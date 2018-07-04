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 Политика Украины
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Все про:Черкасщина (519) закон Савченко (29) наемники РФ (516)

 Приговоренный судом на Черкасщине к 6 годам террорист "ЛНР", россиянин Марчуков выйдет через месяц по "закону Савченко"

Суд приговорил к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы задержанного в Черкасской области гражданина Российской Федерации - террориста "ЛНР" Юрия Марчукова и пересчитал ему срок по "закону Савченко".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на соответствующий приговор суда.

Согласно материалам дела, Марчуков является уроженцем Тайшетского района Иркутской области, гражданином России.

Установлено, что период с 26 декабря 2014 года по конец февраля 2015 года, находясь на территории Луганской области - в населенных пунктах Алчевск, Комиссаровка, Перевальск, Центральный, он участвовал в деятельности террористических формирований "ЛНР".

Марчуков сообщил, что в Интернете нашел базы вербовки и подготовки добровольцев для участия в боевых действиях на стороне боевиков на Донбассе, после чего 20 декабря 2014 года прибыл на указанную базу, где прошел специальную подготовку по стрельбе.

Затем россиянин прибыл в Алчевск (Луганская область) и вошел бригаду боевиков "Призрак", а именно, в ее структурное подразделение - батальон им. Александра Невского.

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В круг его задач входило несение боевых нарядов на блокпостах и вооруженная охрана объектов в населенных пунктах.

Кроме этого, Марчуков в составе указанного батальона неоднократно проходил огневую подготовку по стрельбе из стрелкового оружия.

В середине января 2015 года он вышел из состава батальона им. Александра Невского и вошел в ряды "Всевеликого войска донского".

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Россиянин в составе подразделения "Узбек" нес боевые наряды на двух блокпостах в населенном пункте Центральный, патрулировал улицы и отдельные объекты (автозаправку) в городе Перевальск.

В конце февраля 2015 года обвиняемый выехал на территорию РФ, но 1 марта 2015 года незаконно пересек государственную границу Украины на территории Харьковской области.

В дальнейшем он прибыл в село Большая Севастьяновка Христиновского района Черкасской области, где 4 марта 2015 года был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

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В судебном заседании Марчуков свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, чистосердечно раскаялся и отметил, что после задержания рассказал о своих правонарушениях, поскольку считал, что не принимал участия в военных действиях, а потому не подлежит привлечению к уголовной ответственности.

Суд решил, что сторона обвинения не доказала, что подсудимый участвовал в противоправной деятельности "ЛНР" из корыстных побуждений и с целью свержения конституционного строя в Украине.

Суд также отметил отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие смягчающих - искреннего раскаяния, неудовлетворительного состояния здоровья и положительных характеристик.

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Кроме того, суд решил в исключительном порядке назначать россиянину наказание ниже минимальной санкции Уголовного кодекса.

В итоге судья в конце июня текущего года приговорил Марчукова за участие в действительности террористической организации к 5 годам и 8 месяцам тюрьмы.

В то же время суд пересчитал срок "по закону Савченко" (за период ареста с 4 марта 2015 по 20 июня 2017 года), и таким образом Марчуков отбыл уже около 5 лет и 7 месяцев наказания.

Источник: https://censor.net.ua/n3074724
 
 
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ну, што ви всьо на Гадюшу нагаваріваєтє?
дєлать што лі нєчіво?
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Причем тут Гадя. Оно вообще сидела на Рашке а все законы принимала и подписывала соевая власть.
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спасіба, шта абісніл!
а льоха шнобєль - ето клікуха, ілі псєвдонім?
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А я с помощью него кацапов таких как ты вычисляю. Уж очень они сильно визжат и возмущаются что кацап против кацапов идет.
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протів кацапов?
гиииииииииииииииииииииииии!
жгі, дальшє, Льоха!
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Не обращай внимания.Это дурачок местный.Считает себя настолько матерым тролем,что один раз пытался задушить меня голыми руками через сообщение.
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Тс-с-с... Не "пали" пацана... Он в "Ольгино" под этой "погремухой" в картотеке сотрудников учитывается...
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Законы принимает парламент, а не соевая власть. Соевая власть как раз усадила номинальную авторку закона на нары. И да, сам «закон Савченко» отменён год назад. Решением Порошенко.
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А кто эту гадю засунул в ВР? Кто эту тварину пиарил? Законы,как раз принимает ВР,а не Порошенко! Зря стараешься кремлядь! Как раз Порошенко ее прикрыл!
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Ну вот вам и результат и вывод на кого работает ета власть.
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Надя тоже скоро выйдет по своему закону Приговоренный судом на Черкасщине к 6 годам террорист "ЛНР", россиянин Марчуков выйдет через месяц по "закону Савченко" - Цензор.НЕТ 8820
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Ну тут двояко закон работает. Гадя на будку Вальцмана руку подняла. Такого власть не прощает. А если бы просто продала Украину или расстреляла пару сотен украинцев ее бы уже давно выпустили бы или обменяли.
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старайся, а то вдруг кацапи до власті не дорвуться!
поднажмі!
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Порошенко - враг Украины. Отсюда и пляшите.
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Тимошенко враг Украины! Это она ее пиарила и засунула ее в ВР! Так шо не транди!
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Меньше 3 лет просидел, успеет еще повоевать по второму кругу пойти. Зато наши люди пускай сидят на Рашке по 20 лет в тюрьмах низачто гниют. Правильно, соевые?
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свободу Торнадо - и по выходу раздать оружие!!!
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Всё правильно написал, даже добавить нечего.
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правільна, барєц за штястя народнає!
а многа ти ужє набарол?
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надо писать \вышел на свободу с хроническим гепатитом,цирозом печени, на костылях, вичпозиным, с туберкулезом в начальной стадии
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А шо за терроризм так мало дают?
В США или 25 или пожизненное.
А у нас какая то 6-ка?
Может и себе АП или ВР подорвать?
Или выехать за луциком поохотиться?
Что такое 6 лет?
Да думаю меня присяжные поймут, может вообще условно получу, как за мелкое хулиганство!
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к сожалению у нас патриотам тюрьмы и ямы, а сепорам и террористам у нас везде дорога и почёт ... скоро кацапов и орденами награждать будут ...
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Так не за терроризм, т.к. не террорист. За участие в НВФ.
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Так у нас и война - не война!
Но срок - реально издевательство!
Ему за дело - 6 лет. А нашим рашке - из х-я высасано - 15, 25.....
Да здравствует самый гуманный суд в мире!!!!!!!
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Судили согласно УК. Раскаялся. Мы же не звери? Что касаемо РФ, то те, кого засудили (справедливо, или не справедливо) не раскаялись, не подали на помилование - вот и присудили на всю катушку. Савченко вела себя дерзко - 20 лет. Сенцов тоже. 20 лет. Многое от человека зависит. Они не прогнулись. А другие пошли на сотрудничество со следствием и уже или на свободе, или получили минималку. Как относиться к тем и другим - дело личное.
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Страна -рай для бандитов и врагов украинцев . Ура товарищи !
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Слухайтє, дєті, нову методичку лахтоногих:
"закон Савчеко" - то не "закон Савчеко", а хитра антиукраїнська диверсія соєвих бариг!
то вони направили руку славної Гаді Ведмедчукової на таке неподобство!
нізабудім, ніпрастім!
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А, добровольцам ,по полной лупят, твари кремлёвские.
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не в тему, но не могу не рассказать. Был с утра в Лугансквода, подслушал. Тутешние пенсинеры знают великую новость, неведомую Госдепу с его пятью миллиардами на печеньки.
В Луганске обсуждают суперновость. Оказывается, Майдан и войну замутили даже не американцы с печеньками! Оказывается, это всё Израиль! Он хочет вычистить территорию, оставив 3-4 млн рабов (ничего не напоминает?). 1. в 2025м году Украины уже не будет, а будет "северная провинция Израиля" 2. В Борисполе УЖЕ СЕГОДНЯ рейсы Киев - Иерусалим считаются внутренними. ВНУТРЕННИМИ, Карл, рейсами!!! Ребята, вы не поверите, но они тут всерьез, на полном сурьезе это обсуждают!!!!!! Даже отсылка на сайт Борисполя не помогает...
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а когда зарплату в шекелях платить будут ?
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В спілкуванні з ватопенсами допомогає тільки "відсилка" на три букви з обіцянням швиденько поховати льготно і за субсидію...
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тут немає сенсу взагалі сперичатися, вони не пробивні, як бетонне укриття в горах. Вже не говорячи про те, що тут активно культивється "стукачєство" - ти просто не дійдешь до зупинки маршрутки.
В Луганську на повному серьозі тих, кто виїджав оформлювати машину, квартиру до Станиці або Сєвєродонецьку, називають "зрадниками Батьківщини".
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Сцуко, а я смотрю утром в кране не было воды. Думал, дурак, что кто-то по стояку трубы меняет. А оно вот как. Учения значит начались.
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Трудно понять кто из вас полный дебил. То ли сумасшедшие старушки, то ли ты.
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А кто эту террористку Савченко,подсунул в ВР? Кто ее пиарил? Тимошенко вредитель! Вся шваль прокремлядская засуетилась и поддерживает ее!
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Хватит херню нести, тогда Надя была героиней, вся Украина её поддерживала, и за закон её имени голосовала вся Рада а теперь у вас Тимошенко во всем виновата.
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Да ты шо?) Если у тебя память короткая,так я напомню тебе,что ее начала пиарить косатая,взяла ее к себе в партию,с плакатами носилась с ее рожей по ВР! И засунула ее куда только можно! Так шо она несет ответственность за эту террористку!
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Ну да конечно, и героя Украины дала Юля а не Петя.))
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Закон Савченко скорее всего подготовил юрист Мертветчук. А пропихнули в Раду полезные идиоты
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Савченко сидя в в параше не могла подать закон - его подали за неё ублюдки при власти, а другие ублюдки в ВР этот закон приняли, поэтому не нужно называть этот "закон савченко", и бо это "закон гройсмана".
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Под столом))) а где гройсман был в 2014 году?))) У вас уже у кремлядей и зрадофилов,вообще мозги набекрень)
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коли влада складаєься з неукраїнців,а навіть з завуальованих українофобів-картину маразму в Україні ви бачите з 1991 року
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Да это цельная пэрэможищееее!!!!!!!!!!!!!!!!!
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та не Гадя а гадюка зі своїм законом, тисячі зеків вже звільнилися достроково, доки його не скасували. І цей закон під дахом БЮТ був.
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Надо напоминать про Савченко, юра. Что она враг, итд, итп. А то денег не дадут. Правда ж, юра?
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Порохоботва, как всегда, насрадует))) Детектится очень просто: по слову "Гадя". Видел я ваши рожи, ублюдки, Шарий как-то показывал сходняк вышиватных "блоггеров". Отребье дыбильного вида, шваль.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриговоренный судом на Черкасщине к 6 годам террорист "ЛНР", россиянин Марчуков выйдет через месяц по "закону Савченко"
 
 
 
 
 
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