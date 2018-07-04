 В АП принято решение о голосовании за снятие депутатской неприкосновенности на этой неделе, - Найем

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ депутат от БПП Мустафа Найем.
"В Администрации Президента принято решение о том, что на этой неделе этот вопрос должен решиться. И для них ключевым является то, чтобы проголосовали за президентский законопроект (предусматривающий вступление в силу изменений в Конституцию в части отмены неприкосновенности с 1 января 2020 года. – Ред.)", - отметил он, добавив, что это единственный выход, поскольку депутаты сами себе резать неприкосновенность посредине срока не станут.
Также Найем предположил, что за это голосование ведется торг между АП и фракциями ВР.
"Думаю, что, возможно, есть какие-то торги, потому что если закон будет проголосован, то этот успех ляжет в корзину Президента. Он себе это припишет. И в связи с этим могут идти торги – либо вокруг ЦИК, либо насчет Конституционного суда", - сказал он.
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Это не Луцика делать генеральным,здесь голосов не хватит....
Дешевый пиар накануне предвыборной кампании.
а разве можно принимать Закон с отсрочкой его введения?
почему с 2020 года? а не с момента принятия? хвосты и копыта в рай не пускают?