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 Политика Украины
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Все про:контрабанда (1515) таможня (1269) Гройсман (4163)

 Не все имеют желание побороть контрабандные схемы: слишком зависимы от теневых потоков, - Гройсман

Эффективная борьба с контрабандой стала возможной благодаря совместным действиям правоохранительных органов. Вместе с тем, некоторые сотрудники профильных органов оказывают сопротивление борьбе с контрабандой.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства в среду, 4 июля, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, борьба с контрабандой стала возможной благодаря "сращению" разных правоохранительных структур.

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Он отметил, что в новом витке борьбы с контрабандой объединились ГФС, Нацполиция и все правоохранительные органы.

"Мы разорвем этот порочный круг, и мы вернем все средства, которые принадлежат украинским гражданам", - заявил он.

Также Гройсман подчеркнул, что в прошлом году благодаря борьбе с контрабандой в бюджет вернулось 79 млн грн.

При этом премьер сообщил о противостоянии борьбы с коррупцией со стороны сотрудников профильным органов.

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"Не все имеют желание побороть эти схемы – наверное, слишком зависимые от теневых потоков", - отметил он, добавив, что "не получится втянуть меня в этот порочный круг, а потом помогать мне решать проблемы".

Также глава правительства обратился к рядовым таможенникам и пограничникам с призывом сотрудничать с правоохранителями и оказывать сопротивление возможному давлению со стороны "недобросовестного начальства".

"Не выдерживаете давления – пишите заявление, увольняйтесь", - сказал Гройсман.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074693
 
 
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Не все имеют желание побороть контрабандные схемы: слишком зависимы от теневых потоков, - Гройсман о себе
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Там авякян с петей уже так вцепились, что гросе вряд ли обломится, что то
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Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
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не зовсім.... до цього, вся контрабанда "кришувалася" СБУ (є них такий "хлібний" відділ по боротьбі з контрабандою) .... всі ці потоки, швидше за все, сходились до петрика....Бачу те, що зараз відбувається на Західних митницях - контрабанда реально зупинилася, а сбу відсунули від кормушки
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СБУ відсунули на пунктах перетину, "зеленка" лишилась під ними.
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на Буковині теж почалося на кордонах?
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Уже "стала возможной..."?! А где ж тогда деньги?
А-а-а-а... Только "разорвем" и "вернем"...
Четыре года уже разрываете и возвращаете.
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Нужно було підписати фотку А МИ ТО НЄ ЗНАЛІ....
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Идет борьба за схемы , борются Лолита и СБУ - с одной стороны, Грося, Аваков и МВД с другой стороны. Чума на оба ваши дома!
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Упомянутые профильные органы давно изначально были созданы для организации и контроля над контрабандой
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Вместе с тем, некоторые сотрудники профильных органов оказывают сопротивление борьбе с контрабандой.... Так вигоныть тих сАтрудніком, в чому проблема? Не все имеют желание побороть контрабандные схемы: слишком зависимы от теневых потоков, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4463
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та вы че - сами себя чтоль выгонять - вы ещё скажите стрелять и вешать друг друга)))
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и фото одного из них мы как раз тут и видим)))
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Сейчас пограничников мобилизовали на борьбу с контрабандой. Перед выборами у власти просыпается инстинкт самосохранения.
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А то он думает люди не понимают зачем они двигают нужных людей с одной границы на другую.
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Не все имеют желание побороть контрабандные схемы: слишком зависимы от теневых потоков Гройсмана
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Твою ж.... мать!!! Кричит тот кто на этих схемах сидит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе все имеют желание побороть контрабандные схемы: слишком зависимы от теневых потоков, - Гройсман
 
 
 
 
 
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