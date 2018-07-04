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 Политика Украины
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Все про:ВР (22119) ЦИК (2701)

 Тема разогрета до предела: в ВР каждая фракция опасается, что их представитель не пройдет в новый состав ЦИК

В Верховной Раде царит тотальное недоверие: всем игрокам кажется, что единственным лишним в предложенном Президентом списке из 14 кандидатов в новый состав ЦИК станет протеже от их фракции.

Об этом говорится в статье "13 друзей Порошенко и любимый фетиш избирателя", опубликованной на Цензор.НЕТ.

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"Кто у нас "суб’єкт подання"? Президент. И при этом имеем 13 кресел на 14 кандидатов. Это создает дискомфорт в сессионном зале. Потому что все думают: а кто же не попадет? Кто будет 14-м? "Батькивщина", вон, вообще находится под угрозой непопадания в этот чудесный список. И что после этого скажут наши западные партнеры?" - отметил в беседе с автором материала один из народных избранников.

При этом, в "Батькивщине" считают, что уже при распределении квот их политическую силу обидели и уже заранее объявляют будущий ЦИК неправедным, говорится в статье.

В свою очередь, отдельные нардепы уверены, что новый состав ЦИК и вовсе не будет проголосован на этой сессии ВР.

"Ничего в четверг не будет – из-за позиции Президента. Ну, возьми – и забери из 14 кого-то одного – и голосование состоится. Но он забирать не станет; он считает, что это нужно перекинуть на парламент. Мол, это в парламенте все такие негідники, не могут избрать ЦИК! Но давайте посмотрим: выборы в марте будут чьи? Президента. Кто мог бы при желании разрулить ситуацию? Президент. Но он не хочет идти на уступки. Хочет торговаться", - прокомментироавал ситуацию один из парламентариев.

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Напомним, 5 февраля Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центризбиркома. При этом образовалась коллизия: 13 должностей при 14 претендентах. Это означает, что какая-то фракция может не быть представленной в составе ЦИК.

Полный текст статьи "13 друзей Порошенко и любимый фетиш избирателя" читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3074728
 
 
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Плюньте на ЦВК. Нам не нужны низкие цены на газ, которые обещает Тимошенко. Это путь в совок. Нам нужны реформы и тотальные забастовки. Которые нам дает президент Порошенко.
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Чужую мысль легко обругать. Особенно когда своей нет.
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мысли у него бля от методички Стеця блин резко появились и тянут на шоколадку от барина ! да твой Порох ведет нас в в управляемый хаос, а потом скачком в совок к кацапам!!! прш пнх
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Если взять топоры, то любую фракцию можно провести в Раду😀😀😀😀 а ЦИК пусть чистые фонари охраняет
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Низкие цены на газ можно обеспечить только компенсированием разницы из бюджета. А это значит, что где-то в другом месте деньги недополучат. Тема разогрета до предела: в ВР каждая фракция опасается, что их представитель не пройдет в новый состав ЦИК - Цензор.НЕТ 319
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А Кулявлоба обещал всем украинский газ по 480гривень за тыс.куб. Обманул сволочь?
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Давай всі забастуємо і тобі завтра ніде буде хліба купити, бо пекарі і продавці просто не вийдуть на роботу.
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Нафіга це зробили? Невже не можна було зробити кількість місць за кількістю фракцій? Тільки щоб влаштувати срач.
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Рычаги влияния. Одно жулье собралось
Можно в Раде открыть казино- польза бюджету
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Кто всрався?
Порошенко.

Вы ж парламентская республика.

Вот и разбирайтесь.
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Не хотите голосовать? Без проблем, Охендовский будет работать и дальше. Тема разогрета до предела: в ВР каждая фракция опасается, что их представитель не пройдет в новый состав ЦИК - Цензор.НЕТ 7269
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низкие цены на газ - это субсидирование нафтогаза государством и отсутствие денег на дороги.

Напомню что юля в свое время платила и деньгами из звр пенсии и денньгами за выбросы парниковые.

А нап дороги почему-то не было. И опять не будет.
Правильно Порошенко делает что миллиарды от МВФ не берет.

Чтобы ЗВР к следующему сроку не было и пропивать было нечего. пусть юля крутится как он крутился.
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Президент Латвии одобрил запрет на обучение на русском языке в частных вузах, А у нас в Украине все русскоязычные школы бесплатные,а можно было сделать платными и деньги направлять на Украинскую армию,Вот так выучишь москалика,а он станет к примеру коррупционером и потом ему будет легче спрятаться в Московии, продав с потрохами Украину. Такое продажное дерьмо может водиться и в Верховной Раде Тема разогрета до предела: в ВР каждая фракция опасается, что их представитель не пройдет в новый состав ЦИК - Цензор.НЕТ 8900
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Подпереть бы дверь снаружи, облить бензином и вас усех в том цирку... и хоровод три дня и три ночи вокруг водить...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТема разогрета до предела: в ВР каждая фракция опасается, что их представитель не пройдет в новый состав ЦИК
 
 
 
 
 
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