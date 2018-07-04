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 Политика Украины
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Все про:растаможка (47) таможня (1269) учения (1774) Гройсман (4163) Черное море (398) нефтепродукты (22) ВСУ (52)

 Гройсман пригрозил задействовать ВСУ для учений в Черном море, где стоят танкеры с нефтепродуктами: "Не договоримся. Заходите и честно растаможивайтесь"

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил задействовать ВСУ для проведения учений в Черном море, где стоят танкеры с нефтепродуктами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на заседании правительства в среду, 4 июля.

Он привел статистику перерасчета сумм растаможивания на одесской таможне.

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В общем, с 20 по 26 июня на одесской таможне были растаможены 1 тыс. 112 контейнеров с товаром на общую сумму 498 млн.

По его данным, обувь до контроля была растаможена на 116 тыс. 200 долл. С одного контейнера поступали 21 тыс. 600 долл., после усиления контроля - плюс 500 долларов с каждого контейнера. За контейнеры с тканью было по 11 тыс. 200 долл., сейчас – 24 тыс. долл. За контейнеры с игрушками было 24 тыс. 300 долл., сейчас - 30 тыс. 500 долл. за контейнер.

"Это мы еще не посчитали нефтепродукты. 4 тыс. контейнеров стоят в нейтральных водах, не растаможиваются. Им говорят: подождите, договоримся… Не договоримся! Заходите и честно растаможивайтесь", - заявил премьер.

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Также он не исключил проведение ВСУ учений в районах Черного моря, в которых стоят танкеры с нефтепродуктами.

"Не долго тот день, когда я обращусь к Вооруженным Силам Украины провести там учения" - сказал он, обращаясь к министру обороны Степану Полтораку.

Источник: https://censor.net.ua/n3074702
 
 
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Полторак людина петрика..... тому ЗС не будуть допомагати в боротьбі з контрабандою
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Смешной у нас премьер! За решением на проведение учений обращаться следует не к Полтораку, а к Порошенко и Муженко, как, соответственно, Верховному главнокомандующему и Главнокомандующему ВС Украины!
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борись Грося, а я пожалуй поеду наберу бензина в канистры....
По ходу скоро с топливом будет фсе.... Гройсман пригрозил задействовать ВСУ для учений в Черном море, где стоят танкеры с нефтепродуктами: "Не договоримся. Заходите и честно растаможивайтесь" - Цензор.НЕТ 2445
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Повышение стоимости растаможки это еще не борьба с контрабандой.
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Дык, её ( растаможку ) никто и не повышает . Лишь просят ( пока по хорошему ) платить в полном объёме . Как полагается по закону . .
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Борцун, идёт борьба за прибыль с контрабаса, как только договорятся все вернется как и было.
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Гнать такого вымогателя к чертовой матери!!! Это что же получается, за КАЖДЫЙ килограм игрушек, ввезенный в страну я должен заплатить 1,525 доллара? Жидогрося, а рожа от наглости не треснет??? За что я их должен заплатить, чтобы щикаладная братия жрала от пуза? Хрен вам дибилам а не мои деньги!!! Вообще обнаглели в конец а еще в силу своего скудоумия сами же палятся, выбалтывая такие данные.
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Ти і так платиш але вони закладені в ціну як хабарі, а так підуть в бюджет, а не митнику в кишеню.
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Кто то там рассказывал что Украина ето демократическая страна. А тут у кого есть своя армия тот клан и победит. Интересно кто победит Нацхвартия или ВСУ ?
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Скоко той армии? А даже если с говноментами и педосбушниками??? Если каждый из нас зарежет, застрелет или повесит хоть одного мента, судью или депутата, то мы управимся дня за 2 - 3. Потому что мы - народ, нас победить зажравшимся жидощикаладным не выйдет!
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Активность этого поца-недоросля прямо указывает что пэтрусь будет толкать его на выборы.
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Мало Гросе видать занесли ,уже впрямую говорит,"или донесите или будем топить ".... Гройсман пригрозил задействовать ВСУ для учений в Черном море, где стоят танкеры с нефтепродуктами: "Не договоримся. Заходите и честно растаможивайтесь" - Цензор.НЕТ 4257
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Активность этого поца-недоросля прямо указывает что пэтрусь будет толкать его на выборы.
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Грося с базара уехал, а базар с гроси нет. Вот такой главный министр в Украине
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман пригрозил задействовать ВСУ для учений в Черном море, где стоят танкеры с нефтепродуктами: "Не договоримся. Заходите и честно растаможивайтесь"
 
 
 
 
 
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