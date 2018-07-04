 Приговоренный судом на Черкасщине к 6 годам террорист "ЛНР", россиянин Марчуков выйдет через месяц по "закону Савченко"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на соответствующий приговор суда.

Согласно материалам дела, Марчуков является уроженцем Тайшетского района Иркутской области, гражданином России.

Установлено, что период с 26 декабря 2014 года по конец февраля 2015 года, находясь на территории Луганской области - в населенных пунктах Алчевск, Комиссаровка, Перевальск, Центральный, он участвовал в деятельности террористических формирований "ЛНР".

Марчуков сообщил, что в Интернете нашел базы вербовки и подготовки добровольцев для участия в боевых действиях на стороне боевиков на Донбассе, после чего 20 декабря 2014 года прибыл на указанную базу, где прошел специальную подготовку по стрельбе.

Затем россиянин прибыл в Алчевск (Луганская область) и вошел бригаду боевиков "Призрак", а именно, в ее структурное подразделение - батальон им. Александра Невского.

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В круг его задач входило несение боевых нарядов на блокпостах и вооруженная охрана объектов в населенных пунктах.

Кроме этого, Марчуков в составе указанного батальона неоднократно проходил огневую подготовку по стрельбе из стрелкового оружия.

В середине января 2015 года он вышел из состава батальона им. Александра Невского и вошел в ряды "Всевеликого войска донского".

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Россиянин в составе подразделения "Узбек" нес боевые наряды на двух блокпостах в населенном пункте Центральный, патрулировал улицы и отдельные объекты (автозаправку) в городе Перевальск.

В конце февраля 2015 года обвиняемый выехал на территорию РФ, но 1 марта 2015 года незаконно пересек государственную границу Украины на территории Харьковской области.

В дальнейшем он прибыл в село Большая Севастьяновка Христиновского района Черкасской области, где 4 марта 2015 года был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

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В судебном заседании Марчуков свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, чистосердечно раскаялся и отметил, что после задержания рассказал о своих правонарушениях, поскольку считал, что не принимал участия в военных действиях, а потому не подлежит привлечению к уголовной ответственности.

Суд решил, что сторона обвинения не доказала, что подсудимый участвовал в противоправной деятельности "ЛНР" из корыстных побуждений и с целью свержения конституционного строя в Украине.

Суд также отметил отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие смягчающих - искреннего раскаяния, неудовлетворительного состояния здоровья и положительных характеристик.

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Кроме того, суд решил в исключительном порядке назначать россиянину наказание ниже минимальной санкции Уголовного кодекса.

В итоге судья в конце июня текущего года приговорил Марчукова за участие в действительности террористической организации к 5 годам и 8 месяцам тюрьмы.

В то же время суд пересчитал срок "по закону Савченко" (за период ареста с 4 марта 2015 по 20 июня 2017 года), и таким образом Марчуков отбыл уже около 5 лет и 7 месяцев наказания.