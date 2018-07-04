 Минобороны через суды вернуло 80 тыс. га земли, но зарегистрировать удалось только 24% участков, - Полторак

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Степан Полторак на заседании правительства в среду, 4 июля.
"Есть огромное сопротивление, особенно глав больших городов, которые игнорируют законы по поводу регистрации… Работа огромная, но мы не можем ее решить", - отметил Полторак.
Он выделил Одессу, где, по словам министра, Минобороны 4 года не может зарегистрировать ни один участок, хотя там находится личный состав ВМС, выведенный из Крыма, и противостояние регистрации мешает решить их жилищный вопрос.
Гройман поручил провести межведомственное совещание для решения данного вопроса.
так атдайте у кого забрали. делов -то
Или президент против?