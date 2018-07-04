 Пьяных водителей в случае смертельной аварии будут сажать на 8-10 лет, законопроект принят за основу. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады, "за" проголосовали 240 народных депутатов.

...

"Показатель смертности на дорогах в Украине - 106 человек на 1 млн населения - почти вдвое опережает средний показатель стран Европейского Союза и показатели всех стран ЕС. В таких странах, как Швеция и Великобритания, смертность на дорогах в три раза меньше, чем у нас. Согласно статистическим данным в Украине ежесуточно в дорожно-транспортных происшествиях погибает от 10 и более человек и более 100 получает разной степени телесные повреждения. По этим печальными показателями наше государство занимает одно из первых мест в Европе. При этом, 37% от общего количества ДТП приходится на аварии с участием водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудник Высшего специализированного суда Ляшок катался на внедорожнике по Киеву с 2,58 промилле алкоголя в крови. ВИДЕО

Проект закона предусматривает внесение в Уголовный кодекс изменений, а именно:

- дополнить Уголовный кодекс новой статьей 286-1, выделив нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесные повреждения или причинили смерть потерпевшего, совершенные в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств, и предусмотреть уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок 10 лет;

- в части 2 ст. 286-1, если лицо, лишенное права управления транспортным средством за деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, не имея права на управление транспортным средством управляло им, - предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права управлять транспортными средствами пожизненно.

Проектом также предусматривается внести изменения в Закон Украины "Об основах национальной безопасности Украины", определив угрозами национальным интересам и национальной безопасности Украины - неэффективность государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения, рост аварийности на автомобильных дорогах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жуткое ДТП в Кривом Роге: Пьяный водитель сбил насмерть двух женщин. ФОТОрепортаж