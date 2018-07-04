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 Политика Украины
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 Пьяных водителей в случае смертельной аварии будут сажать на 8-10 лет, законопроект принят за основу. ВИДЕО

Народные депутаты Верховной Рады поддержала за основу законопроект № 7064 о предотвращении смертности на дорогах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады, "за" проголосовали 240 народных депутатов. 

...

"Показатель смертности на дорогах в Украине - 106 человек на 1 млн населения - почти вдвое опережает средний показатель стран Европейского Союза и показатели всех стран ЕС. В таких странах, как Швеция и Великобритания, смертность на дорогах в три раза меньше, чем у нас. Согласно статистическим данным в Украине ежесуточно в дорожно-транспортных происшествиях погибает от 10 и более человек и более 100 получает разной степени телесные повреждения. По этим печальными показателями наше государство занимает одно из первых мест в Европе. При этом, 37% от общего количества ДТП приходится на аварии с участием водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Проект закона предусматривает внесение в Уголовный кодекс изменений, а именно:

- дополнить Уголовный кодекс новой статьей 286-1, выделив нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесные повреждения или причинили смерть потерпевшего, совершенные в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств, и предусмотреть уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок 10 лет;

- в части 2 ст. 286-1, если лицо, лишенное права управления транспортным средством за деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, не имея права на управление транспортным средством управляло им, - предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права управлять транспортными средствами пожизненно.

Проектом также предусматривается внести изменения в Закон Украины "Об основах национальной безопасности Украины", определив угрозами национальным интересам и национальной безопасности Украины - неэффективность государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения, рост аварийности на автомобильных дорогах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074708
 
 
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Ты сам дибил - мало что ли на дорогах ездит алканов, таких как ты, нищих и никому не нужных, но которые сбивают по синьке людей? Таких в тысячи раз больше, чем мажориков и иных пидерастов. По твоему тупому разумению увеличение срока отсидки вплоть до равного как за предумышленное убийство (даже если потерпевший выжил, вылечился и нормально себя чувствует) для указанной нищей категории пустой звук??? (!). Тогда ты сам имбецил, а не дибил и 100% привык ездить бухим. Ну ничего - суши сухарики и на восьмерик (если повезет). Ну а если попробуешь откупиться, то это минимум продать все что имеешь ты, все твои родичи + твоя почка и яйца на органы.
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сам ты дебил...уже давно доказано что нет разницы какой срок будет 4 года или 10 лет...преступника это не остановит. Человек боится не самого наказания, а его неотвратимости. А сейчас любой алкаш уверен что в случае остановки, он легко сможет отлистать ментам 5-10 тыс грн и поехать дальше.
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Ты уверен, что сейчас за ДТП с причинением (не говоря о леталке) 5-10 тыс грн. ментам все порешает?? (!). Ты сам доказал что ты дибил.
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По части норм лишения свободы вопросов нет - все жестко и когда водители осознают это, то воя будет еще очень много.
Но по части лишения прав не очень ясно. Да, 10 лет лишения это хорошо в сравнении со стандартными 1-3 года. Но. Когда по новому закону начинает исчисляться срок лишения? Если юридически грамотно, то только по окончанию исполнения основного наказания - отсидки. Если же одновременно с отсидкой, то смысла тут нет.
Про пожизненное лишение ВП это вообще супер! Мало где в мире сейчас есть такие передовые нормы. Но я бы сразу лишал пожизненно прав при ДТП, где более одного трупа - за такое ДТП водителю по совести и так после отсидки в монастыре полагается пребывать и каяться до конца дней - какая нах машина? Также даже если труп один, но ранее имелись протоколы по пьяному вождению более одного, то тоже сразу пожизненное лишение прав т. к. ясно же, что человек алкан и систематически ездит бухим.
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Попробуй ещё одновременно использовать подчёркивание и курсив. Так на тебя точно обратят внимание все.
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Водійське посвідчення треба пожиттево забирати, хто пиячить за кермом і скоїв летальне ДТП.
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Это да, но просто такая норма в мире еще только обкатывается и почему-то (я сам не пойму почему) считается излишне жестокой). Мало в каких странах (включая Запад) есть пожизненка. Поэтому для Украины даже такая норма - явный прорыв вперед.
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Ничего подобного - в Германии в случае вторичной пьянки за рулем необходимо еще и пройти идиотише тест. Стоимость подготовки - до 3 тыс евро, сдают мин со второй попытки. А до сдачи теста - вперед на городской транспорт.
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Учитывая, сколько пьяными за рулем ездят высокие чиновники и народные избранники, то ещё нужно подождать, когда этот Закон окончательно примут. Есть предположение, что они его оттянут до своих переизбраний. Теперь по сути наказания - примерно, но не меньше:
1. За проезд на красный свет- без ДТП - лишение прав на 1 год и 50 тыс.грн.штрафа; с ДТП - лишение прав на 3 года и штраф 75 тыс грн.
2. За езду в пьяном виде - лишение прав на 5 лет и штраф 100 тыс. грн.
3. За смерть в пьяном ДТП - без "вилки 8-10 лет" конкректно 15 лет зоны и пожизненное лишение прав.
4. За езду без обучения и получения прав на вождение авто - 100 тыс. грн.
Где примерно вот так, иначе дело дальше будет катастрофически ухудшаться. Это нонсен - в ДТП ежедневно погибает в несколько раз больше людей, чем на войне (!?). Вчера показали по "ящику", как полиция поймала за рулем пьяного или обдолбанного работника Высшего спецсуда, который с неадекватным смехом крутил полиции "дули". И этот выкрутится!
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по пункту 3... проще зарубить топором полицейского который тебя поймал. дадут меньше или столько же как ты предлагаеш.
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Дадут если найдут и поймают. Учитесь заметать следы, граждане!
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"За езду без обучения и получения прав на вождение авто" - не совсем грамотно. Под эту норму можешь попасть ты сам, когда даешь сыну или девушке, к примеру, порулить в целях обучения в безлюдном месте вне дорог общего пользования (даже на льду водоема, поле, пустыре и даже открытом автодроме и т. п. Если попадешься дайцам, то готовь 100 штук за сына + 100 штук за себя (за передачу управления - это отдельное нарушение) и лишение прав.
По штрафу в 50 штук на красный - это на перекрестке, где автокамеры стоят нехило будет приработок государству ))) Смотрит чувак, проехавший на красный в 3 часа ночи на пустынном перекрестке, а ему в почтовом ящике письмо счастья лежит со штрафом в 50 штук ))) Многие тогда решат переехать на ПМЖ в Хуйесоссию. ))
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Да уймитесь Вы, 90% тех кто ездят бухими чиновники судьи менты и т.д. или их родственники. Так Что они будут только рады такому повышению, т.к. их оно каснется только в плане увеличения прибылей с остальных 10%. Возьмите любое резонансное ДТП, ну не на жигулях же в остановки въезжают.
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Какой идиот выдумывает такие законы ?
Если пьяный с правами-10 лет, если без-5. П'яних водіїв у разі смертельної аварії саджатимуть на 8-10 років, законопроект прийнято за основу - Цензор.НЕТ 4141
Не ну не идиоты ?
Уже допишите: п.3 если пьяный под наркотой и на краденной машине, то год условно.
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граждане, давите друг друга трезвыми))
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Модератор, ну ты конченый негодяй. Ну зачем ты трёшь коменты?
ПороХуло любишь и этих тварей нарДепУков?
Сами, бл*ди, в новостных анонсах матюки пишете а тут "трете". Ничё понять не могу....
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А если какой трезвый мажор будет носиться с бешеной скоростью и угробит людей, то получит условно?!
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Получит благодарность за сокращение поголовья, имеющего наглость претендовать на долю из и без того далеко не резинового бюджета.
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Террористов с " блок постов " -прощают, или сажают не более , чем на 4 года , а пьяных за рулем на 8-10 лет .Страна абсурда .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПьяных водителей в случае смертельной аварии будут сажать на 8-10 лет, законопроект принят за основу. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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