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 Есть опасения, что Трамп предложит Путину "перезагрузку" отношений, - глава МИД Польши Чапутович

Санкции против Российской Федерации должны действовать до тех пор, пока Кремль не изменит свою агрессивную политику в отношении Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Пока Россия не изменит своего поведения, я имею в виду, в первую очередь, агрессивную политику в отношении Украины на Донбассе и аннексию Крыма, санкции должны действовать, поскольку они являются способом показать странам, что их поведение неприемлемо", - заявил Чапутович.

Он отметил, что в ЕС в настоящее время звучат голоса от стран, которые не хотят санкций против РФ. Однако, во время голосования на прошлой неделе в Брюсселе все страны поддержали продолжение санкций.

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"Подавляющее большинство стран выступают за продолжение санкций, а другие проявили солидарность, несмотря на то, что имели свои отдельные рассуждения", - подчеркнул глава польской дипломатии, выразив надежду, что так все будет оставаться.

Чапутович также отметил как позитив продолжения европейских санкций против РФ перед встречей президентов США и России, которая должна состояться 16 июля в Хельсинки. В то же время польский министр выразил определенные опасения по поводу того, не предложит ли и во время этой встречи Дональд Трамп Владимиру Путину какую-то форму "перезагрузки" отношений.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074699
 
 
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Трамп мало что может изменить единолично.Конгресс ,демократы и республиканцы крепко держат его за горло.
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хйуло уже надраивает свою кнопку перезагрузки
Есть опасения, что Трамп предложит Путину "перезагрузку" отношений, - глава МИД Польши Чапутович - Цензор.НЕТ 3949
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Трамп МОЖЕТ предложить перезагрузку, а Клинтонша уже это делала. Нам очень повезло, что выбрали Трампа.
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вот только никто не говорит что предлагают страны противники санкций. Может быть более строгое наказание за агрессию в Украине.....А перезагрузка по-Трампу....кто знает что это такое
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В США нет царя, так что кацапы могут протереть свои влажные мечты....
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Ни какой перезагрузки не будет , по одной простой причине, нет доверия к росии . А то что нет доверии , к сожалению Вам цензор не напишет, как США перебрасывают военною технику в Норвегию, Польшу , страны Балтии. Как Швеция готовится к возможной войны и т д
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Перезагрузки не будет , потому что : РУССКАЯ УГРОЗА. Дания и Швеция договорились действовать сообща против России http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/05/23/116831/russkaya-ugroza--daniya-i-shvetsiya-dogovorilis-dejstvovat-soobscha-protiv-rossii.shtml
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РУССКАЯ УГРОЗА. Швеция активно готовится к отражению военной агрессии России : http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/05/21/116822/russkaya-ugroza--shvetsiya-aktivno-gotovitsya-k-otrazheniyu-voennoj-agressii-rossii.shtml
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Главное, чтобы хуйло на момент начала переговоров не начал экскалацию врйны В КАЧЕСТВЕ ШАНТАЖА. Готов ли к этому Трамп ?
Мог бы ввести свои корабли в Чёрное море. На всякий случай
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕсть опасения, что Трамп предложит Путину "перезагрузку" отношений, - глава МИД Польши Чапутович
 
 
 
 
 
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