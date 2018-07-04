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Все про:Крым (20279) репрессии (1918) ФСБ (1238) Балух Владимир (160)

 Так называемый пострадавший Ткаченко в "суде" показал, что не считает Балуха виновным, а заявление на него написал по требованию ФСБ, - правозащитник Седов

Распоряжение о том, чтобы возбудить второе уголовное дело против украинского активиста Владимира Балуха, исходило не от "начальника" "Раздольненского изолятора временного содержания" Валерия Ткаченко, а как минимум от руководства ФСБ оккупированного Крыма.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил член Крымской правозащитной группы Александр Седов, передает Цензор.НЕТ.

"Так называемый пострадавший Ткаченко в "суде" показал, что не считает Балуха виновным, а заявление на него написал по требованию ФСБ. То есть в принципе дело сфабриковано ФСБ – может, конечно, местное руководство спецслужбы, но я не думаю, что оно было заинтересовано. Я думаю, это распоряжение из более высоких источников – как минимум на уровне Крыма. Это как минимум Виктор Палагин, а может, и выше", – отметил правозащитник.

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Александр Седов добавил, что поскольку Балух занимал активную позицию и о нем было известно, то это новое дело – месть за то, что он не признал приговор и продолжал бороться.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.

Источник: https://censor.net.ua/n3074689
 
 
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Ткаченко має потребу в біометричному паспорті, я так думаю.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТак называемый пострадавший Ткаченко в "суде" показал, что не считает Балуха виновным, а заявление на него написал по требованию ФСБ, - правозащитник Седов
 
 
 
 
 
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