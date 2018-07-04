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 Политика Украины, Общество
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Все про:вуз (653) образование (1790) Минобразования (964) Гриневич (311)

 Все может закончиться тем, что ваш ребенок не получит качественное образование, - Гриневич призвала родителей внимательно проверять иностранные вузы

Родителям абитуриентов в иностранные вузы стоит внимательно изучать информацию об университетах, куда они отправляют детей учиться. Иначе ребенок может остаться без качественного признанного образования

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сказала министр образования Лилия Гриневич в эфире телеканала 1+1.

Она отметила, что некоторые университеты, например в Польше, за счет украинцев компенсируют нехватку студентов по квоте.

В некоторых случаях, убеждена Гриневич, ребенок может не получить качественного и признанного образования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВНО по украинскому языку и литературе в 2018 году сдали хуже, чем в 2017, - Гриневич

"Иногда заманчивые и не очень высокие цены, хорошие условия и то, что не делают никаких экзаменов, может закончиться тем, что ваш ребенок не получит качественного признанного образования", - сказала министр.

2 июля стартовала регистрация электронных кабинетов, через которые абитуриенты будут подавать заявления о вступлении в украинские вузы.

Источник: https://censor.net.ua/n3074706
 
 
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Но ты же выучилось хотя бы писать про зраду. Уже прогресс.
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Да именно поэтому ВСЕ детки чинуш и депутатов учатся именно в Украине .... Все может закончиться тем, что ваш ребенок не получит качественное образование, - Гриневич призвала родителей внимательно проверять иностранные вузы - Цензор.НЕТ 666
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не, они учатся в европе, но так страдают, так страдают. Мазохисты може, хрен разберешь
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не ходите дети в Африку Польшу ... оставьте деньги в Украине , местным ВУЗам не на ком будет зарабатывать , на государство надежды нет
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о, и тут проблемы. Нескончаемая эпопея о том, "как ужасно работать зарубежом" дополнилась страшилкой ,"ужас учебы в заграничных вузах"
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та да - куда лучше купить дтплом маупа
как трусняков)))
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А шо? Некоторые даже Премьерами становятся с МАУПовским дипломом 😁
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давайте все купим тамошние мусорные бумажки)))
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а зачем оно еиу
работы в стране не блатным всеравно нет Усе може закінчитися тим, що ваша дитина не отримає якісної освіти, - Гриневич закликала батьків уважно перевіряти іноземні виші - Цензор.НЕТ 7857
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присматривайтесь к западным вузам. а то ребенок не получит хорошего образования.
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Ну да. Через ЗНО нашим детям не дают учиться в своих ВУЗах за свои деньги, но против зарубежных ВУЗов предостерегают.
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Переживает за недобор, мало того, что рождаемость сократила вдвое количество выпускников школ, так ещё и в Польшу сваливают учиться!
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дело не в том, кто где учится, а в том, куда и как кто работать устроится после получения образования, с нашим качественным - куда?
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Не знаю , как твои, а мои дети нашли неплохую работу. Притом сами. Может у твоих с головой шота не так ?
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думаю, что у твоих детишек папаша урод и поэтому они интересны всем, а значит твой случай не для всех.
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Канешна урод))) А что еще остается ответить лузеру. Ты галимый неудачник)))
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)))да все моральные уроды и интеллектуальные недомерки так считают, ты не первый и не последний среди этой слякоти
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во точно - уроды нужны
а нормальные нет Усе може закінчитися тим, що ваша дитина не отримає якісної освіти, - Гриневич закликала батьків уважно перевіряти іноземні виші - Цензор.НЕТ 5953
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Надо не проверять иностранные вузы, а у себя поднимать уровень образования.
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так и вузов не останется
там лицензии все куплены за поляну))) Усе може закінчитися тим, що ваша дитина не отримає якісної освіти, - Гриневич закликала батьків уважно перевіряти іноземні виші - Цензор.НЕТ 7862
и не только
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Ну а кому сейчас легко? Президент Порошенко перестраивает страну.
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и притраивает новую пристройку к супердаче)))
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В ближайшие годы выпускников прибавится.Наступает эра хрещеныкив ЮВТ.Выплата детских резко повысила рождаемость.Буквально через 4 года будет проблемно поступить в вуз.
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в мусорный мауп проблем никогда не будет
да и много похожих - лицензии такие же как диплом у трусняковых
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За роки незалежності добрі 50% кандидатів наук, наприклад з економіки, свої дисертації не писали, а тільки замовляли їх написання. Який рівень вищої освіти тоді може бути в Україні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе может закончиться тем, что ваш ребенок не получит качественное образование, - Гриневич призвала родителей внимательно проверять иностранные вузы
 
 
 
 
 
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