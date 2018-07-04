 В мире почти каждый день усиливают наказание педофилов. В Украине их права пока на первом месте, - Аброськин

Об этом чиновник написал у себя в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Аброськин отметил, что когда каждый педофил будет знать, что за преступления в отношении ребенка он по приговору суда будет внесен в открытый реестр и станет известным всем гражданам Украины, получит от 20 до 40 лет лишения свободы, а в дальнейшем химическую кастрацию, то случаев изнасилования детей станет в разы меньше.
При этом, он сообщил об очередном изнасиловании ребенка - на этот раз на Кировоградщине.
"Имеем очередное ужасное событие - Кировоградская область. Вчера из музыкальной школы домой вечером возвращался восьмилетний ребенок, неизвестный затащил ее под автомобильный мост, где изнасиловал.За совершение этого ужасного преступления полицией был установлен и задержан парень 14 лет", - сообщил Аброськин.
По его словам, сегодня, 4 июля, в ВР должен быть подан доработанный законопроект об усилении ответственности за половые преступления против малолетних и закрытый реестр преступников, совершивших половые преступления в отношении малолетних.
ПРЕДСТАВЬТЕ ЧТО В ПЕДЕРАЦИИ ПО НОЧАМ ТВОРИТСЯ!
ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ КИЕВСКИМ ДЕТЯМ ОФИЦИАЛЬНО (!!!) ГЕЙ-ПАРАД ПОКАЗЫВАЛИ???!
КАКОЕ НАКАЗАНИЕ У НАС ЗА РАЗВРАЩЕНИЕ МАЛОЛЕТНИХ, СКЛОНЕНИЕ И ПРОПАГАНДА РАЗВРАТНОГО И ИЗВРАЩЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ?
СКОЛЬКО ЛЕТ ЗА ТАКИЕ УЖАСЫ, ТВОРЯЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНО, ДАЮТ И КОМУ ЗА ТАКОЕ ПОЛОЖЕНО СИДЕТЬ С КАСТРИРОВАННЫМИ МУДЯМИ?
Пусть даст ссылку на законы где написано - "права педофилов", наверно там и их "обязанности" есть.....
А пед-лы об этом не знают!!!!!
А из всех цивилизованных стран - нашел для примера только Турцию?
А че не Чечню - там тоже "интересные законы", да и племена Уганды или Сомали тоже как пример привести!
Ненавижу тупых чинуш!
ВСЕ равны перед законом.
На Западе они тоже пользуются гражд. правами!!!!
Вы тупое хоть понимаете что несете? Или вы из тех же ид-ов чинуш, которые логику своего бла-бла не понимают?
Вопрос диб-ам на засыпку......
По вашему утверждению, пед-ил на Западе после решения суда (а пед-ом может назвать только суд) лишается своих гражданских прав https://uk.wikipedia.org/wiki/Громадянські_та_політичні_права , которые закреплены в Конституции и в 1-21 Общей декларации прав человека?
Да больший маразм и идиотизм я слышал только от рашка ваты и рашка ТВ!
Поздравляю! Наши тролли доросли до их уровня!
Я оперирую фактами а ты уеб-к только своим больным воображением!
Чувствуешь разницу в уровне интеллекта?
https://uk.wikipedia.org/wiki/Педофілія
"Педофілія в строгому значенні цього терміну спостерігається в більшості у чоловіків і вкрай рідко серед жінок. Більшість педофілів - гетеросексуали; чимало з них перебувають у шлюбі та мають дітей; також їм властива схильність до алкоголізму[3]."
youtu.be/1tK8Fu5VnPg?t=2342