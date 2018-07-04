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Все про:дети (3174) отравление (1050) Госпродпотребслужба (96)

 Отравившиеся в лагере на Киевщине дети употребляли йогурт, который тренеры хранили при неправильной температуре, - Госпродпотребслужба

Дети, отравившиеся в детском оздоровительном заведении санаторного типа "Славутич" (с.Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области), получили от тренеров йогурт, срок хранения которых как раз закончился, продукт перед выдачей хранился без соблюдения надлежащего температурного режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Отравление детей на Киевщине: прокуратура открыла уголовное производство, арендатор работал незаконно, - прокуратура

По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что по состоянию на 2 июля в заведении находились 226 детей. Среди них в сопровождении трех тренеров - 26 детей из Киева и Киевской области, которые посещают ДЮСШ Дерюгиных.

"Выяснилось, что 30.06.2018, согласно меню, 226 детям заведения на полдник выдали йогурты с наполнителем "Злаки" и с лактулозой местного производителя, срок потребления которых истекал 01.07.2018. (…) В ходе эпидрасследования установлено, что 30.06.2018 тренеры изъяли у воспитанников 26 йогуртов, выданных на полдник, и хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в своих комнатах и вернули детям для употребления через сутки", - подчеркивается в сообщении.

В Госпродпотребслужбе указали, что 12 заболевших детей являются членами одной группы (воспитанники ДЮСШ). По состоянию на 3 июля ухудшение состояния здоровья детей из других групп не регистрировалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В детском лагере на Киевщине массовое отравление детей, один ребенок в коме, - ОГА

Следует отметить, что все дети питались в одной столовой.

Кроме того, в Госпродпотребслужбе сообщили, что по состоянию на 3 июля один ребенок с предварительным диагнозом "энцефалит" находится в тяжелом состоянии в Национальной детской специализированной больнице "ОХМАТДЕТ", еще 11 в удовлетворительном состоянии: из них 10 детей родители забрали домой, один ребенок остается в изоляторе лагеря.

Как сообщалось, в частном детском лагере "Славутич" 11 детей обратились за медицинской помощью с расстройством пищеварения, еще одна девочка - в реанимации в состоянии комы.

По факту массового отравления детей прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

В прокуратуре также указали, что в производстве хозяйственных судов рассматриваются дела по искам прокуратуры Киевской области по возврату имущества детского лагеря "Славутич" в государственную собственность. Прокуратура области установила, что общество, которое арендует государственное имущество, незаконно провело его реконструкцию и безосновательно оформило право собственности на детский лагерь.

Источник: https://censor.net.ua/n3074680
 
 
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Нет, что Вы.
Конечно, "Киев" виноват.

Бабушка моя, когда уволилась из хурургов, еще несколько лет ездила врачом в пионерлагеря (в Крым). В обязанности врача входила инспекция работы столовой.
Рассказывала мне бабуля;
- Я на кухню захожу и вижу: они баранью голову прямо с рогами в котел закладывают, бульон варить.
Столько лет прошло, а НИ-ЧЕ-ГО не меняется.
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Та вы шо?
СССР развалился в 1993, выходит ваша бабушка застала это еще раньше.
Кстати, запрещено "кошмарить бизнес".
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Порушення елементарних санітарних норм. Як завжди.

Каждый сам себе режиссер санстанция.
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Сектант, ты вчера на форуме на кухню гавкало. Ты же великий микробиолог. Как и во всех областях- в каждой жопе затычка.
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Отих доморощених тренерів хоть одного треба посадити за грати. Одні дітей завели хрен знає куди, другі нагрузку дітям дають що ті свідомість втрачають, треті продукти протухлі дають, мля...
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для чого за грати? можна кожний день давати їм подібні йогурти
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Краще би цей продукт для бражки залишили.
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Енцефаліт від йогурту- це смішніше ніж трипер від того що на тебе в маршрутці чхнули.
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Можливо просто збіг? Навряд чи захворювання на енцефаліт якось пов'язане з харчовим отруєнням.
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Согласен. Какой-то более серьезный косяк скрывают.
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база "Славутич" належить кухарці(коханці) овоча Любі Полежай
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Даже если йогурт перекиснет месяц, в реанимацию из-за него не попадешь...
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жодного разу не чула, щоб хтось серйозно отруївся йогуртом. Термін зберігання для йогуртів - це умовна дата, після якої йогурт вже не продаватимуть, але вживати можна, принаймі ще 2-3 тижні.
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а до чого тут тренери? Якщо справді йдеться про (кліщовий) енцефаліт, то саджати за грати треба не тренерів, а виробників йогурта з сирого молока інфікованих енцефалітом корів.


"Сам вірус кліщового енцефаліту присутній в організмі іксодових кліщів, а також у великих і в дрібних лісових ссавців, це комахоїдні і гризуни або навіть у деяких видів птахів. Взагалі основними хранителями цього вірусу в природі є кліщі, в яких вірус живе дуже довго, а потім передається їх потомству. Ще ці віруси розмножуються в організмі домашніх тварин, це кози, корови, вівці, однак ознак захворювання у них не спостерігається. Тому зараження людини відбувається після присмоктування кліща, який заражений вірусом кліщового енцефаліту або ж при вживанні в їжу ще некип'яченого молока корів чи кіз, тому перед питвом молока або перед приготуванням їжі з нього, молоко повинно пройти теплову обробку."
http://likarnya.pp.ua/encefalit-klishhovij-simptomi-likuvannja-ta.html
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Энцефалит бывает не только от клещей. Его может вызвать любой вирус , даже гриппа. Почитай лучше про энцефалит, а не конкретно про клещевой. Тем более , что энцефалитног
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Энцефалитного клеща в Украине нет. Он живет на Дальнем Востоке.
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Кліщовий енцефаліт може зустрічатися скрізь. Є регіони, де багато зафіксованих випадків енцефаліту, а є такі, де поодинокі випадки та вірогідність заразитися низька. У Німечині підвищений ризик у південний регіонах, країни Східной Європи позначені на карті як территорії з підвищеним ризиком, особливо там, де ліси та волога зелена трава.
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ось так - взяли та навмисне понабирали у дитячий табір дітей, що нещодавно хворіли на грип, а тепер синхронно так у один день захворіли на енцефаліт внаслідок грипу. Почитай краще, що таке логіка та вірогідність Діти, які отруїлися в таборі на Київщині, вживали йогурт, який тренери зберігали в невідповідних умовах, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 4286.
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.

ухтышка, тренеры... А наркоту они не хранили ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтравившиеся в лагере на Киевщине дети употребляли йогурт, который тренеры хранили при неправильной температуре, - Госпродпотребслужба
 
 
 
 
 
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