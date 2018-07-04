 Все может закончиться тем, что ваш ребенок не получит качественное образование, - Гриневич призвала родителей внимательно проверять иностранные вузы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сказала министр образования Лилия Гриневич в эфире телеканала 1+1.
Она отметила, что некоторые университеты, например в Польше, за счет украинцев компенсируют нехватку студентов по квоте.
В некоторых случаях, убеждена Гриневич, ребенок может не получить качественного и признанного образования.
"Иногда заманчивые и не очень высокие цены, хорошие условия и то, что не делают никаких экзаменов, может закончиться тем, что ваш ребенок не получит качественного признанного образования", - сказала министр.
2 июля стартовала регистрация электронных кабинетов, через которые абитуриенты будут подавать заявления о вступлении в украинские вузы.
АфрикуПольшу ... оставьте деньги в Украине , местным ВУЗам не на ком будет зарабатывать , на государство надежды нет
как трусняков)))
работы в стране не блатным всеравно нет
а нормальные нет
там лицензии все куплены за поляну)))
и не только
да и много похожих - лицензии такие же как диплом у трусняковых