 Рада отклонила квоты на соцрекламу с изображениями воинов и волонтеров. Популистов не интересуют фронт и наши Герои, - Корчинская

Об этом Цензор.НЕТ заявила депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Оксана Корчинская, комментируя вчерашнее голосование парламента. Отметим, законопроект поддержали лишь 178 народных избранников.

"Меня лично возмутил тот факт, что только половина людей из присутствующих в зале поддержали размещение фотографий наших героев, которые имеют официальные государственные награды. В первую очередь, это награжденные званиями Героев Украины, орденами Богдана Хмельницкого, княгини Ольги, "За мужество", "За заслуги".

Этот проект мы готовили два года. На протяжении двух лет мы его несколько раз дорабатывали по просьбе комитета. Наконец-то в январе Комитет свободы слова его поддержал. Потому что сначала мы настаивали на том, чтобы все общественные советы организаций ветеранов АТО (российско-украинской войны, то, что сейчас официально называется ООС), волонтерских организаций, которые помогают фронту, распределяли эту квоту и предлагали тех людей, которые происходят из этих городов, районов, областей, на размещение на страницах социальной рекламы", - пояснила она.

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Это внешняя реклама, и по законопроекту, который поддержал комитет, это должно было быть не меньше 2% от общей площади внешней рекламы. Документ предусматривал установление обязанности распространителей внешней рекламы, независимо от их формы собственности, размещать социальную рекламу в виде изображений фотографий и других художественных произведений участников боевых действий, добровольцев, волонтеров и лиц, имеющих заслуги перед Родиной за участие в боевых действиях, лиц, которые имеют государственные награды.

Кроме того, как отметила Корчинская, на время размещения социальной рекламы с изображением военных и волонтеров распространитель освобождался бы от уплаты аренды за пользование носителями рекламы, которые находится в государственной или коммунальной собственности.

"У нас шесть авторов этого законопроекта. Это все люди, которые либо непосредственно воины АТО, либо волонтеры, которые годами помогают фронту. Нам казалось, что это самая оптимальная форма, на которую не просто имеют право Герои войны, а которую им государство уже давно задолжало. Потому что когда парни возвращаются с войны, их ничто не объединяет с большой страной. Единственная, возможно, форма, по нашему убеждению, это было, чтобы их побратимы, которые уже отдали свою жизнь за Родину, и те, которые сейчас воюют на востоке, награжденные государственными наградами за отвагу, за спасенные жизни, в обязательном порядке были на носителях внешней рекламы", - отметила она.

По ее мнению, то, что вчера проголосовали всего 178 депутатов, свидетельствует, что народные избранники не только не хотят слышать о том, что война продолжается, и что у нас есть потери, а и о том, что это их не интересует.

"В первую очередь перед выборами они сейчас опекаются своими интересами, а не тем, чтобы общество знало своих героев. Это 47 Героев Украины, 29 из них – посмертно. Я не представляю себе, почему до сих пор, например, во Львове не висят на носителях внешней рекламы портреты Василия Слипака. Это человек, который родился во Львове, который был всемирно известным оперным певцом. Он Добровольцем пошел на фронт. Защищая своих товарищей на Светлодарской дуге от пулемета, погиб.

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Я не представляю себе, как могут не знать в городе Рокитное Киевской области Игоря Зиныча. Ему было 25 лет. Он санинструктор, фельдшер, который 58 жизней наших военнослужащих, киборгов спас в аэропорту. Он отказался выйти из ДАП, остался с раненными погиб с ними.

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Я не представляю себе, что люди в Умани не могут видеть Кизила Андрея. Это один из самых юных за все время на фронте 23-лентий заместитель командира 1-го батальона 72-й бригады, который зимой 29 января 2017 года не просто защитил Авдеевку, а отбросил врага на позиции "Алмаз", которая сейчас называется "Орел". Он взял на себя самый тяжелый бой. Этот человек был надеждой и гордостью наших вооруженных сил. Это была страшная потеря.

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Я не представляю себе, как может город Киев не видеть портреты Василия Тарасюка. Это побратим Андрея Кизила, командир роты в том же батальоне 72-й бригады, который год тому назад один на один с СПГ вышел на танк. Он был ближе всего к вражескому танку, обстреливающему парней его роты, среди которых были и раненные. Из-за постоянных обстрелов их невозможно было эвакуировать. Он своим подвигом спас несколько десятков военнослужащих своей роты. Он жив, он сейчас работает. И я не понимаю, почему наши дети и жители Киева не знают его в лицо. Наших реальных Героев".

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Корчинская подчеркнула, что не намерена останавливаться относительно принятия данного законопроекта. Она сообщила, что вчера сформировала рабочую группу, а также заявила о готовности отдать первое авторство по этому законопроекту одному из влиятельных депутатов фракции БПП, для того, чтобы добиться его принятия.

"Мы напишем новый закон, и я уверена, что мы достигнем своей цели, потому что это долг государства и всех депутатов перед Героями войны. Поскольку по регламенту Верховной Рады на этой сессии мы не имеем права зарегистрировать уже подобный закон - он отклонен. Поэтому мы будем это делать с первых дней следующей сессии. В сентябре мы зарегистрируем новый закон. Там добавятся авторы. Вчера мы это уже обсуждали. Несколько людей из фракции БПП хотят присоединиться. И для того, чтобы он прошел, в том числе я решила, на всякий случай, чтобы не раздражать негодяев из Радикальной партии. Которые публично, их лидер, и бывшие причастные к добровольцам народные депутаты, вышли из зала и не голосовали за этот закон. Я думаю, что таким образом они хотели не только проигнорировать чествование погибших и живых героев, но и в том числе продемонстрировать независимым депутатам, которые отвечают лишь перед Богом за свои решения, что они удерживают "золотую акцию". Мы никогда с парнями не пойдем ни на какие компромиссы с разными политическими силами, популистами, которых не интересуют фронт и наши Герои, а которые используют свое депутатство как механизм обогащения или для политической карьеры".

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