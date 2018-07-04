 Кабмин создал Национальный фонд исследований

Как информирует Цензор.НЕТ, проект Фонда представила министр образования Лилия Гриневич на заседании правительства в среду, 4 июля.

Фонд будет распределять средства на научные исследования на конкурсной основе. Управлять Нацфондом будет само правительство Украины. Органами управления Нацфонда будут его глава, наблюдательный совет, научный совет и дирекция. Также Кабмин установил предельную численность сотрудников в количестве 60 человек.

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Основными заданиями Фонда исследований будет поддержка фундаментальных исследований в отраслях природоведческих, технических, общественных и гуманитарных наук, а также поддержка прикладных исследований и научно-технических разработок в приоритетных направлениях развития науки и техники.

"Давайте его (финансирование науки. - Ред.) увеличивать, в первую очередь, в грантовую поддержку - в этот Фонд. Если эксперты говоря, что грантовое финансирование науки должно быть на уровне 40%, мы сейчас доходим до грантовой поддержке в 10-15%", - сказала министр.

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"Предусматривается, что именно этот фонд ответит на некоторые вызовы, которые связаны с недостаточностью прозрачности финансирования, и чтобы это финансирование попадало к самым лучшим", - добавила Гриневич.