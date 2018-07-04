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Все про:Беларусь (2694) Лукашенко (1615) США (13863) Трамп (1871)

 Лукашенко заверил Трампа, что Беларусь остается надежным партнером США в международных стратегических вопросах

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"А.Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, которая проводит ответственную и миролюбивую внешнюю политику, была и остается надежным партнером Соединенных Штатов в стратегических вопросах международной повестки дня", - заявили в пресс-службе президента Беларуси.

"Надеюсь на продолжение позитивной динамики в отношениях между нашими государствами и на дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074684
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Что-то бацька в последнее время начал суетиться...
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Так Хуйло и сам такое же говорит. Тет-а-Тет Трампу и Меркель яйца вылизывает и отсасывает а своему лохторату рассказывает очередные многоходовочки как он Омерику в пепел превращает.
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то коли в Білорусі навчання НАТО починаються?
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Россияне убили украинцев, был бы переворот, Медведчук, Бойко, Ахметов, Новинский были бы уничтожены.
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Ну да, группа студентов с пересичными громадянами, не отходя далеко с одной известной площади, прогнали силой (мысли?) с пьедестала целого, еще одного мудрого проФФесора, с армией, милицией и охранными спецслужбами... И кто с хуйлом не дружит, понятное дело дыбилы, а поэтому они хунта и фашисты, согласно традвадцатой заповеди рашен тиливизера... Лукашенко запевнив Трампа, що Білорусь залишається надійним партнером США в міжнародних стратегічних питаннях - Цензор.НЕТ 5537
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Если бы в Украине правили националисты уверяю тебя никто бы Украину не захватил и не рискнул бы воевать. Враг всегда планируя войну планирует опираться на внутреннюю опозицию и предателей. К тому же националисты правят в большинстве стран мира в том числе в Израиле, Рашке (правда в рашке больше нацистов при власти), Германии, Японии, Финляндии, Польше и тд. Самое страшное когда власть в стране захватывают иностранцы и начинают разваливать страну изнутри так как они не имеют никаких родственных чуств к етой стране, ихнее дело награбить и убежать.
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Кстати Трамп тоже националист. Хоть он старается етого не афишировать но его действия говорят об етом, так как он делает все чтобы было хорошо только США и американцам а на остальных ему плевать.
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И поэтому Беларусь в ООН голосует за кацапские резолюции и против американских.
Лука, ну какое же ты убогое...
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Это просто вежливость. Трамп поздравил Лукашенко с Денем Независимости, пожелал успехов, вот Лукашенко тоже ответил(как культурный человек).
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Почему соврал? У нас с Америкой конфликтов и не было никогда. Они свято соблюдают Будапештский меморандум и мы к ним не в претензии. Тем более Лукашенко сразу предугадал победу Трампа.
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"А.Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, которая проводит ответственную и миролюбивую внешнюю политику, была и остается надежным партнером Соединенных Штатов в стратегических вопросах международной повестки дня", - заявили в пресс-службе президента Беларуси.
Источник: https://censor.net.ua/n3074684

Почему "надежный партнер" США постоянно голосует синхронно с россией, против резолюций, поддерживаемых США. Причем, и по Украине, и по Сирии, и по Приднестровью, да наверное по всем резолюциям в ООН?
Нос строго по ветру со стороны россии, а россия и США сегодня не партнеры в международной политике.
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Стратегический вопрос, сохранение мира на земле, в этом у нас нет разногласий. По вопросам реализации, могут быть противоречия , но это обычное дело, как говорили древние мудрецы,-"в споре рождается истина". У вас в Раде тоже не всегда единодушное голосование по многим вопросам, что подтвержает мою точку зрения.
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Украинцы очень "благодарны" пуйлу и тем, кто его поддерживает, в том числе Луку и его избирателей, за их стратегию по сохранению мира на Земле и, что особенно болит нам, в Украине.
Да воздастся каждому по делам его...

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Кобыла, идущая под седлом, в кавалерийском строю эскадрона, тоже, по "стратегическим вопросам" за "сохранение мира на земле", и в бой идти не хочет... Пока "в шенкеля не возьмут...".
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Беларусь - партнер США, а Литвин доброволец в НАТО.
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Ну, в свое время многие литвины внесли значительный вклад в становление этого государства.
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Ага, внесли... Особенно во время восстания под руководством Богдана Хмельницкого, когда воевали под командованием Яремы Вишневецкого... Или это Вы о США? Тогда дайте микроскоп.... Разглядеть не могу... Повальное большинство беларусов, эмигрировавших в США, а также в иные страны, выдавали себя за поляков, и беларусской диаспоры, подобной украинским, ни в одной стране не существует...
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Это естественно. Беларусы, бежавшие из Польши имели только польские документы. Беларуской диаспоры конечно мало, согласен. Но таковы наши традиции(национальные), "где родился, там и пригодился" .
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А украинцы какие документы имели? А традиции ваши "приспособленчеством" именуются... Основная часть беларусов гордость за собственную национальную принадлежность ещё при "Жечи Паспалитай" утратила и её стыдилась...
Есть хороший анекдот, об особенностях менталитета "трёх братских народов": Пригласили "русского", украинца и беларуса в НИИ, и говорят:
- Вам нужно пройти тест. Входите в тёмную комнату, наощупь находите табурет и садитесь на него...
Входит "русский". Сел. Накололся на торчащий из сиденья гвоздь. Ухватил табурет и с матами разбил его о стену.
Входит украинец. Сел. Накололся. взял табурет в руки, расшатал гвоздь, вытащил. Поставил табурет, сел. Гвоздь положил в карман - "В господарстві згодиться...".
Входит беларус. Сел. Накололся. Поднялся. Почесал затылок... "А, можа, так и треба?" Сел...
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Трамп еще тот под*бщик. Беларусь с днем независимости....
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лукавый типа хотел сказать что он не с мордовией на одной стороне, а просто мимо проходил.
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Ждём от Беларуси заявку на членство в НАТО, а от Бацьки (лично) - исполнение футбольной кричалки: "Путин - Х*йло! Ла-ла-ла"
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Так ето Лука когде недавно заявлял что Беларусь может присоедениться к некоторому государству имел ввиду США? Как бы Луке жопу не порвали за то что пытается своеей жопой аж два стула сразу.
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Не вопрос. Хуйло тоже с легкостью заверит США в искренней дружбе. И тут же покажет кацапам правдивые мультики, в которых непредсказуемые гиперзвуковые ракеты летят на Флориду.
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Ежели "бацька" такой "миротворец", то пусть уберёт российскую в/часть РЛС со своей западной границы, уберёт российские самолёты из Бобруйска, и отправит обратно в Россию ту бронетехнику, которую попрятал по своим базам, параллельно переодев её "обслугу" в форму своих военнослужащих... Или он думает, об этом никто не ведает?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛукашенко заверил Трампа, что Беларусь остается надежным партнером США в международных стратегических вопросах
 
 
 
 
 
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