 Состояние девочки, которая отравилась вчера в лагере "Славутич", тяжелое, она находится в коме, - врач

Об этом журналистам сказал заведующий отделения интенсивной терапии и острых интоксикаций клиники "Охматдет" Александр Урин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Она (до сих пор, - ред) на аппарате искусственной вентиляции. Есть много вопросов к ее общему состоянию, потому что у нее на данном этапе есть полиорганная недостаточность, это когда есть поражение нескольких органов и систем. Это крайне тяжелое состояние. Она в коме... На фоне аппаратного лечения есть небольшая стабилизация состояния, что дает нам надежду", - сказал он.

Урин также сказал, что родители ребенка не позволили подробно распространяться о диагнозе и здоровье девочки.

По словам врача, другие дети, которые отравились в лагере, за медицинской помощью не обращались

Напомним, 2 июля в частном лагере "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе произошло массовое отравление детей, которые приехали на подготовку к соревнованиям. Всего пострадали 12 детей. Представители лагеря "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе отрицают, что дети отравились в их столовой.

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Как сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, причиной отравления детей стал испорченный йогурт, который был выдан детям тренерами лагеря.

Прокуратурой Киевской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм касательно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).