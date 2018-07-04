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Все про:пенсионеры (615) пенсионная реформа (1064) пенсия (1743) протест (4284) Путин (23975) Россия (69832)

 "Военный, офицер — и обманул!" - на митинге против пенсионной реформы в Тюмени единоросска Синяева обрушилась с критикой на Путина

Член тюменского отделения партии "Единая Россия" Вера Синяева обвинила президента Владимира Путина во лжи, выступая на митинге против пенсионной реформы.

Об этом сообщает Znak.com, информирует Цензор.НЕТ.

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Протестная акция против повышения пенсионного возраста состоялась в Тюмени 3 июля и была организована местными коммунистами.

"Когда Путин как военный человек дал слово, что не будет поднимать пенсионный возраст, — я голосовала за гарантию стабильности, за будущее! А он обманул! Военный, офицер — и обманул!", - заявила Синяева митингующим.

Она рассказала, что сама является пенсионеркой. "Когда пошла на пенсию три года назад — мои накопления составили 684 тысячи рублей. Сейчас Пенсионный фонд показывает, что у меня их ноль!", - сказала Синяева. - Мне стыдно! И поэтому я сегодня пришла сюда. Мы не можем существовать на одну пенсию!"

Как отмечает издание, поначалу митингующие пытались освистывать Синяеву, но после выступления провожали женщину овациями.

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В середине июня правительство России внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста — для мужчин он увеличится с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин с 55 до 63 лет к 2034-му.

Против этой инициативы выступили все оппозиционные парламентские партии. Членам "Единой России" запретили критиковать пенсионную реформу.

С конца июня в российских городах проходят протестные акции против повышения пенсионного возраста, организуемые профсоюзными и партийными объединениями, а также внесистемной оппозицией.

Источник: https://censor.net.ua/n3074679
 
   
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Там серед рашинських вболівальниць була одна "красивая девченка" - правда виявилася порно-актрисою. То всьо шо треба знати про рашинських девок.
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Как-то в Копенгагене я встретил колумбийку , она только прилетела с Колумбии в Данию , я потерял дар речи. Сказать что она Богиня, это ничего не сказать. Ещё снится мне временами
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в Дании местные бабы настолько страшные, шо колумбийка богиней показалась? В Киев съезди, вообще все вокруг королевами красоты покажутся.
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какой он нафиг военный да и еще офицер
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Какой же он военный ? Он жандарм . хотя при царе у жандармы были почестней , советских кгбистов.
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Он стукач , он бы КГБ завербован как стукач , и потом сам пошёл в кгб
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Я на лошади. Ты на белом коне, и я на белом коне. А потом салют… в нашу честь. Салют в нашу честь. Сначала на парад, а потом в дом офицеров пойдём. Бал будет. Пиво. Салют. В мою честь салют. Я полковник и ты - на белом коне. Ты меня слышишь? Посмотри, какая у меня форма! Посмотри, какие у неё звезды! Я её ещё никому не показывал. Только тебе покажу. Посмотри! Это моя парадная. Специально сшил! Посмотри, не бойся! Погоны? Я их поменяю! Вот они, погоны. Вот! Настоящие! Видишь? Полковник. Я полковник. Я их на парад надену. Это моя форма. Самая чистая. Что ты кашляешь? Вот пойдём в дом офицеров, пива выпьем - и кашлять не будешь. Я с кортиком, на белом коне, командую парадом! Я полковник! Я командую парадом! Я в звёздах! На белом коне! Я полковник! Я командую парадом!

(с) "Зелёный слоник"
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за все платить нужно и, прежде всего, вам, обычным репоедам
эх, морячка в студию))
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Так вот под этой личиной, Скрывался, блин, уголовник, Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, Ну, настоящий полковник. А.Пугачева.
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как там его кликали коллеги? Моль и Окурок? хорошим офицером, видать, он был, с достоинством))
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сегодня посмотрел..... - интересное расследование
Про детство путина - что сделало его зверем.....
https://youtu.be/grZBm1_I8YA
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Это его нисколько не оправдывает. Если человек родился человеком . он им и останется несмотря ни на что.
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фишер - с любого можно сделать зверя....., если с детства...

И никто его не оправдывает - вот теперь только остается пристрелить это взбесившееся животное....
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"Кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями."(с)

Знайшла, дурепа, кому повірити.
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Сколько лет прошло,
А ничего не изменилось.
Кто забывает горький опыт в прошлом, обречен на ее повторение.
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Ложь и лицемерие- это основа русского мира .
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Ахах, обманул он, да он вас на кую вертит как
хочет, челядь
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Ты как челобитную царю подаешь, старая галоша!?? На колени!!! Бигом! Перед ваваном-царьом. Вапще уже холопый распоясались. Вована просят о чем-то и не на коленях. Наглость первой гильдии. Вы за это еще ответите....
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Еще нужно подумать где пенсионеров круче нагнули, там хоть нет минимального стажа в 35 лет и льготы по вредности не порезали.
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Ну думай если умеешь, было 684 000 накоплений,стало 0, как по мне, то прекрасно.
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Врет она все, пенсионные накопления были заморожены а не обнулены.
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"Військовий, офіцер - і обдурив!" - на мітингу проти пенсійної реформи в Тюмені єдинороска Синяєва розкритикувала Путіна - Цензор.НЕТ 3954Все врут и только фуйло в белом, так же он сказал про вдов "Курска".
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Странно, это существо пропитано ложью, а они только что заметили, удивительно даже. Ну да хрен с ними.
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"Військовий, офіцер - і обдурив!" - на мітингу проти пенсійної реформи в Тюмені єдинороска Синяєва розкритикувала Путіна - Цензор.НЕТ 3043

у пахана кремлевской ОПГ вавана можна попросить, а можна дажы и папробывать патребывать что-нибудь. например отмену повышения возраста выхода на пенсию. но! исключительно на коленях. ваван начинает нервничать когда к нему не на коленях обращаются. . вот так вот, встали на колени, и потм так жалобно-как мыши требуем своих прав....
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"Но притворитесь! Этот взгляд все может выразить так чудно! Ах,обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!" (с). Читай краще Пушкіна,дурепа кацапська. Патамушта он ваше фсьо...
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холопы-терпилоиды решили своих прав потребовать. протесты организовывают против царя. ищь чиво удумали. в ваванчике усомниться посмели. ждите пистюлину от росгврардии. это для начала...
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они подают правильный и нужный пример остальным терпилоидам кацапетовки маасковскава улуса
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Ложь крайне сложно продумать в малейших подробностях, особенно если врать приходится навскидку, да, пацак? Поэтому нащелкай в поиске на ЦН "пенсионная реформа" - и убедишься в абсурдности собственного высера. Так что, ехай "Військовий, офіцер - і обдурив!" - на мітингу проти пенсійної реформи в Тюмені єдинороска Синяєва розкритикувала Путіна - Цензор.НЕТ 1864
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если бы кацапы не всунули сюда свое рыло, и не принесли в Украину войну своим оружием и армией, (не отняли украинский Крым, не принесли война в Донбасс) мне было бы глубоко плевать на эту страну и я бы ей не интересовался ни на йоту. а так, кацапы вместо того чтобы в своей стране порядок наводить, несут войну окружающим народам. вот и до Украины добрались. уже 4 года как. а то ты об этом не знаешь. дурака включаешь
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У нас протестуют ногами, проще свалить за бугор на заработки, а эти придурошные фехформаторы пусть сами себе на пенсию зарабатывают.
Ну и плюс, у нас война, а у них скрепы с нефтью.
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Во первых: путлер не военный,а жандарм,во вторых: после 2014 года ни один рашистский вояка не имеет права называться офицером.
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Офицером не имеют права называться те кто отдали свою территорию без боя.
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Вся верхушка командования СССР сдало полстраны без боя, да еще с 5 млн пленных, про "подвиг" под Нарвой 23 февраля вообще прикольно, но ведь празднуют остолопы.
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Надо було в Криму і на Донбасі зробити як як у Грозному? Україні свої випалені території з сотнями тисяч трупів не потрібні.
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и до того тоже, это люди без чести и достоинства. вся их история. это сплошное вранье и воровство.
совок четко зачистил последние немногочисленные остатки.
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А свободолюбивые украинцы схавали пенсионную реХВорму как телята! А как славненько наи..ли!
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Та ще кого на...балі

«Президент Владимир Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 год. Соответствующий документ опубликован на едином портале правовой информации. Минфин в мае предложил сократить пенсионное обеспечение в нынешнем году на 51,5 миллиарда рублей. В ведомстве отметили, что возможно также снижение расходов на 5,9 миллиарда рублей в сфере соцобеспечения. На меры господдержки инвалидам в 2018 году могут выделить на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом.»
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потому что Крымский мост- дорогое «удовольствие», товарищи пенсионеры..
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Я коментарий писал для людей, ане для Петрушкиных жополизов. Проходи мимо, проветривай язык!
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Вылизуй не отвлекайся! Я понимаю, работа у тебя такая, но как подумаю... БРРРРР....
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оно як тебе фантазія розбурхалась ...
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военный - кгб не вояки - просто вертухаи
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тим більше з воєнної кафедри лєнінградського юрфаку...
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вот она, руская мораль. Поддерживали воровство Крыма, военное вторжение в Украину и радовались убийствам украинцев, аплодировали бомбежкам в Сирии и смертям детей - давай, путен, мочи всех в сортире! А как коснулось личного кошелька - путен негодяй... Животные...
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СЕЙЧАС САНКЦИИ ПОГЛУБЖЕ ВВЕДУТ ТО ПУТИН ПРИЗНАЕТСЯ ЧТО ОН ПЕДОФИЛ ЧТОБЫ ЕГО В ТЮРЬМУ ПОСАДИЛИ, А НЕ УБИЛИ !!!
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Турфирмы терпят крах, Путин помоги
https://www.youtube.com/watch?v=mdgSW-XycJg&feature=youtu.be

https://www.newsru.com/russia/03jul2018/polar.html
Агенты, сотрудничавшие с туроператором Polar Tour, прекратившим свою деятельность с 15 июня, а также туристы, которые не смогли улететь в спланированный отпуск, попросили помощи у президента РФ Владимира Путина. С плакатами в руках "Спасите туристов" они записали видеобращение к главе государства, опубликованное 2 июля.

https://www.newsru.com/russia/30jun2018/natalyturs.html
Компания "Панорама Тур" (юрлицо "Натали Турс") объявила, что с 30 июня отменяет чартерные программы в Испанию, Италию и Турцию в связи с низкой рентабельностью.

"В связи с низкими финансовыми показателями выполнения чартерных программ по направлениям: Барселона, Римини, Катания, Неаполь, Анталия, Ираклион принято решение об их сокращении, начиная с 30 июня"

https://www.newsru.com/russia/23jun2018/matreshka.html
Петербургский туроператор "Матрешка-тур" сообщил 22 июня о прекращении туроператорской деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта, также компания не будет выплачивать компенсации клиентам по ранее аннулированным турам.

http://www.interfax.ru/russia/619568
3 июля Туроператор DSBW-Tours сообщил о приостановке деятельности из-за невозможности выполнять обязательства перед клиентами и банком, сообщает на своей странице в фейсбуке генеральный директор компании Карен Гончаров.
DSBW работала на рынке туристических услуг России с 1991 года. Компания специализировалась на горнолыжных, автобусных и экскурсионных турах по Европе и России.
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Турфирмы и у нас падают, хотя в другом контексте, не из за отсутствия денег у людей, а из за своей хиртожопости, кацапы хоть на рашке застряли, а наши по Тунисам и Мальоркам.
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Это не для сравнения, а к общей картине "русского счастья".
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СЕВЕРО ВОСТОК РОССИИ ДОЛЖЕН ОТДЕЛИТЬСЯ !!! ХВАТИТ МОСКАЛЕЙ И ПИТЕРЦЕВ КОРМИТЬ !!!
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как так то хуйло тебя и обмануло? не может быть
ты национал предательница , растрелять
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В Украине проще. Если тебе не нравится украинская жизнь, ты проплаченный агент кремля.
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дивує зеркальність пенсійної реформи в україні та росії
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Яке дз-, коли в нього Україна з маленької літери?
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засерання незручних тем дурньою- улюблений метод гебельсів пукіна
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И чем они недовольны ? Пока телевизор показывал весёлые картинки про войну с бендеровцами, небось в ладоши хлопали от счастья. Так что поделом и заслуженно. Никаких пенсий. Работать на благо Отечества пока кони не двинут.
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Откуда у быдла такое заблуждение? путин никогда не был военным, - он был гэбистом.
гэбисты, как и менты, пожарные, прокуроры, проводники поездов, служащие метрополитена, и прочая.., тоже носят форму, которая похожа на военную, но все они не военные!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Военный, офицер — и обманул!" - на митинге против пенсионной реформы в Тюмени единоросска Синяева обрушилась с критикой на Путина
 
 
 
 
 
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