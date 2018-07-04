 "Военный, офицер — и обманул!" - на митинге против пенсионной реформы в Тюмени единоросска Синяева обрушилась с критикой на Путина

Об этом сообщает Znak.com, информирует Цензор.НЕТ.
Протестная акция против повышения пенсионного возраста состоялась в Тюмени 3 июля и была организована местными коммунистами.
"Когда Путин как военный человек дал слово, что не будет поднимать пенсионный возраст, — я голосовала за гарантию стабильности, за будущее! А он обманул! Военный, офицер — и обманул!", - заявила Синяева митингующим.
Она рассказала, что сама является пенсионеркой. "Когда пошла на пенсию три года назад — мои накопления составили 684 тысячи рублей. Сейчас Пенсионный фонд показывает, что у меня их ноль!", - сказала Синяева. - Мне стыдно! И поэтому я сегодня пришла сюда. Мы не можем существовать на одну пенсию!"
Как отмечает издание, поначалу митингующие пытались освистывать Синяеву, но после выступления провожали женщину овациями.
В середине июня правительство России внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста — для мужчин он увеличится с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин с 55 до 63 лет к 2034-му.
Против этой инициативы выступили все оппозиционные парламентские партии. Членам "Единой России" запретили критиковать пенсионную реформу.
С конца июня в российских городах проходят протестные акции против повышения пенсионного возраста, организуемые профсоюзными и партийными объединениями, а также внесистемной оппозицией.
(с) "Зелёный слоник"
эх, морячка в студию))
Про детство путина - что сделало его зверем.....
https://youtu.be/grZBm1_I8YA
И никто его не оправдывает - вот теперь только остается пристрелить это взбесившееся животное....
Знайшла, дурепа, кому повірити.
А ничего не изменилось.
Кто забывает горький опыт в прошлом, обречен на ее повторение.
хочет, челядь
у пахана кремлевской ОПГ вавана можна попросить, а можна дажы и папробывать патребывать что-нибудь. например отмену повышения возраста выхода на пенсию. но! исключительно на коленях. ваван начинает нервничать когда к нему не на коленях обращаются. . вот так вот, встали на колени, и потм так жалобно-как мыши требуем своих прав....
ага. протестуют...
Ну и плюс, у нас война, а у них скрепы с нефтью.
совок четко зачистил последние немногочисленные остатки.
«Президент Владимир Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 год. Соответствующий документ опубликован на едином портале правовой информации. Минфин в мае предложил сократить пенсионное обеспечение в нынешнем году на 51,5 миллиарда рублей. В ведомстве отметили, что возможно также снижение расходов на 5,9 миллиарда рублей в сфере соцобеспечения. На меры господдержки инвалидам в 2018 году могут выделить на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом.»
https://www.youtube.com/watch?v=mdgSW-XycJg&feature=youtu.be
https://www.newsru.com/russia/03jul2018/polar.html
Агенты, сотрудничавшие с туроператором Polar Tour, прекратившим свою деятельность с 15 июня, а также туристы, которые не смогли улететь в спланированный отпуск, попросили помощи у президента РФ Владимира Путина. С плакатами в руках "Спасите туристов" они записали видеобращение к главе государства, опубликованное 2 июля.
https://www.newsru.com/russia/30jun2018/natalyturs.html
Компания "Панорама Тур" (юрлицо "Натали Турс") объявила, что с 30 июня отменяет чартерные программы в Испанию, Италию и Турцию в связи с низкой рентабельностью.
"В связи с низкими финансовыми показателями выполнения чартерных программ по направлениям: Барселона, Римини, Катания, Неаполь, Анталия, Ираклион принято решение об их сокращении, начиная с 30 июня"
https://www.newsru.com/russia/23jun2018/matreshka.html
Петербургский туроператор "Матрешка-тур" сообщил 22 июня о прекращении туроператорской деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта, также компания не будет выплачивать компенсации клиентам по ранее аннулированным турам.
http://www.interfax.ru/russia/619568
3 июля Туроператор DSBW-Tours сообщил о приостановке деятельности из-за невозможности выполнять обязательства перед клиентами и банком, сообщает на своей странице в фейсбуке генеральный директор компании Карен Гончаров.
DSBW работала на рынке туристических услуг России с 1991 года. Компания специализировалась на горнолыжных, автобусных и экскурсионных турах по Европе и России.
https://vata.d3.ru/shob-tebe-gimnastki-bolshe-ne-davali-1620886/
Так тому й бути, аминь!
ты национал предательница , растрелять
147 комментариев
гэбисты, как и менты, пожарные, прокуроры, проводники поездов, служащие метрополитена, и прочая.., тоже носят форму, которая похожа на военную, но все они не военные!