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Все про:боевик (16308) задержание (5011) Национальная гвардия (1076) блокпост (176)

 Нацгвардия задержала трех террористов "ДНР" и "ЛНР" на мобильном блокпосту

Военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил за прошедшие сутки, 3 июля 2018, на мобильном блокпосту задержали трех жителей Донбасса, которые по базе данных "Миротворец" проходят как боевики "ДНР" и "ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НГУ.

"Во время несения службы на мобильном блокпосту в районе населенного пункта Новгородское, личный состав группы досмотра задержал гражданина 1990 года рождения, который проживает в Новгородском, и пытался пройти через блокпост. При проверке этого лица был сделан запрос через базу данных "Миротворец". В результате оказалось, что по базе он проходит как боевик НВФ", - сказано в сообщении.

Военный наряд задержал и передал данного гражданина сотрудникам Нацполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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Через некоторое время на том же мобильном блокпосту гвардейцы задержали гражданина 1986 года рождения, который проживает в Новгородском. В результате проверки было установлено, что гражданин также является боевиком "ДНР".

А на блокпосту, расположенном на выезде из с. Благодатное Донецкой области, в тот же день военные остановили автомобиль "Форд Эскейп".

"В результате проверки личности водителя установлено, что им является гражданин 1979 года рождения, проживающий в г. Попасная, Луганской области, и имеет связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой "ЛНР", - сообщили в НГУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074713
 
   
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понять накормить выдать украинский паспорт и простить.
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Вот и база "Миротворца" стала реальной стеной на пути "русского мира". А сколько вони втут было: и нафиг не надо, и хрен кого словят, и все всё забудут. Привет зрадоёбам!
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Вчера звонят из Донецка --- внук знакомых закончил школу -- в Донецке , поступает на Юридический факультет в Киев -- мама с папой ненавидят Украину --- дед с бабой этого внука числятся в МИРОТВОРЦЕ как террористы занимающие высокие посты в системе ДНР ... А внуку блядь бесплатное обучение в Украине и льготы при поступлении .. Ну не дебилы ли мы ?? Он еще -- этот внук будет ездить на КАНИКУЛЫ в ДНР и отвозить данные какие ему прикажут собрать об Украине .. И стипендию этому внуку платить будут от народа Украины .. Во как ...
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Вчера звонят из Донецка --- внук знакомых закончил школу -- в Донецке , поступает на Юридический факультет в Киев -- мама с папой ненавидят Украину --- дед с бабой этого внука числятся в МИРОТВОРЦЕ как террористы занимающие высокие посты в системе ДНР ... А внуку блядь бесплатное обучение в Украине и льготы при поступлении .. Ну не дебилы ли мы ?? Он еще -- этот внук будет ездить на КАНИКУЛЫ в ДНР и отвозить данные какие ему прикажут собрать об Украине .. И стипендию этому внуку платить будут от народа Украины .. Во как ...
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Двойные стандарты рюского мира, кривятся а бакы берут!
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Совки вже зіпсований/відпрацьований матеріал, вони такими і здохнуть. Може з молоді щось вийде.
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та , чтож они как тараканы всё лезут и лезут в Украину... они ведь четыре года воевали, что бы не получать украинские пенсии, чтобы не есть импортный сыр, чтобы не смотреть украинское телевидение и не слушать украинские песни. Им тут что мёдом намазано ?
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Лугандонная срань полюбе своё получит, если в немытую клоаку парашу не свалит ...таков закон жанра.
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