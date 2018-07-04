 В мире почти каждый день усиливают наказание педофилов. В Украине их права пока на первом месте, - Аброськин

Об этом чиновник написал у себя в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Аброськин отметил, что когда каждый педофил будет знать, что за преступления в отношении ребенка он по приговору суда будет внесен в открытый реестр и станет известным всем гражданам Украины, получит от 20 до 40 лет лишения свободы, а в дальнейшем химическую кастрацию, то случаев изнасилования детей станет в разы меньше.

При этом, он сообщил об очередном изнасиловании ребенка - на этот раз на Кировоградщине.

"Имеем очередное ужасное событие - Кировоградская область. Вчера из музыкальной школы домой вечером возвращался восьмилетний ребенок, неизвестный затащил ее под автомобильный мост, где изнасиловал.За совершение этого ужасного преступления полицией был установлен и задержан парень 14 лет", - сообщил Аброськин.

По его словам, сегодня, 4 июля, в ВР должен быть подан доработанный законопроект об усилении ответственности за половые преступления против малолетних и закрытый реестр преступников, совершивших половые преступления в отношении малолетних.

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