 Все может закончиться тем, что ваш ребенок не получит качественное образование, - Гриневич призвала родителей внимательно проверять иностранные вузы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сказала министр образования Лилия Гриневич в эфире телеканала 1+1.

Она отметила, что некоторые университеты, например в Польше, за счет украинцев компенсируют нехватку студентов по квоте.

В некоторых случаях, убеждена Гриневич, ребенок может не получить качественного и признанного образования.

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"Иногда заманчивые и не очень высокие цены, хорошие условия и то, что не делают никаких экзаменов, может закончиться тем, что ваш ребенок не получит качественного признанного образования", - сказала министр.

2 июля стартовала регистрация электронных кабинетов, через которые абитуриенты будут подавать заявления о вступлении в украинские вузы.