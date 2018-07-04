 Смертельный удар током: во Львове парень погиб на крыше грузового вагона, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"3 июля в 21:50 к спасателям поступило сообщение, что в г. Львов на ул. Зеленая, 385 получил смертельное поражение электрическим током контактной сети парень, 1994 года рождения. Парень находился на крыше грузового вагона вблизи железнодорожной станции "Сихов"", - сказано в сообщении.
Спасатели Львова сняли тело погибшего с крыши грузового вагона.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
1. ПОЇЗД НЕ ЗМОЖЕ ОБ´ЇХАТИ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ, ЛЮДИНУ ЧИ ХУДОБУ, ЯКА ОПИНИЛАСЬ НА КОЛІЇ.
2. МАШИНІСТ, НАВІТЬ, ЗА ВЕЛИКИМ БАЖАННЯМ, ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ НЕ ВЗМОЗІ СКОРОТИТИ ГАЛЬМІВИЙ ШЛЯХ ПОТЯГУ - СИЛУ ІНЕРЦІЇЇ НІХТО НЕ ВІДМІНЯВ.
3. КОНТАКТНА МЕРЕЖА ЗАЛІЗНИЦІ 27 000 ВОЛЬТ НЕ МОЖЕ НЕ ПОРАЗИТИ НАВЕДЕНОЮ НАПРУГОЮ ТОГО, ХТО НАБЛИЗИВСЯ ДО НЕЇ БЛИЖЧЕ, НІЖ НА 2 М.