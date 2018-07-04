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 Политика Украины
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Все про:дети (3174) законопроект (1958) насилие (172) педофил (369) Аброськин (404)

 В мире почти каждый день усиливают наказание педофилов. В Украине их права пока на первом месте, - Аброськин

По словам первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, в Турции к педофилам хотят применить химическую кастрацию и срок от 20 до 40 лет, в то время как в Украине права насильников ставят на первое место.

Об этом чиновник написал у себя в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Аброськин отметил, что когда каждый педофил будет знать, что за преступления в отношении ребенка он по приговору суда будет внесен в открытый реестр и станет известным всем гражданам Украины, получит от 20 до 40 лет лишения свободы, а в дальнейшем химическую кастрацию, то случаев изнасилования детей станет в разы меньше.

При этом, он сообщил об очередном изнасиловании ребенка - на этот раз на Кировоградщине.

"Имеем очередное ужасное событие - Кировоградская область. Вчера из музыкальной школы домой вечером возвращался восьмилетний ребенок, неизвестный затащил ее под автомобильный мост, где изнасиловал.За совершение этого ужасного преступления полицией был установлен и задержан парень 14 лет", - сообщил Аброськин.

По его словам, сегодня, 4 июля, в ВР должен быть подан доработанный законопроект об усилении ответственности за половые преступления против малолетних и закрытый реестр преступников, совершивших половые преступления в отношении малолетних.

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В мире почти каждый день усиливают наказание педофилов. В Украине их права пока на первом месте, - Аброськин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074700
 
 
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Так в Мире и коррупционеры сидят в тюрьмах а не в парламенте ,правительстве и президентском кресле ... В мире почти каждый день усиливают наказание педофилов. В Украине их права пока на первом месте, - Аброськин - Цензор.НЕТ 4342
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ну да. пьяных педофилов за рулем велосипедов переезжающих дорогу поперек ночью через отбойник совершивших смертельное дтп и прикрывающихся депутатской неприкосновенностью - у них тоже нету )))
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Это ты о своем наболевшем, о расеянском?
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в русском мире сидящих под забугорными флажками и гадящих в украинском сайте с утра до ночи президент целует в пупки чужих детей перед фотокамерами.
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Це тимчасово, бо одні збоченці вже диктують свої хцянки всіммурядам заходу і в Україні їхні задниці охороняют тисячі поліціянтів, так щотнезабаром і зоофіли почнуть права качати, а там і педофіли легаліщують свою "нормальність"
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Черговий ідіот, який не може відрізнити злочин від того, що відбувається за взаємною згодою дорослих людей. Звідки такий фрукт? В цивілізованих країнах таких вже в музеї скоро показувати будуть, а в нас от так вільно по форуму бігає ))
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Ви і срати можете один на одного за взаємною згодою, але від цього ви менш хворими збоченцями не станете. Відхилення в психіці, що поробиш.
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НЕ НАДО СВИСДЕТЬ - САМЫЙ РАЙ ДЛЯ ПЕДОФИЛОВ ЭТО ПАРАШНАЯ ПЕДЕРАЦИЯ ХУЙЛОСТАН. ТАМ ПЕДОФИЛИЯ - ЭТО ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС КРЕМЛЯДСКИХ ВОЖАКОВ! И ГЛАВНЫЙ ВОЖАК СОВКООРДЫ ХУЙЛО ПЕРВОЕ - ОТКРЫТЫЙ ПЕДОФИЛ, НЕ СТЕСНЯЮЩИЙСЯ ЛОБЫЗАТЬ ЧЛЕН ПАЦАНАМ ПРИ ТОЛПЕ ЖУРНАЛИСТОВ.
ПРЕДСТАВЬТЕ ЧТО В ПЕДЕРАЦИИ ПО НОЧАМ ТВОРИТСЯ!
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странно что они ещё по городам не маршируют , а то мы такие толерантные и терпимые ...
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ЧТО-ТО ОЧЕНЬ СТРАННАЯ БОРЬБА В УКРАИНЕ С ПЕДОФИЛИЕЙ - КАК НАСЧЕТ ПРОПАГАНДЫ РАЗВРАТНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОПАГАНДЫ АНАЛЬНОГО СНОШЕНИЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И Т. П. МЕРЗОСТИ?
ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ КИЕВСКИМ ДЕТЯМ ОФИЦИАЛЬНО (!!!) ГЕЙ-ПАРАД ПОКАЗЫВАЛИ???!
КАКОЕ НАКАЗАНИЕ У НАС ЗА РАЗВРАЩЕНИЕ МАЛОЛЕТНИХ, СКЛОНЕНИЕ И ПРОПАГАНДА РАЗВРАТНОГО И ИЗВРАЩЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ?
СКОЛЬКО ЛЕТ ЗА ТАКИЕ УЖАСЫ, ТВОРЯЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНО, ДАЮТ И КОМУ ЗА ТАКОЕ ПОЛОЖЕНО СИДЕТЬ С КАСТРИРОВАННЫМИ МУДЯМИ?
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А ще саудівська аравія, пакістан афганістан африка...
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И ИГИЛ ще - так топором хрен отрубают педофилам
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А что там с баянистом (вроде) что с детьми репетировал посадили, кто в курсе, если честно даже его фамилию забыл, но вроде как известный в определенных кругах
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Щось він популіста дрємучого нагадує. Я не бачив, щоб хоча б хтось захищав права педофілів. Збільшити відповідальність - однозначно, треба зробити. Але про захист прав то брєдятіна розрахована на самого недорозвинутого українця...
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Так давай, он пол Рады педофилы с их и начинай!!!!
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А с радикалами как? Их дети с оружием в руках магазины грабят. Это нормально?
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Этот диб-л понял что сказал?
Пусть даст ссылку на законы где написано - "права педофилов", наверно там и их "обязанности" есть..... У світі майже щодня посилюють покарання педофілів. В Україні їхні права поки на першому місці, - Аброськін - Цензор.НЕТ 237
А пед-лы об этом не знают!!!!!
А из всех цивилизованных стран - нашел для примера только Турцию?
А че не Чечню - там тоже "интересные законы", да и племена Уганды или Сомали тоже как пример привести!
Ненавижу тупых чинуш!
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Сейчас педофилы пользуются обычными гражданскими правами, а на Западе этих прав у них нет. Не каждый умеет красиво говорить, некоторые работой занимаются, а не демагогией.
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Брехня.
ВСЕ равны перед законом.
На Западе они тоже пользуются гражд. правами!!!!
Вы тупое хоть понимаете что несете? Или вы из тех же ид-ов чинуш, которые логику своего бла-бла не понимают?
Вопрос диб-ам на засыпку......
По вашему утверждению, пед-ил на Западе после решения суда (а пед-ом может назвать только суд) лишается своих гражданских прав https://uk.wikipedia.org/wiki/Громадянські_та_політичні_права , которые закреплены в Конституции и в 1-21 Общей декларации прав человека?
Да больший маразм и идиотизм я слышал только от рашка ваты и рашка ТВ!
Поздравляю! Наши тролли доросли до их уровня!
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Не нервничай, педофил, тебя тоже прижмут и будешь бесправным овощем.
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Типичный ответ рашка ваты и шокотроллей!
Я оперирую фактами а ты уеб-к только своим больным воображением!
Чувствуешь разницу в уровне интеллекта?
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Я с педофилами вообще не дискутирую, убейся, больное животное!
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Педофилы как правило гомосексуалисты, а значит их права должны быть надежно защищены. Так же необходимо провести парад педофилов на Крещатике, колонну должно возглавить правительство с представителями депутатских фракций, представители посольств и президент во главе
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Брехло ты!
https://uk.wikipedia.org/wiki/Педофілія

"Педофілія в строгому значенні цього терміну спостерігається в більшості у чоловіків і вкрай рідко серед жінок. Більшість педофілів - гетеросексуали; чимало з них перебувають у шлюбі та мають дітей; також їм властива схильність до алкоголізму[3]."
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Из статьи понятно, что Аброськин относит педофилов конкретно к ЛГБТ. Скорее всего он относит к ЛГБТ всех, кто совершает преступления на сексуальной почве.
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На педофила Хуйло до сих пор не завели уголовное дело.
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Что гандоны делают рядом с детским шоколадом в городских маркетах?
У світі майже щодня посилюють покарання педофілів. В Україні їхні права поки на першому місці, - Аброськін - Цензор.НЕТ 9732
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Являются ли эротические песнопения перед несовершеннолетней аудиторией актом педофилии со стороны продюсеров и олигархов, финансирующих их деятельность?
youtu.be/1tK8Fu5VnPg?t=2342
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ мире почти каждый день усиливают наказание педофилов. В Украине их права пока на первом месте, - Аброськин
 
 
 
 
 
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