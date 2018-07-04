 За короткий срок вместо "совковой" милиции Украина получила Национальную полицию - орган европейского уровня, - Турчинов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Искренне поздравляю работников Национальной полиции с профессиональным праздником! Вы были первыми среди силовых подразделений сектора безопасности и обороны, кто смело пошел по пути кардинальных изменений и реформ. За короткий срок вместо "совковой" милиции Украина получила Национальную полицию - орган европейского уровня, который не уступает лучшим правоохранительным органам ведущих стран мира! Украинцы гордятся своей Национальной полицией и доверяют ей.

Ваша история началась не в уютных кабинетах, а на востоке страны, где на поле боя наспех вооруженные батальоны особого назначения вместе с Нацгвардией и ВСУ остановили российскую агрессию. Ценой жизни многих патриотов была обеспечена возможность восстановить нашу армию и оборонный потенциал Украины. Очень важно, что в рядах Национальной полиции и сейчас проходят службу те добровольцы, которые ушли на фронт в сложные дни 2014 года. Вечная память и слава героям, выполнившим свой долг до последнего!" - сообщил Турчинов.

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Глава СНБО подчеркнул, что всего за несколько лет была построена системная инфраструктура всей Национальной полиции, налажено ее техническое обеспечение и созданы новые силовые и специальные подразделения, однако перед украинской полицией стоит еще очень много проблем и задач.

"В сложных условиях военного противостояния и гибридной войны Национальная полиция должна обеспечить надежную защиту украинцев от преступников как на улицах, так и в киберпространстве, защитить покой страны от провокаций и попыток внешних спецслужб дестабилизировать ситуацию. Вы - залог спокойной и мирной жизни наших граждан, защиты их прав и имущества, сохранения правопорядка в городах и селах.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых профессиональных свершений! Пусть Господь хранит вас и ваши семьи! С праздником!" - сообщил Турчинов.

В свою очередь, экс-премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк отметил, что "это было беспрецедентное событие в нашей истории".

"Тысячи молодых девушек и парней по всей Украине взяли на себя ответственность. Они посмотрели друг другу в глаза и поверили в собственные силы. А на улицах появилась полиция, которой гордятся, доверяют, которая служит людям, а не требует служить себе. Эти изменения стали возможными благодаря неустанному труду большой команды во главе с Арсеном Аваковым, нашим международным партнерам и всем украинцам, которые по-другому стали относиться к людям в форме. Спасибо каждому полицейскому за решительность и смелость, за ежедневную тяжелую службу, которую вы несете", - написал Яценюк.