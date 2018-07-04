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 Политика Украины
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Все про:земля (1461) Минобороны (5252) Одесса (5003) Гройсман (4163) Полторак (983) ВСУ (52)

 Минобороны через суды вернуло 80 тыс. га земли, но зарегистрировать удалось только 24% участков, - Полторак

Министерство обороны Украины в ходе проведения аудита подведомственных им земель, через суды вернуло в свою собственность 80 тыс. га земли. Однако удалось зарегистрировать только 24% от этих участков.

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Степан Полторак на заседании правительства в среду, 4 июля.

"Есть огромное сопротивление, особенно глав больших городов, которые игнорируют законы по поводу регистрации… Работа огромная, но мы не можем ее решить", - отметил Полторак.

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Он выделил Одессу, где, по словам министра, Минобороны 4 года не может зарегистрировать ни один участок, хотя там находится личный состав ВМС, выведенный из Крыма, и противостояние регистрации мешает решить их жилищный вопрос.

Гройман поручил провести межведомственное совещание для решения данного вопроса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074698
 
 
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так атдайте у кого забрали. делов -то
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У правительства уже не власти над мэрами городов?
Или президент против?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобороны через суды вернуло 80 тыс. га земли, но зарегистрировать удалось только 24% участков, - Полторак
 
 
 
 
 
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