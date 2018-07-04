 Пьяных водителей в случае смертельной аварии будут сажать на 8-10 лет, законопроект принят за основу. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады, "за" проголосовали 240 народных депутатов.
"Показатель смертности на дорогах в Украине - 106 человек на 1 млн населения - почти вдвое опережает средний показатель стран Европейского Союза и показатели всех стран ЕС. В таких странах, как Швеция и Великобритания, смертность на дорогах в три раза меньше, чем у нас. Согласно статистическим данным в Украине ежесуточно в дорожно-транспортных происшествиях погибает от 10 и более человек и более 100 получает разной степени телесные повреждения. По этим печальными показателями наше государство занимает одно из первых мест в Европе. При этом, 37% от общего количества ДТП приходится на аварии с участием водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Проект закона предусматривает внесение в Уголовный кодекс изменений, а именно:
- дополнить Уголовный кодекс новой статьей 286-1, выделив нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесные повреждения или причинили смерть потерпевшего, совершенные в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств, и предусмотреть уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок 10 лет;
- в части 2 ст. 286-1, если лицо, лишенное права управления транспортным средством за деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, не имея права на управление транспортным средством управляло им, - предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права управлять транспортными средствами пожизненно.
Проектом также предусматривается внести изменения в Закон Украины "Об основах национальной безопасности Украины", определив угрозами национальным интересам и национальной безопасности Украины - неэффективность государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения, рост аварийности на автомобильных дорогах.
Но по части лишения прав не очень ясно. Да, 10 лет лишения это хорошо в сравнении со стандартными 1-3 года. Но. Когда по новому закону начинает исчисляться срок лишения? Если юридически грамотно, то только по окончанию исполнения основного наказания - отсидки. Если же одновременно с отсидкой, то смысла тут нет.
Про пожизненное лишение ВП это вообще супер! Мало где в мире сейчас есть такие передовые нормы. Но я бы сразу лишал пожизненно прав при ДТП, где более одного трупа - за такое ДТП водителю по совести и так после отсидки в монастыре полагается пребывать и каяться до конца дней - какая нах машина? Также даже если труп один, но ранее имелись протоколы по пьяному вождению более одного, то тоже сразу пожизненное лишение прав т. к. ясно же, что человек алкан и систематически ездит бухим.
1. За проезд на красный свет- без ДТП - лишение прав на 1 год и 50 тыс.грн.штрафа; с ДТП - лишение прав на 3 года и штраф 75 тыс грн.
2. За езду в пьяном виде - лишение прав на 5 лет и штраф 100 тыс. грн.
3. За смерть в пьяном ДТП - без "вилки 8-10 лет" конкректно 15 лет зоны и пожизненное лишение прав.
4. За езду без обучения и получения прав на вождение авто - 100 тыс. грн.
Где примерно вот так, иначе дело дальше будет катастрофически ухудшаться. Это нонсен - в ДТП ежедневно погибает в несколько раз больше людей, чем на войне (!?). Вчера показали по "ящику", как полиция поймала за рулем пьяного или обдолбанного работника Высшего спецсуда, который с неадекватным смехом крутил полиции "дули". И этот выкрутится!
По штрафу в 50 штук на красный - это на перекрестке, где автокамеры стоят нехило будет приработок государству ))) Смотрит чувак, проехавший на красный в 3 часа ночи на пустынном перекрестке, а ему в почтовом ящике письмо счастья лежит со штрафом в 50 штук ))) Многие тогда решат переехать на ПМЖ в Хуйесоссию. ))
Если пьяный с правами-10 лет, если без-5.
Не ну не идиоты ?
Уже допишите: п.3 если пьяный под наркотой и на краденной машине, то год условно.
ПороХуло любишь и этих тварей нарДепУков?
Сами, бл*ди, в новостных анонсах матюки пишете а тут "трете". Ничё понять не могу....