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Все про:Facebook (226) ЧМ-2018 (199) фейк (136) Павелко (11)

 У меня вообще нет профиля в этой соцсети, - жена Павелко опровергла фейковую новость

Екатерина Чаус объяснила, что не имеет отношения к фейковой странице, на которой были размещены поздравления сборной России после победы над Испанией.

Жена президента ФФУ Андрея Павелко Екатерина Чаус заявила о том, что Facebook-аккаунт, со страниц которого она якобы поздравляла российских футболистов, не имеет к ней никакого отношения. По ее словам она вообще не ведет страницы в Facebook, пишет Главред.

"За три дня ни одно СМИ не попросили у меня личный комментарий по этому поводу", - сказала она.

"У меня вообще нет профиля в этой социальной сети (Facebook, - ред.). А все фото, которые там опубликованы, были собраны на просторах Интернета", - уточнила женщина.

На вопрос о том, кто по ее мнению и зачем создал аккаунт от ее имени и распространил таким образом фейковые новости, Чаус ответила:

"Есть мужчины, которые в своих мужских разборках предпочитают нападать на женщин и детей. Все, кто это видит, понимают, с кем на самом деле имеют дело и делают выводы о низком моральном облике этих персонажей", - резюмировала она.

Напомним, накануне ряд СМИ со ссылкой на ФБ-страницу "Катюшенька Ча" сообщили о том, что Екатерина Чуас якобы поздравила российскую футбольную сборную с победой в матче с Испанией.

Источник: https://censor.net.ua/n3074690
 
 
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Да она не только в заднюю но и в переднюю дает... У меня вообще нет профиля в этой соцсети, - жена Павелко опровергла фейковую новость - Цензор.НЕТ 1162
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хотя она написала даже большую правду, чем про славянского распятого на доске мальчика, которого вообще не существовало в природе. И всякие -роскомрос- сочиняют постоянно такие новости, и получают за это бешеные миллионы.
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хорошо прижалась к ягодичкам чьята жона)) аж глазики закатила в оргазме У мене взагалі немає профілю в цій соцмережі, - дружина Павелка спростувала фейкову новину - Цензор.НЕТ 3118 и мужинёк работает в фуфу и лесби-фото получилось до рыготины фууу.....
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Есть мужчины, которые в своих мужских разборках предпочитают нападать на женщин и детей.Источник: https://censor.net.ua/n3074690 У нас равноправие и среди женщин акул и пираний не меньше , чем у мужчин. Но чуть что "яжеженщина!" Жена Павелко - а каким образом у тебя на счетах десятки миллионов баксов образовались? Тоже нельзя спрашивать по половому признаку?
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Не хоче, щоб називала ватніца.
Для довідки )))
Во время украинского кризиса слово объяснил известный лингвист, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Максим Кронгауз, на фоне ситуации на Украине "привычные нам (слова. - Прим. NEWSru.com) "кацап", "москаль" и "хохол" никого уже не обижают: они слабые", и "так появилось название "ватник" для прорусски настроенных граждан - тут не только национальная окраска, но и социальная: ватник - это одежда для не самых высоких слоев общества, поэтому это еще и принижение по социальному признаку".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ меня вообще нет профиля в этой соцсети, - жена Павелко опровергла фейковую новость
 
 
 
 
 
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