 Тема разогрета до предела: в ВР каждая фракция опасается, что их представитель не пройдет в новый состав ЦИК

Об этом говорится в статье "13 друзей Порошенко и любимый фетиш избирателя", опубликованной на Цензор.НЕТ.

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"Кто у нас "суб’єкт подання"? Президент. И при этом имеем 13 кресел на 14 кандидатов. Это создает дискомфорт в сессионном зале. Потому что все думают: а кто же не попадет? Кто будет 14-м? "Батькивщина", вон, вообще находится под угрозой непопадания в этот чудесный список. И что после этого скажут наши западные партнеры?" - отметил в беседе с автором материала один из народных избранников.

При этом, в "Батькивщине" считают, что уже при распределении квот их политическую силу обидели и уже заранее объявляют будущий ЦИК неправедным, говорится в статье.

В свою очередь, отдельные нардепы уверены, что новый состав ЦИК и вовсе не будет проголосован на этой сессии ВР.

"Ничего в четверг не будет – из-за позиции Президента. Ну, возьми – и забери из 14 кого-то одного – и голосование состоится. Но он забирать не станет; он считает, что это нужно перекинуть на парламент. Мол, это в парламенте все такие негідники, не могут избрать ЦИК! Но давайте посмотрим: выборы в марте будут чьи? Президента. Кто мог бы при желании разрулить ситуацию? Президент. Но он не хочет идти на уступки. Хочет торговаться", - прокомментироавал ситуацию один из парламентариев.

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Напомним, 5 февраля Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центризбиркома. При этом образовалась коллизия: 13 должностей при 14 претендентах. Это означает, что какая-то фракция может не быть представленной в составе ЦИК.

Полный текст статьи "13 друзей Порошенко и любимый фетиш избирателя" читайте здесь.