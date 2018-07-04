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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10553) наука (516) финансирование (1267) Минобразования (964) Гриневич (311)

 Кабмин создал Национальный фонд исследований

В Украине будет создан Национальный фонд исследований, в задачи которого будет входить поддержка фундаментальных и прикладных исследований, а также научно-технических разработок.

Как информирует Цензор.НЕТ, проект Фонда представила министр образования Лилия Гриневич на заседании правительства в среду, 4 июля.

Фонд будет распределять средства на научные исследования на конкурсной основе. Управлять Нацфондом будет само правительство Украины. Органами управления Нацфонда будут его глава, наблюдательный совет, научный совет и дирекция. Также Кабмин установил предельную численность сотрудников в количестве 60 человек.

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Основными заданиями Фонда исследований будет поддержка фундаментальных исследований в отраслях природоведческих, технических, общественных и гуманитарных наук, а также поддержка прикладных исследований и научно-технических разработок в приоритетных направлениях развития науки и техники.

"Давайте его (финансирование науки. - Ред.) увеличивать, в первую очередь, в грантовую поддержку - в этот Фонд. Если эксперты говоря, что грантовое финансирование науки должно быть на уровне 40%, мы сейчас доходим до грантовой поддержке в 10-15%", - сказала министр.

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"Предусматривается, что именно этот фонд ответит на некоторые вызовы, которые связаны с недостаточностью прозрачности финансирования, и чтобы это финансирование попадало к самым лучшим", - добавила Гриневич.

Источник: https://censor.net.ua/n3074705
 
 
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Ну фонд то святое ,тож кормушка здоровская ,не заводы же кабмину создавать в самом деле ... Кабмин создал Национальный фонд исследований - Цензор.НЕТ 8327
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Та какие заводы!
Недавно было расследование, что академия наук на праздник, презентацию и фильм о празднике потратило больше, чем годовое содержание некоторых институтов!
У нас с исследованиями полн-я ж-па!
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.

та воруйте уже по старому... инноваторы бля
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Будут исследовать, как лучше на воровские схемы садиться, бабло в офшоры выводить.. Кабмін створив Національний фонд досліджень - Цензор.НЕТ 9925
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин создал Национальный фонд исследований
 
 
 
 
 
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