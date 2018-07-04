 Гройсман пригрозил задействовать ВСУ для учений в Черном море, где стоят танкеры с нефтепродуктами: "Не договоримся. Заходите и честно растаможивайтесь"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на заседании правительства в среду, 4 июля.
Он привел статистику перерасчета сумм растаможивания на одесской таможне.
В общем, с 20 по 26 июня на одесской таможне были растаможены 1 тыс. 112 контейнеров с товаром на общую сумму 498 млн.
По его данным, обувь до контроля была растаможена на 116 тыс. 200 долл. С одного контейнера поступали 21 тыс. 600 долл., после усиления контроля - плюс 500 долларов с каждого контейнера. За контейнеры с тканью было по 11 тыс. 200 долл., сейчас – 24 тыс. долл. За контейнеры с игрушками было 24 тыс. 300 долл., сейчас - 30 тыс. 500 долл. за контейнер.
"Это мы еще не посчитали нефтепродукты. 4 тыс. контейнеров стоят в нейтральных водах, не растаможиваются. Им говорят: подождите, договоримся… Не договоримся! Заходите и честно растаможивайтесь", - заявил премьер.
Также он не исключил проведение ВСУ учений в районах Черного моря, в которых стоят танкеры с нефтепродуктами.
"Не долго тот день, когда я обращусь к Вооруженным Силам Украины провести там учения" - сказал он, обращаясь к министру обороны Степану Полтораку.
По ходу скоро с топливом будет фсе....