 Из всех отравившихся в лагере на Киевщине детей только один находится в больнице. Состояние ребенка стабильное, - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказала журналистам и. о. министр охраны здоровья Ульяна Супрун после заседания правительства.

Она отметила, что Минздрав больше не занимается санитарной инспекцией. Проведение инспекций находится в компетенции Минагрополитики и Госпотребслужбы.

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Супрун также подчеркнула важность соблюдения всех норм хранения и готовки продуктов питания.

Она призвала родителей контролировать условия в летних лагерях и заведениях, куда отправляют своих детей.

Как сообщалось, в частном детском лагере "Славутич" 11 детей обратились за медицинской помощью с расстройством пищеварения, еще одна девочка - в реанимации в состоянии комы.

По факту массового отравления детей прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

В прокуратуре также указали, что в производстве хозяйственных судов рассматриваются дела по искам прокуратуры Киевской области по возврату имущества детского лагеря "Славутич" в государственную собственность. Прокуратура области установила, что общество, которое арендует государственное имущество, незаконно провело его реконструкцию и безосновательно оформило право собственности на детский лагерь.