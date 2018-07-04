 У меня вообще нет профиля в этой соцсети, - жена Павелко опровергла фейковую новость

Жена президента ФФУ Андрея Павелко Екатерина Чаус заявила о том, что Facebook-аккаунт, со страниц которого она якобы поздравляла российских футболистов, не имеет к ней никакого отношения. По ее словам она вообще не ведет страницы в Facebook, пишет Главред.

"За три дня ни одно СМИ не попросили у меня личный комментарий по этому поводу", - сказала она.

"У меня вообще нет профиля в этой социальной сети (Facebook, - ред.). А все фото, которые там опубликованы, были собраны на просторах Интернета", - уточнила женщина.

На вопрос о том, кто по ее мнению и зачем создал аккаунт от ее имени и распространил таким образом фейковые новости, Чаус ответила:

"Есть мужчины, которые в своих мужских разборках предпочитают нападать на женщин и детей. Все, кто это видит, понимают, с кем на самом деле имеют дело и делают выводы о низком моральном облике этих персонажей", - резюмировала она.

Напомним, накануне ряд СМИ со ссылкой на ФБ-страницу "Катюшенька Ча" сообщили о том, что Екатерина Чуас якобы поздравила российскую футбольную сборную с победой в матче с Испанией.