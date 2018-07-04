 Не все имеют желание побороть контрабандные схемы: слишком зависимы от теневых потоков, - Гройсман

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства в среду, 4 июля, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, борьба с контрабандой стала возможной благодаря "сращению" разных правоохранительных структур.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая украинская полиция создана, далее нужно усовершенствовать обеспечение, личный состав и навыки, - Гройсман

Он отметил, что в новом витке борьбы с контрабандой объединились ГФС, Нацполиция и все правоохранительные органы.

"Мы разорвем этот порочный круг, и мы вернем все средства, которые принадлежат украинским гражданам", - заявил он.

Также Гройсман подчеркнул, что в прошлом году благодаря борьбе с контрабандой в бюджет вернулось 79 млн грн.

При этом премьер сообщил о противостоянии борьбы с коррупцией со стороны сотрудников профильным органов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Народный фронт" возмущен отказом нардепов рассмотреть закон о криминализации контрабанды: Это недопустимо

"Не все имеют желание побороть эти схемы – наверное, слишком зависимые от теневых потоков", - отметил он, добавив, что "не получится втянуть меня в этот порочный круг, а потом помогать мне решать проблемы".

Также глава правительства обратился к рядовым таможенникам и пограничникам с призывом сотрудничать с правоохранителями и оказывать сопротивление возможному давлению со стороны "недобросовестного начальства".

"Не выдерживаете давления – пишите заявление, увольняйтесь", - сказал Гройсман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман сообщил о разблокировке АМКУ тендеров на закупку сканеров для таможни и поблагодарил комитет