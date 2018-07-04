 Отравившиеся в лагере на Киевщине дети употребляли йогурт, который тренеры хранили при неправильной температуре, - Госпродпотребслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что по состоянию на 2 июля в заведении находились 226 детей. Среди них в сопровождении трех тренеров - 26 детей из Киева и Киевской области, которые посещают ДЮСШ Дерюгиных.
"Выяснилось, что 30.06.2018, согласно меню, 226 детям заведения на полдник выдали йогурты с наполнителем "Злаки" и с лактулозой местного производителя, срок потребления которых истекал 01.07.2018. (…) В ходе эпидрасследования установлено, что 30.06.2018 тренеры изъяли у воспитанников 26 йогуртов, выданных на полдник, и хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в своих комнатах и вернули детям для употребления через сутки", - подчеркивается в сообщении.
В Госпродпотребслужбе указали, что 12 заболевших детей являются членами одной группы (воспитанники ДЮСШ). По состоянию на 3 июля ухудшение состояния здоровья детей из других групп не регистрировалось.
Следует отметить, что все дети питались в одной столовой.
Кроме того, в Госпродпотребслужбе сообщили, что по состоянию на 3 июля один ребенок с предварительным диагнозом "энцефалит" находится в тяжелом состоянии в Национальной детской специализированной больнице "ОХМАТДЕТ", еще 11 в удовлетворительном состоянии: из них 10 детей родители забрали домой, один ребенок остается в изоляторе лагеря.
Как сообщалось, в частном детском лагере "Славутич" 11 детей обратились за медицинской помощью с расстройством пищеварения, еще одна девочка - в реанимации в состоянии комы.
По факту массового отравления детей прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.
В прокуратуре также указали, что в производстве хозяйственных судов рассматриваются дела по искам прокуратуры Киевской области по возврату имущества детского лагеря "Славутич" в государственную собственность. Прокуратура области установила, что общество, которое арендует государственное имущество, незаконно провело его реконструкцию и безосновательно оформило право собственности на детский лагерь.
Конечно, "Киев" виноват.
Бабушка моя, когда уволилась из хурургов, еще несколько лет ездила врачом в пионерлагеря (в Крым). В обязанности врача входила инспекция работы столовой.
Рассказывала мне бабуля;
- Я на кухню захожу и вижу: они баранью голову прямо с рогами в котел закладывают, бульон варить.
Столько лет прошло, а НИ-ЧЕ-ГО не меняется.
СССР развалился в 1993, выходит ваша бабушка застала это еще раньше.
Кстати, запрещено "кошмарить бизнес".
Каждый сам себе
режиссерсанстанция.
"Сам вірус кліщового енцефаліту присутній в організмі іксодових кліщів, а також у великих і в дрібних лісових ссавців, це комахоїдні і гризуни або навіть у деяких видів птахів. Взагалі основними хранителями цього вірусу в природі є кліщі, в яких вірус живе дуже довго, а потім передається їх потомству. Ще ці віруси розмножуються в організмі домашніх тварин, це кози, корови, вівці, однак ознак захворювання у них не спостерігається. Тому зараження людини відбувається після присмоктування кліща, який заражений вірусом кліщового енцефаліту або ж при вживанні в їжу ще некип'яченого молока корів чи кіз, тому перед питвом молока або перед приготуванням їжі з нього, молоко повинно пройти теплову обробку."
http://likarnya.pp.ua/encefalit-klishhovij-simptomi-likuvannja-ta.html
ухтышка, тренеры... А наркоту они не хранили ?
Не только йогурты - Масло-убийца: осторожно, в Украине сливочное масло, в котором вместо сливок - трансжиры
Производители пищевой промышленности производят не более 5% продукции, которая соответствует государственным стандартам качества (ГСТУ).
Кто, для кого и для чего это всё делает?