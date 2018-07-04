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 Политика Украины
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Все про:поздравление (658) Нацполиция (7732) Гройсман (4163)

 Новая украинская полиция создана, далее нужно усовершенствовать обеспечение, личный состав и навыки, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил сотрудников Национальной полиции с третьей годовщиной создания ведомства.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал на заседании правительства в среду, 4 июля.

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"Путь непростой – перезагрузки всей старой системы милиции. Мы должны сделать все, чтобы доверие возростало. Сегодня можем сказать, что в Украине создана новая украинская полиция. Далее нужно усовершенствовать ее обеспечение, личный состав и навыки", - считает премьер.

Отдельно Гройсман поблагодарил министра внутренних дел Арсена Авакова за то, что пошел на риск проводить реформу полиции.

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"Есть разные сотрудники полиции. Но в большинстве своем это нормальные люди, которые выполняют свои функции по защите правопорядка… Их работа призвана защищать украинских граждан, бороться с преступностью, криминальной преступностью.", - подытожил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3074688
 
 
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ты уже делал дороги. п@здюк пархатый
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добивает тату, выставят рукава в окно и рисуются))), раньше с наколками на видных местах в силовые структуры не брали, а сейчас хипстеры пля))))
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Ну, если то, что получила страна в виде полицаев это "создана"...
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Нет никакой полиции ,есть кучка тунеядцев и коррупционеров и то ,что она вами создана по подобию самих себя это ФАКТ !!!
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"Отдельно Гройсман поблагодарил министра внутренних дел Арсена Авакова за то, что пошел на риск проводить реформу полиции." - мафиози Авакян внимательно следит кто поздравил, а кто нет..... Новая украинская полиция создана, далее нужно усовершенствовать обеспечение, личный состав и навыки, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7867
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пошел на риск проводить реформу полиции ----пошутил однако
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судя по куче гавна профессианально выливаемого на власть Украины, мне прийдеться перейти из молчаливой оппозиции к власти, к защитникам власти, так как пахнет кассапами. Очень пахнет кассапами.
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аваков власть ? вор убийца подонок не может быть властью это бандит
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гнойсман, арбузы пора везти. сезон начинается, баржа простаивает!
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Неправда! Радянські міліціори- самі міліціонеристі в світі! І радянська медицина, з зеленкою! І радянська освіта, коли на 400 тупих американських вчених був один розумний, справжній радянський Вчений, котрий блискуче копіював американські машини та техніку! Припиніть нищити працю дідів, котрі ваєвалі!
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Сцикуєте, що в наступний майдан новопаліцаї покажуть себе не краще беркута в справі захисту золотого батона? Правильно
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Был совковый анекдот. Заставили еврея ехать в Биробиджан колхоз создавать. Тот поехал, 3 месяца ни слуху ни духу. Вдруг телеграмма: "Колхоз создан. Высылайте колхозников!"
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Засерання гебельсами пукіна УКРАЇНСЬКОГО ффорума-це гібріда війна. Нову українську поліцію створено, далі потрібно вдосконалити забезпечення, особовий склад і навички, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3007Хоча після того як США ОФІЦІЙНО 15.02.18 ВИЗНАЛИ ґебельсів пукіна з савушкіна55 на чолі з прігожиним ПОКИДЬКАМИ,то по всім ЗМІ вони попритихли -наче язики в дупу позатягувало! І ЦЕ Ж ЦІЛКОМ ЗРОЗУМІЛО!! США з ворогами не панькається! От же можно виїхати в Чехію"піфа папіть"чи в КНдР-трусів купити.. а опинитися на Гвантанамо Бэй Детеншен Кэмп... років на 10 а то і на 15!= ЗАЙМАТИСЯ ФІТНЕСОМ З КАЙЛОМ..
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Ну с навыками у нынешних мусоров все в порядке, берут взятки похлеще папередников, да и с личным составом все в порядке - бывшая беркутня нашла себе новых хозяев, а вот с "усовершенствованием обеспечением" то тут просто красота. Обмундирование и вооружение идет не в ВСУ а этим питарасам, да и зарплаты у трутней не слабые, люди у станка за меньшее корячатся!!!
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Ну с навыками у нынешних мусоров все в порядке, берут взятки похлеще папередников, да и с личным составом все в порядке - бывшая беркутня нашла себе новых хозяев, а вот с "усовершенствованием обеспечением" то тут просто красота. Обмундирование и вооружение идет не в ВСУ а этим питарасам, да и зарплаты у трутней не слабые, люди у станка за меньшее корячатся!!!
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Новою вона була поки грузини її створювали. Після того як їх вижили і керувати почали наші піда.раси, вона швиденько перетворилась на стару.
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Чергова аваківська ОПГ. Создана. Купка подонків, садистів,хабарників, брехунів. Тепер можна збільшувати. Не похорон есь.у немає поліції. Ганьба.
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Ну не все так уж плохо. Довелось обращаться как-то к полиции - все на уровне и по человечески.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовая украинская полиция создана, далее нужно усовершенствовать обеспечение, личный состав и навыки, - Гройсман
 
 
 
 
 
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