EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 За рубежом
  4744  142
Все про:Армения (313) компьютеры (96) Пашинян_Никол (21)

 Пашинян заявил о переходе властей Армении на компьютеры армянского производства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство Армении перешло к работе на компьютерной технике армянского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: При обыске у депутата Армении Григоряна обнаружили вещи, собранные населением для армии: едой, которую отсылали солдатам, он кормил животных в своем зоопарке. ВИДЕО

"Отныне в залах заседаний правительства будет установлена компьютерная техника армянского производства. Развитие высоких технологий в Армении является приоритетом правительства. Речь идет не только о программном обеспечении, но и конкретно технике", - сказал на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, компьютерная техника армянского производства должна быть установлена также в парламенте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В новое правительство Армении вошли только рекомендованные Пашиняном кандидаты

"Необходимо оказать финансовое содействие, чтобы в зале заседаний парламента также были установлены компьютеры армянского производства. Очень важно, чтобы производство развивалось, и предпочтение надо отдавать местному производству. Это и приятно, и выгодно", - отметил премьер Армении.

Напомним, 17 апреля Серж Саргсян после 10-летнего пребывания на посту президента и изменения конституционного строя Армении стал премьер-министром. Депутат парламента и лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Никол Пашинян выступил против и объявил революцию. В ходе столкновений с полицией были задержаны сотни человек.

22 апреля Саргсян пригласил Пашиняна на переговоры, но оппозиционер настаивал на отставке премьера. Почти сразу после этого Пашиняна задержали на митинге.

Также читайте: Армения будет развивать отношения с Россией, ЕС, США и Китаем, - Пашинян

В понедельник, 23 апреля, в Ереване началась многотысячная акция протеста, на сторону бунтующих перешли военнослужащие ереванского полка Министерства обороны Армении. Саргсян подал в отставку и сложил обязанности премьер-министра, а Никол Пашинян был освобожден.

После он был выдвинут на пост премьера, но не набрал достаточного количества голосов и призвал сторонников продолжать протесты. Пресс-секретарь партии "Гражданский договор" Тигран Авинян сообщил, что Пашиняна снова выдвинут кандидатом на пост главы правительства.

8 мая в ходе специального заседания Национального собрания Республики Армения оппозиционный депутат парламентской фракции "Елк" ("Выход"), лидер протестных движений в Армении Никол Пашинян избран на пост премьер-министра республики.

Источник: https://censor.net.ua/n3074712
 
 
VEhrdlVXNDVRM2N3V1dwUmRVNURPVEJaTDFGMlZpOVJibVJETkRCTWNsRjJkRU0zVEhrdlVYVjBReXN3VEhwUmRqbEhUVEJaTjFKbmRFTXhNRmxFVW1remVsRnJUa2RCTUV4NlVYUmtRemt3VEdwU2FuYzlQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Это КНДР, судя по всему.
Я такие компьютеры под кружевными покрывальцами Пашинян заявил о переходе властей Армении на компьютеры армянского производства - Цензор.НЕТ 8004 только на фотографиях из КНДР видела в сети. И бутончики-розочки из ленточек.Пашинян заявил о переходе властей Армении на компьютеры армянского производства - Цензор.НЕТ 8004 И расписание работы пользователей персонального компьютера Пашинян заявил о переходе властей Армении на компьютеры армянского производства - Цензор.НЕТ 8004 . Очень-очень бедненько, но чистенько. Рядовых северных корейцев жалко, не повезло людям родиться...
 показать весь комментарий
 
в севкорее телефон только у хомяка есть..
смешся...они свет по часам получают...
 показать весь комментарий
 
Самый умный из армян-это коля пашинян!
 показать весь комментарий
 
 
это у него от прадеда ...альберта пашиняна
Пашинян заявил о переходе властей Армении на компьютеры армянского производства - Цензор.НЕТ 5257
 показать весь комментарий
 
 
Армянское радио слышал.
Но вот насчет компов - погарячились.. Пашинян заявил о переходе властей Армении на компьютеры армянского производства - Цензор.НЕТ 1184
 показать весь комментарий
 
 
Наверное установят экспортные варианты армянских ЭВМ?
 показать весь комментарий
 
Теперь я понял, что означает ARM-архитектура!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот это по нашему. Мы с президентом Порошенко скоро тоже перейдем.
 показать весь комментарий
 
 
дай команду порохастому послати авакяна до співплемінників досвід передовий переймати
 показать весь комментарий
 
Оказывается, не я один взоржал от заголовка Пашинян заявил о переходе властей Армении на компьютеры армянского производства - Цензор.НЕТ 3662
 показать весь комментарий
 
 
Зря смеётесь. Армянский персональный компьютер "Раздан". На 1 персону. Теперь будут "Двадан" и "Тридан". В 2 и 3 раза больше. За "Триданом" можно даже армянского коньячку на троих сообразить.
Пашинян заявил о переходе властей Армении на компьютеры армянского производства - Цензор.НЕТ 1334
 показать весь комментарий
 
 
Вы хотели сказать по аналогии, армянские процессоры будут 1,2,4 комнатными ?
 показать весь комментарий
 
 
Чувак просто коньячку собственного производства хлебанул.
 показать весь комментарий
 
 
Походу массово будут снимать бортовые компбтеры с жигулей
 показать весь комментарий
 
Пашинян по всей видимости долбоеб еще тот!!!!! Ничего, через пару лет армяне будут его проклинать так же как и саргсяна!!! Пуйло развело армян как детей!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну ты то точно самый вумный, в порохоботы других не берут
 показать весь комментарий
 
Ну Пашинян, ну настоящий огенд крымля...как всю порохосрань заставляет говном плеваться...уважаю!!

P.S. порохосрань видимо не в курсе, все процессоры делают штаты...
 показать весь комментарий
 
Во торкнуло мужика. Чувствует мое сердце, в ближайшее время в Армении не будет скучно. Пашинян заявив про перехід влади Вірменії на комп'ютери вірменського виробництва - Цензор.НЕТ 2117
 показать весь комментарий
 
Зря насмехаетесь.Пашинян- учитель,знает о чём говорит.Не забываем -армянская диаспора на втором месте после еврейской.. При правильной политике для Армении сработает план Маршалла.
 показать весь комментарий
 
Да рашка не отпустит этот стратегический полигон из своих лап .
 показать весь комментарий
 
А все богатые армяне давно живут в цивиллизованных странах . Остались одни рабы
 показать весь комментарий
 
После следующей революции , армяне могут смело изобретать велосипед
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
И вот этих понабирали в порохоботы жесть...дыбиломутанты с одной извилиной на жопе рассуждают о реформах и высоких технологиях...я пля ржу
 показать весь комментарий
 
Через год тебя продадут за ненадобностью, но учитывая что ты нифига не умееш, будеш в цирке уродов на бутылку садиться за жратву
 показать весь комментарий
 
ОЧЧень настоятельно рАкомендую всем посмотреть армянское кЫно "Белая кость" (там из не армянских артистоФ Панкратов, который Чёрный), хАААрошая камедия... Суть - контрабандные поставки армянских "видиков" в Японию в обмен на японские алмазы...
 показать весь комментарий
 
 
Смотрите как палятся кацапсины на обычном легенько троллинге !!! У них просто пердак рвет от того,что люди шутят.Якiж вони паскуднi
 показать весь комментарий
 
ара-компутер будет работать на коньяке, 0.5 и 0.5, литр!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПашинян заявил о переходе властей Армении на компьютеры армянского производства
 
 
 
 
 
 вверх