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