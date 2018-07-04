 Лукашенко заверил Трампа, что Беларусь остается надежным партнером США в международных стратегических вопросах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"А.Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, которая проводит ответственную и миролюбивую внешнюю политику, была и остается надежным партнером Соединенных Штатов в стратегических вопросах международной повестки дня", - заявили в пресс-службе президента Беларуси.
"Надеюсь на продолжение позитивной динамики в отношениях между нашими государствами и на дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении.
это какой-то позор.. во что вырождается трамповская Америка? https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1/posts/2044526402462588 … https://www.washingtonpost.com/world/europe/republican-lawmakers-come-to-moscow-raising-hopes-there-of-us-russia-thaw/2018/07/03/1213130c-7e94-11e8-b0ef-fffcabeff946_story.html?noredirect=on&utm_term=.f8fcc170a62f …
Лука, ну какое же ты убогое...
Источник: https://censor.net.ua/n3074684
Почему "надежный партнер" США постоянно голосует синхронно с россией, против резолюций, поддерживаемых США. Причем, и по Украине, и по Сирии, и по Приднестровью, да наверное по всем резолюциям в ООН?
Нос строго по ветру со стороны россии, а россия и США сегодня не партнеры в международной политике.
Да воздастся каждому по делам его...
Есть хороший анекдот, об особенностях менталитета "трёх братских народов": Пригласили "русского", украинца и беларуса в НИИ, и говорят:
- Вам нужно пройти тест. Входите в тёмную комнату, наощупь находите табурет и садитесь на него...
Входит "русский". Сел. Накололся на торчащий из сиденья гвоздь. Ухватил табурет и с матами разбил его о стену.
Входит украинец. Сел. Накололся. взял табурет в руки, расшатал гвоздь, вытащил. Поставил табурет, сел. Гвоздь положил в карман - "В господарстві згодиться...".
Входит беларус. Сел. Накололся. Поднялся. Почесал затылок... "А, можа, так и треба?" Сел...