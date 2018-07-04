 "Военный, офицер — и обманул!" - на митинге против пенсионной реформы в Тюмени единоросска Синяева обрушилась с критикой на Путина

Об этом сообщает Znak.com, информирует Цензор.НЕТ.

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Протестная акция против повышения пенсионного возраста состоялась в Тюмени 3 июля и была организована местными коммунистами.

"Когда Путин как военный человек дал слово, что не будет поднимать пенсионный возраст, — я голосовала за гарантию стабильности, за будущее! А он обманул! Военный, офицер — и обманул!", - заявила Синяева митингующим.

Она рассказала, что сама является пенсионеркой. "Когда пошла на пенсию три года назад — мои накопления составили 684 тысячи рублей. Сейчас Пенсионный фонд показывает, что у меня их ноль!", - сказала Синяева. - Мне стыдно! И поэтому я сегодня пришла сюда. Мы не можем существовать на одну пенсию!"

Как отмечает издание, поначалу митингующие пытались освистывать Синяеву, но после выступления провожали женщину овациями.

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В середине июня правительство России внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста — для мужчин он увеличится с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин с 55 до 63 лет к 2034-му.

Против этой инициативы выступили все оппозиционные парламентские партии. Членам "Единой России" запретили критиковать пенсионную реформу.

С конца июня в российских городах проходят протестные акции против повышения пенсионного возраста, организуемые профсоюзными и партийными объединениями, а также внесистемной оппозицией.