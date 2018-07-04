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 Политика Украины
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Все про:Шепелев (59) Матиос Анатолий (527) Военная прокуратура (611)

 Экс-нардеп Шепелев подозревается в организации убийства полковника МВД Ерохина в 2006 году

Главная военная прокуратура подозревает бывшего народного депутата Александра Шепелева в организации убийства полковника милиции Романа Ерохина в 2006 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил Главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге.

Отметим, фамилию экс-нардепа прокурор не назвал, однако сообщил, что она начинается на букву "Ш", а сам бывший народный избранник в настоящее время находится под арестом.

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет об экс-нардепе Александре Шепелеве.

По словам Матиоса, полковник Ерохин во исполнение преступного приказа экс-нардепа был похищен 26 июля 2006 года, после чего его убили в салоне автомобиля, предоставленного заказчиком.

"Уже в процессе расследования с марта этого года главной военной прокуратурой совместно с группой сотрудников Нацполиции было установлено, что указанный нардеп планировал совершение ряда других умышленных убийств, связанных с достижением своих меркантильных и корыстных интересов. При этом организатор убийства Ерохина заказал этой же группе лиц похищение и убийство одного из своих конкурентов в банковской среде - гражданина Г. С этой целью нардеп предоставил исполнителям огнестрельное оружие: два автомата Калашникова, 13 пистолетов Макарова, 2 пистолета ПБ и более 500 боеприпасов к ним", - рассказал военный прокурор.

Сегодня утром организатору убийства военная прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п. 11,12,13 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что мотивами заказа и организации убийства Ерохина была месть за его профессиональную деятельность и желание пресечь преступные действия со стороны тогда еще действующего депутата.

"Следствием установлено, что полковником Ерохиным совместно с подчиненными ему работниками управления по организованной преступности, был обнаружен конвертационный центр, который действовал на базе одного из конвертационных банков города Донецка, конечным бенефициаром которого был на то время народный депутат и деятельность указанного конвертационного центра была благодаря работе Ерохина прекращена. Трое лиц были привлечены к уголовной ответственности", - рассказал глава военной прокуратуры.

Как сообщил Матиос, само убийство уже расследовано ранее, а его исполнители были осуждены на 10 и 15 лет лишения свободы. Организатор преступления на то время установлен не был, поэтому уголовное дело в отношении него впоследствии было выделено для отдельного расследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть копии документов, которые доказывают, что он агент ФСБ, - Луценко об арестованном экс-нардепе Шепелеве

Ранее Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

8 февраля 2018 года Шепелев был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, Шепелев рассказал журналистам, что неизвестные задержали его несколько дней назад. По его словам, они представились работниками военной прокуратуры и силой выбивали из него информацию про представителей власти, в частности президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013-го его задержали на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014-го доставили на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 года Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работники правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.

Александр Шепелев подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ч. 2 ст. 366 ("Служебный подлог"), ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством"), ч. 2 ст. 115 ( "Умышленное убийство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство").

Напомним, Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку "Батькивщины", но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов.

Источник: https://censor.net.ua/n3074729
 
 
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Что у него под глазами? Такие украшения только Барне идут.
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нашел на ком сцуко попиариться, на Шаповале ,который закрыт плотненько.

Как там с раскрытием покушения на Шокина через тепловизор? Екс-нардепа Ш. підозрюють в організації вбивства міліціонера в 2006 році, - Матіос - Цензор.НЕТ 4788
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Славный выходец из партии "Батькивщина" Настоящая кузница кадров! Одна Савченко чего стоит ) Да и сама Юленька тоже ничуть не лучше. Право, начинаешь думать, что если все батькивщинников посадить в тюрьму, ошибки не будет.
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от Юли все бегут к ворам и бандитам.доказано жизнью !!!
не даёт Юля воровать!!! но все ворюги конченные орут :"держиварофку" )))
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Дед Васыль бросил курить и помер.
Не, кажись, он сначала помер, а потом бросил курить.
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Та там таких шепЄлЄвих більше половини сидить кнопки давить...
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А вот такая ИНФА:
"Організатором і замовником був чинний народний депутат. Він вирішив помститися Єрохіну, знайшов і залучив п'ять осіб, більшість діючих представників правоохоронних органів, які за значну винагороду погодилися скоїти злочин. Замовник надав вогнепальну зброю, зроблену заводським способом на заводі, глушники, надав авто і гроші", - повідомив Матіос подробиці справи.(с)
Или то он имеет ввиду, шо тогда он был чинним?
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Шепєлєв от БЮТ и Матюха от ПР були підозрюваними номер один в цьому замовному вбивстві ще у 2006 році,луценко тоді піарився як завжди на цій справі і обіцяв довести до кінця за лічені місяці,які затягнулись,ну подумаєш там , на десяток років ,тепер черга толіка піарнутся
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Это у него Луценко шантажом выманил 150 тысяч долларов, обещая закрыть дело? Нет ли здесь конфликта интересов, когда его обвиняет ГПУ?
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из БЮТ перешел в ПР....НО это порохож.пам не интересно,т.к. большинство депутан из ПР перешли в БПП Екс-нардепа Ш. підозрюють в організації вбивства міліціонера в 2006 році, - Матіос - Цензор.НЕТ 9583
На какое теплое местечко метит "тепловизор",что так глупо пиарится уже который месяц?
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Это месть Шепелеву, за рассказ, как он Луцику 150000$ взятку давал. Он еще и на видео это снял, а Югик за эти деньги квартиру в Крыму купил.
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в Крыму?...печалька))))...может югик мстит именно за то,что лоханулся с квартиркой...и хочет исчо.
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А чё сразу Юля? она же не знала что он негодяй, только догадывалась! И вообще, сейчас при приеме в БЮТ дают клятву, не убивать, не воровать, не пить...без "меня"
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Быстро работают. Не прошло и 12 лет как поймали.
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Жулькин воспитанник. Кстати, мордой похож на Лозинского.
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вот давно интересен вопрос....КТО в БЮТ отвечал за кадровый вопрос......турчинов или пашинский??????
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Там без решения колясочницы и мышь не проскакивала.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-нардеп Шепелев подозревается в организации убийства полковника МВД Ерохина в 2006 году
 
 
 
 
 
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