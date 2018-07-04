 Экс-нардеп Шепелев подозревается в организации убийства полковника МВД Ерохина в 2006 году

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил Главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге.

Отметим, фамилию экс-нардепа прокурор не назвал, однако сообщил, что она начинается на букву "Ш", а сам бывший народный избранник в настоящее время находится под арестом.

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет об экс-нардепе Александре Шепелеве.

По словам Матиоса, полковник Ерохин во исполнение преступного приказа экс-нардепа был похищен 26 июля 2006 года, после чего его убили в салоне автомобиля, предоставленного заказчиком.

"Уже в процессе расследования с марта этого года главной военной прокуратурой совместно с группой сотрудников Нацполиции было установлено, что указанный нардеп планировал совершение ряда других умышленных убийств, связанных с достижением своих меркантильных и корыстных интересов. При этом организатор убийства Ерохина заказал этой же группе лиц похищение и убийство одного из своих конкурентов в банковской среде - гражданина Г. С этой целью нардеп предоставил исполнителям огнестрельное оружие: два автомата Калашникова, 13 пистолетов Макарова, 2 пистолета ПБ и более 500 боеприпасов к ним", - рассказал военный прокурор.

Сегодня утром организатору убийства военная прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п. 11,12,13 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что мотивами заказа и организации убийства Ерохина была месть за его профессиональную деятельность и желание пресечь преступные действия со стороны тогда еще действующего депутата.

"Следствием установлено, что полковником Ерохиным совместно с подчиненными ему работниками управления по организованной преступности, был обнаружен конвертационный центр, который действовал на базе одного из конвертационных банков города Донецка, конечным бенефициаром которого был на то время народный депутат и деятельность указанного конвертационного центра была благодаря работе Ерохина прекращена. Трое лиц были привлечены к уголовной ответственности", - рассказал глава военной прокуратуры.

Как сообщил Матиос, само убийство уже расследовано ранее, а его исполнители были осуждены на 10 и 15 лет лишения свободы. Организатор преступления на то время установлен не был, поэтому уголовное дело в отношении него впоследствии было выделено для отдельного расследования.

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Ранее Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

8 февраля 2018 года Шепелев был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, Шепелев рассказал журналистам, что неизвестные задержали его несколько дней назад. По его словам, они представились работниками военной прокуратуры и силой выбивали из него информацию про представителей власти, в частности президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013-го его задержали на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014-го доставили на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 года Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работники правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.

Александр Шепелев подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ч. 2 ст. 366 ("Служебный подлог"), ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством"), ч. 2 ст. 115 ( "Умышленное убийство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство").

Напомним, Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку "Батькивщины", но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов.