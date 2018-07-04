 Отравившиеся в лагере на Киевщине дети употребляли йогурт, который тренеры хранили при неправильной температуре, - Госпродпотребслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что по состоянию на 2 июля в заведении находились 226 детей. Среди них в сопровождении трех тренеров - 26 детей из Киева и Киевской области, которые посещают ДЮСШ Дерюгиных.

"Выяснилось, что 30.06.2018, согласно меню, 226 детям заведения на полдник выдали йогурты с наполнителем "Злаки" и с лактулозой местного производителя, срок потребления которых истекал 01.07.2018. (…) В ходе эпидрасследования установлено, что 30.06.2018 тренеры изъяли у воспитанников 26 йогуртов, выданных на полдник, и хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в своих комнатах и вернули детям для употребления через сутки", - подчеркивается в сообщении.

В Госпродпотребслужбе указали, что 12 заболевших детей являются членами одной группы (воспитанники ДЮСШ). По состоянию на 3 июля ухудшение состояния здоровья детей из других групп не регистрировалось.

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Следует отметить, что все дети питались в одной столовой.

Кроме того, в Госпродпотребслужбе сообщили, что по состоянию на 3 июля один ребенок с предварительным диагнозом "энцефалит" находится в тяжелом состоянии в Национальной детской специализированной больнице "ОХМАТДЕТ", еще 11 в удовлетворительном состоянии: из них 10 детей родители забрали домой, один ребенок остается в изоляторе лагеря.

Как сообщалось, в частном детском лагере "Славутич" 11 детей обратились за медицинской помощью с расстройством пищеварения, еще одна девочка - в реанимации в состоянии комы.

По факту массового отравления детей прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

В прокуратуре также указали, что в производстве хозяйственных судов рассматриваются дела по искам прокуратуры Киевской области по возврату имущества детского лагеря "Славутич" в государственную собственность. Прокуратура области установила, что общество, которое арендует государственное имущество, незаконно провело его реконструкцию и безосновательно оформило право собственности на детский лагерь.