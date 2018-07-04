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 Политика Украины
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Все про:поздравление (658) Нацполиция (7732) СНБО (3093) Турчинов (2987) Яценюк (7650)

 За короткий срок вместо "совковой" милиции Украина получила Национальную полицию - орган европейского уровня, - Турчинов

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов поздравил украинских полицейских с Днем Национальной полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Искренне поздравляю работников Национальной полиции с профессиональным праздником! Вы были первыми среди силовых подразделений сектора безопасности и обороны, кто смело пошел по пути кардинальных изменений и реформ. За короткий срок вместо "совковой" милиции Украина получила Национальную полицию - орган европейского уровня, который не уступает лучшим правоохранительным органам ведущих стран мира! Украинцы гордятся своей Национальной полицией и доверяют ей.

Ваша история началась не в уютных кабинетах, а на востоке страны, где на поле боя наспех вооруженные батальоны особого назначения вместе с Нацгвардией и ВСУ остановили российскую агрессию. Ценой жизни многих патриотов была обеспечена возможность восстановить нашу армию и оборонный потенциал Украины. Очень важно, что в рядах Национальной полиции и сейчас проходят службу те добровольцы, которые ушли на фронт в сложные дни 2014 года. Вечная память и слава героям, выполнившим свой долг до последнего!" - сообщил Турчинов.

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Глава СНБО подчеркнул, что всего за несколько лет была построена системная инфраструктура всей Национальной полиции, налажено ее техническое обеспечение и созданы новые силовые и специальные подразделения, однако перед украинской полицией стоит еще очень много проблем и задач.

"В сложных условиях военного противостояния и гибридной войны Национальная полиция должна обеспечить надежную защиту украинцев от преступников как на улицах, так и в киберпространстве, защитить покой страны от провокаций и попыток внешних спецслужб дестабилизировать ситуацию. Вы - залог спокойной и мирной жизни наших граждан, защиты их прав и имущества, сохранения правопорядка в городах и селах.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых профессиональных свершений! Пусть Господь хранит вас и ваши семьи! С праздником!" - сообщил Турчинов.

В свою очередь, экс-премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк отметил, что "это было беспрецедентное событие в нашей истории".

"Тысячи молодых девушек и парней по всей Украине взяли на себя ответственность. Они посмотрели друг другу в глаза и поверили в собственные силы. А на улицах появилась полиция, которой гордятся, доверяют, которая служит людям, а не требует служить себе. Эти изменения стали возможными благодаря неустанному труду большой команды во главе с Арсеном Аваковым, нашим международным партнерам и всем украинцам, которые по-другому стали относиться к людям в форме. Спасибо каждому полицейскому за решительность и смелость, за ежедневную тяжелую службу, которую вы несете", - написал Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3074687
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
а после того, как получила, куда дальше отправила? потому как в Украине этого органа не видно
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"Украина получила Национальную полицию - орган европейского уровня" - раньше пастор-крымский тоже все время врал..., но не так нагло...
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Конечно, вот прям вижу разницу - менты яныка и менты авакяна!
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Турчинов, шо ти несеш? Мент не професія, а стан душі.
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За короткий срок вместо "совковой" милиции Украина получила Национальную полицию - орган европейского уровня, Источник: https://censor.net.ua/n3074687
Сказал бывший комсомольский работник отдела пропаганды. Ну вывески сменили, не?
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За короткий срок вместо "совковой" милиции Украина получила Национальную полицию - орган который по праву можно назвать - ни пришей к пизде рукав.
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Ну если бы в Европе была такая полиция ,то те кто её создал сидели бы пожизненное заключение а сама полиция была-бы расформирована в шесть секунд !!!
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Такое ощущение, что все эти гады во главе с Пораженко живут в другой реальности или под кайфом, причем постоянно.
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Ну да....
Вот ты в своей реальности жрешь черную икру? Ездишь регулярно с семьей на Сейшелы? Ну там слитки золота дома? Толстеешь от изобилия?
А они видят, что таки да! Народ все живет лучшее и лучшее!
Вон субсидии отменяют параллельно с повышением коммуналки!
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Судя по куче гавна профессианально выливаемого на власть Украины, мне прийдеться перейти из молчаливой оппозиции к власти, к защитникам власти, так как пахнет кассапами. Очень пахнет кассапами.
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Если бы... Увы- свои. Что намного хуже...
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" Не так страшні російські воші як українські гниди ..."
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Ничего нового. Одни зрадодрочеры в комментах)))
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Шо там пор расследованию убийств в Кривом Озере, Княжичах? Поделись перемогами.
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Это как бы признание в собственной немощи? Не функционируют руки, не прослеживается мозговая деятельность, не выстраивается причинно- следственная связь? Что мешает самому получить информацию?
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надоел пиар этих реформенных банкротов
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одно отличие,те брали рублями,а эти валютой.))
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Не а, идиоты те, кто их выбирает - презик 2 уголовник, и текущий рейтинг Юльки и Ляшка этому доказательство.
Они просто циничные барыги - "Это просто бизнес детка!"
Как сказал уважаемый мною Сергей Гайдай - смотрите где живут, работают и отдыхают детки кандидатов и чиновников! Сразу ясно, кому Украина безразлична, а кому нет.
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Хотелось бы знать почему полицейским - органа Европейского уровня платят совсем не европейскую зарплату.
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А эти полицейские работать не пробовали?
Не то судя по косякам, разбитым машинам, избитым протестующим, неспособностью успокоить хулигана - они вообще профнепепрегодны!
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Основной принцип совка знаете: "Хоть работай, хоть сачкуй, всё равно получишь деньги". Полицейские работают по этому принципу. Ну нет если есть платёжеспособный пострадавший или преступник, вступает в действие принцип другой, личной заинтересованности. Полицейские на зарплате в ихней среде считаются не компетентными, впрочем есть и такие.
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Появление нового в ВСУ- вопли "старье!" Реформы, хоть и со скрипом, тут же "дерибан!" Много чего происходит под дружный визг тех, кто палец о палец не ударил... Вот просто выйди на улицу, подними бумажку и брось в урну- больше пользы стране принесешь. Не-а, интересней критиканствовать. А делать кому? Если подавляющее большинство не только не помогают, напротив откровенно вредят? Так и тут- полиция обязана тем, кто её громко и со вкусом обсырает, вот просто прется от того...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа короткий срок вместо "совковой" милиции Украина получила Национальную полицию - орган европейского уровня, - Турчинов
 
 
 
 
 
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