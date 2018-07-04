 Пашинян заявил о переходе властей Армении на компьютеры армянского производства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Отныне в залах заседаний правительства будет установлена компьютерная техника армянского производства. Развитие высоких технологий в Армении является приоритетом правительства. Речь идет не только о программном обеспечении, но и конкретно технике", - сказал на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, компьютерная техника армянского производства должна быть установлена также в парламенте.

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"Необходимо оказать финансовое содействие, чтобы в зале заседаний парламента также были установлены компьютеры армянского производства. Очень важно, чтобы производство развивалось, и предпочтение надо отдавать местному производству. Это и приятно, и выгодно", - отметил премьер Армении.

Напомним, 17 апреля Серж Саргсян после 10-летнего пребывания на посту президента и изменения конституционного строя Армении стал премьер-министром. Депутат парламента и лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Никол Пашинян выступил против и объявил революцию. В ходе столкновений с полицией были задержаны сотни человек.

22 апреля Саргсян пригласил Пашиняна на переговоры, но оппозиционер настаивал на отставке премьера. Почти сразу после этого Пашиняна задержали на митинге.

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В понедельник, 23 апреля, в Ереване началась многотысячная акция протеста, на сторону бунтующих перешли военнослужащие ереванского полка Министерства обороны Армении. Саргсян подал в отставку и сложил обязанности премьер-министра, а Никол Пашинян был освобожден.

После он был выдвинут на пост премьера, но не набрал достаточного количества голосов и призвал сторонников продолжать протесты. Пресс-секретарь партии "Гражданский договор" Тигран Авинян сообщил, что Пашиняна снова выдвинут кандидатом на пост главы правительства.

8 мая в ходе специального заседания Национального собрания Республики Армения оппозиционный депутат парламентской фракции "Елк" ("Выход"), лидер протестных движений в Армении Никол Пашинян избран на пост премьер-министра республики.