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 Политика Украины
  1996  8
Все про:дети (3174) отравление (1055) ОХМАТДЕТ (87)

 Состояние девочки, которая отравилась вчера в лагере "Славутич", тяжелое, она находится в коме, - врач

Состояние девочки, которая отравилась 2 июля в лагере под Киевом, стабильно тяжелое, она до сих пор находится на аппарате искусственной вентиляции.

Об этом журналистам сказал заведующий отделения интенсивной терапии и острых интоксикаций клиники "Охматдет" Александр Урин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Читайте: Отравившиеся в лагере на Киевщине дети употребляли йогурт, который тренеры хранили при неправильной температуре, - Госпродпотребслужба

"Она (до сих пор, - ред) на аппарате искусственной вентиляции. Есть много вопросов к ее общему состоянию, потому что у нее на данном этапе есть полиорганная недостаточность, это когда есть поражение нескольких органов и систем. Это крайне тяжелое состояние. Она в коме... На фоне аппаратного лечения есть небольшая стабилизация состояния, что дает нам надежду", - сказал он.

Урин также сказал, что родители ребенка не позволили подробно распространяться о диагнозе и здоровье девочки.

По словам врача, другие дети, которые отравились в лагере, за медицинской помощью не обращались

Напомним, 2 июля в частном лагере "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе произошло массовое отравление детей, которые приехали на подготовку к соревнованиям. Всего пострадали 12 детей. Представители лагеря "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе отрицают, что дети отравились в их столовой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление детей на Киевщине: прокуратура открыла уголовное производство, арендатор работал незаконно, - прокуратура

Как сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, причиной отравления детей стал испорченный йогурт, который был выдан детям тренерами лагеря.

Прокуратурой Киевской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм касательно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Источник: https://censor.net.ua/n3074727
 
 
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Урин также сказал, что родители ребенка не позволили подробно распространяться о диагнозе и здоровье девочки.

Походу там явно не йогурт виноват.
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Из всех отравившихся в лагере на Киевщине детей только один находится в больнице. Состояние ребенка стабильное, - Супрун
В коме и состояние стабильное это,как для меня, разные вещи по моему.
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Имеется ввиду - стабильно тяжелое, т.е. нет ухудшения, но и улучшения тоже нет.
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Если бы этим вопросом занималось фбр , то они перерыли бы мусорник и нашли баночки и сроки давности продуктов.
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зато состояние петечки,который лупанул вчера три стакана очень даже ничего
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Слишком часто травятся дети. Почему Гриневич молчит? Могли бы создать попечительские советы при школах, садиках, лагерях- где родители могли бы контроль осуществлять
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Полностью выздоравливай, девочка - Украина переживает за тебя.
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В Омериге энтон лагерь засудили бы миллионов на 10,чтобы другим неповадно было на детях наживаться.А в стране Шоколадии стрелочников найдут-выхователів там и всё такое
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСостояние девочки, которая отравилась вчера в лагере "Славутич", тяжелое, она находится в коме, - врач
 
 
 
 
 
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