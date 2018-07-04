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 Политика Украины
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Все про:ВР (22119) неприкосновенность (841) Найем (431)

 В АП принято решение о голосовании за снятие депутатской неприкосновенности на этой неделе, - Найем

В Администрации Президента принято решение о том, что на этой неделе должен решиться вопрос о снятии с депутатов неприкосновенности.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ депутат от БПП Мустафа Найем.

Смотрите также: Найем: Уверен, что закон о снятии неприкосновенности будет принят на этой неделе. Из страха депутаты проголосуют за президентский вариант. ВИДЕО

"В Администрации Президента принято решение о том, что на этой неделе этот вопрос должен решиться. И для них ключевым является то, чтобы проголосовали за президентский законопроект (предусматривающий вступление в силу изменений в Конституцию в части отмены неприкосновенности с 1 января 2020 года. – Ред.)", - отметил он, добавив, что это единственный выход, поскольку депутаты сами себе резать неприкосновенность посредине срока не станут.

Также Найем предположил, что за это голосование ведется торг между АП и фракциями ВР.

"Думаю, что, возможно, есть какие-то торги, потому что если закон будет проголосован, то этот успех ляжет в корзину Президента. Он себе это припишет. И в связи с этим могут идти торги – либо вокруг ЦИК, либо насчет Конституционного суда", - сказал он.

Полный текст статьи "13 друзей Порошенко и любимый фетиш избирателя" читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3074722
 
 
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В АП принято решение о голосовании в ВР............................ это сюррррррр! Чисто украинская дермократия!
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у нас раньше была более менее демократия..... а сейчас диктатура барыг....
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Спасибо, посмеялся с янучарской "демократии". В АП принято решение о голосовании за снятие депутатской неприкосновенности на этой неделе, - Найем - Цензор.НЕТ 5037
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да, не нужно не договариваться, а от балды ставить непроходные законы на голосование, и так 1000 раз по кругу, имитация бурной деятельности. все равно есть право голосовать в соответствии со своими представлениями, кому че не нравится может голосовать против.
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Я уже поверил..:))
Это не Луцика делать генеральным,здесь голосов не хватит....
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голосовать нужно поименно ... что бы видно было ху из ху
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Хитрожопики снимают неприкосновенность с депутатов следующего созыва, в который не попадут после выборов 😁
Дешевый пиар накануне предвыборной кампании.
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Эти фокусы, предвыборные, Пэце уже не помогут...Путь Ющенко прослеживается..Процентов 5 голосов на выборах он наберёт и в политическое небытие... В АП принято решение о голосовании за снятие депутатской неприкосновенности на этой неделе, - Найем - Цензор.НЕТ 5633
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как интересно...
а разве можно принимать Закон с отсрочкой его введения?
почему с 2020 года? а не с момента принятия? хвосты и копыта в рай не пускают?
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до 20-го ЕС не один раз обяжет вернуть эту самую неприкосновенность.....
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Я не понял. Тока позавчера Ирусик-генпрокурорша заявляла, что на эту тему- к весне! При этом- не уточняла- какого года весна. А тут вдруг... такая спешка. Или Мустафа неправ, или Ирусика дезавуировали, что неожиданно.
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Никто ничего не снимет и пецюня свой собственный цик замутит во главе с охендовским
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ АП принято решение о голосовании за снятие депутатской неприкосновенности на этой неделе, - Найем
 
 
 
 
 
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