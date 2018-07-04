 Есть опасения, что Трамп предложит Путину "перезагрузку" отношений, - глава МИД Польши Чапутович

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Пока Россия не изменит своего поведения, я имею в виду, в первую очередь, агрессивную политику в отношении Украины на Донбассе и аннексию Крыма, санкции должны действовать, поскольку они являются способом показать странам, что их поведение неприемлемо", - заявил Чапутович.

Он отметил, что в ЕС в настоящее время звучат голоса от стран, которые не хотят санкций против РФ. Однако, во время голосования на прошлой неделе в Брюсселе все страны поддержали продолжение санкций.

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"Подавляющее большинство стран выступают за продолжение санкций, а другие проявили солидарность, несмотря на то, что имели свои отдельные рассуждения", - подчеркнул глава польской дипломатии, выразив надежду, что так все будет оставаться.

Чапутович также отметил как позитив продолжения европейских санкций против РФ перед встречей президентов США и России, которая должна состояться 16 июля в Хельсинки. В то же время польский министр выразил определенные опасения по поводу того, не предложит ли и во время этой встречи Дональд Трамп Владимиру Путину какую-то форму "перезагрузки" отношений.

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