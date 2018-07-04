 Из всех отравившихся в лагере на Киевщине детей только один находится в больнице. Состояние ребенка стабильное, - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказала журналистам и. о. министр охраны здоровья Ульяна Супрун после заседания правительства.
Она отметила, что Минздрав больше не занимается санитарной инспекцией. Проведение инспекций находится в компетенции Минагрополитики и Госпотребслужбы.
Супрун также подчеркнула важность соблюдения всех норм хранения и готовки продуктов питания.
Она призвала родителей контролировать условия в летних лагерях и заведениях, куда отправляют своих детей.
Как сообщалось, в частном детском лагере "Славутич" 11 детей обратились за медицинской помощью с расстройством пищеварения, еще одна девочка - в реанимации в состоянии комы.
По факту массового отравления детей прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.
В прокуратуре также указали, что в производстве хозяйственных судов рассматриваются дела по искам прокуратуры Киевской области по возврату имущества детского лагеря "Славутич" в государственную собственность. Прокуратура области установила, что общество, которое арендует государственное имущество, незаконно провело его реконструкцию и безосновательно оформило право собственности на детский лагерь.
https://espreso.tv/news/2018/07/04/otruyennya_ditey_u_tabori_kyyivschyny_shkolyaram_davaly_proterminovani_yogurty
"Минздрав больше не занимается санитарной инспекцией" эту ведьму супрун надо сжечь на костре
(может - клещ... а может... так выгодно кому-то?)
Детей изначально поместили в изолятор. Походу ребенка там долго мурыжили, шо от диареи началось обезвоживание, от которого он и впал в кому.
А тут уже пошли фантазии на тему отеков мозга, выпадения матки, отслаивания кожных покровов...
"Она на гемодиафильтрации (очищение крови вне организма человека), имеет отек мозга. Сейчас за ее жизнь борются врачи "Охматдета", - рассказал глава Киевской областной администрации Александр Горган.