 Ирина Геращенко призывает Раду принять заявление к ПА ОБСЕ относительно освобождения украинских политзаключенных в РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"На следующей неделе в Берлине состоится чрезвычайно важная сессия Парламентской ассамблее ОБСЕ. Я хочу обратиться к сессионному залу с предложением принять резолюцию, принять заявление Верховной Рады к нашим партнерам, к коллегам по Парламентской ассамблее, чтобы и они поддержали призыв к Российской Федерации, тем более что россияне будут на этой сессии, с требованием немедленно освободить пленников Кремля", - сказала И.Геращенко на пленарном заседании парламента в среду.

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Президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и на оккупированных территориях Донбасса.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 13 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. В итоге, Денисову не пустили ни к одному украинскому политзаключенному.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.