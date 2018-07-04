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Все про:дети (3174) Киевская область (1463) Минздрав (1628) отравление (1055) Супрун Ульяна (308)

 Из всех отравившихся в лагере на Киевщине детей только один находится в больнице. Состояние ребенка стабильное, - Супрун

Из всех детей, отравившихся в лагере "Славутич" в Киевской области только один находится в больнице. Состояние ребенка стабильное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказала журналистам и. о. министр охраны здоровья Ульяна Супрун после заседания правительства.

Она отметила, что Минздрав больше не занимается санитарной инспекцией. Проведение инспекций находится в компетенции Минагрополитики и Госпотребслужбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравившиеся в лагере на Киевщине дети употребляли йогурт, который тренеры хранили при неправильной температуре, - Госпродпотребслужба

Супрун также подчеркнула важность соблюдения всех норм хранения и готовки продуктов питания.

Она призвала родителей контролировать условия в летних лагерях и заведениях, куда отправляют своих детей.

Как сообщалось, в частном детском лагере "Славутич" 11 детей обратились за медицинской помощью с расстройством пищеварения, еще одна девочка - в реанимации в состоянии комы.

По факту массового отравления детей прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

В прокуратуре также указали, что в производстве хозяйственных судов рассматриваются дела по искам прокуратуры Киевской области по возврату имущества детского лагеря "Славутич" в государственную собственность. Прокуратура области установила, что общество, которое арендует государственное имущество, незаконно провело его реконструкцию и безосновательно оформило право собственности на детский лагерь.

Источник: https://censor.net.ua/n3074710
 
 
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От тебя Супрун уже ВСЯ Украина в нестабильном состоянии...
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йогуртами накормили просроченніми! как и всюду в лагерях..дают йогурті..срок годности,до сегодня- завтра
https://espreso.tv/news/2018/07/04/otruyennya_ditey_u_tabori_kyyivschyny_shkolyaram_davaly_proterminovani_yogurty
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Супрун хочет разобрать этого ребенка на органы?
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что значит "состояние стабильное"? ребёнок в коме с отёком мозга и полностью на аппаратном обеспечении
"Минздрав больше не занимается санитарной инспекцией" эту ведьму супрун надо сжечь на костре
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Как давно от обезвоживания происходит отек мозга?
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вроде бы, предварительный диагноз у дитешки - энцефалит
(может - клещ... а может... так выгодно кому-то?)
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Писали, что отравление (позже написали, что йогуртом, что маловероятно на самом деле).
Детей изначально поместили в изолятор. Походу ребенка там долго мурыжили, шо от диареи началось обезвоживание, от которого он и впал в кому.

А тут уже пошли фантазии на тему отеков мозга, выпадения матки, отслаивания кожных покровов...
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"По словам главы Киевской областной администрации Александра Горгана, пациентка находится на искусственной вентиляции легких, вся жизнедеятельность поддерживается аппаратно.
"Она на гемодиафильтрации (очищение крови вне организма человека), имеет отек мозга. Сейчас за ее жизнь борются врачи "Охматдета", - рассказал глава Киевской областной администрации Александр Горган.
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Кабмин упырей и Супрун одна из них, среди своих. З усіх дітей, які отруїлися в таборі на Київщині, лише одна дитина перебуває в лікарні. Стан дитини стабільний, - Супрун - Цензор.НЕТ 479
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИз всех отравившихся в лагере на Киевщине детей только один находится в больнице. Состояние ребенка стабильное, - Супрун
 
 
 
 
 
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