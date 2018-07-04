 Новая украинская полиция создана, далее нужно усовершенствовать обеспечение, личный состав и навыки, - Гройсман

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал на заседании правительства в среду, 4 июля.

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"Путь непростой – перезагрузки всей старой системы милиции. Мы должны сделать все, чтобы доверие возростало. Сегодня можем сказать, что в Украине создана новая украинская полиция. Далее нужно усовершенствовать ее обеспечение, личный состав и навыки", - считает премьер.

Отдельно Гройсман поблагодарил министра внутренних дел Арсена Авакова за то, что пошел на риск проводить реформу полиции.

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"Есть разные сотрудники полиции. Но в большинстве своем это нормальные люди, которые выполняют свои функции по защите правопорядка… Их работа призвана защищать украинских граждан, бороться с преступностью, криминальной преступностью.", - подытожил Гройсман.