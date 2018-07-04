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 Квалифоценивание: ВККС признала 40 судей соответствующими занимаемой должности. СПИСОК

3 июля 2018 г. на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 50 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККСУ.

Так, сообщается, что по результатам квалифоценивания 40 судей признаны соответствующими и 1 - не соответствующим занимаемой должности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВККС признала несоответствующими занимаемой должности 101 судью, 86 уволились по собственному желанию, - Щотка

ВККСУ опубликовала принятые решения:

Квалифоценивание: ВККС признала 40 судей соответствующими занимаемой должности 01
Квалифоценивание: ВККС признала 40 судей соответствующими занимаемой должности 02
Квалифоценивание: ВККС признала 40 судей соответствующими занимаемой должности 03
Квалифоценивание: ВККС признала 40 судей соответствующими занимаемой должности 04

Источник: https://censor.net.ua/n3074678
 
 
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Короче все вiдповiдають куме
-Авжеж.На 40 судей,один не вiдповiдаэ.Нiчого не нагадуэ?
-Нi.
-Количество каральних вирокiв на оправдательный.Така ж пропорция
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чегой то все новости про судей из контекста выдернуты. что за 40 ? что за судьи ? что остальные ? скоки там евромайдан засуживали ?
ничего у вас по прежнему непонято и мутно
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Куда только не ездила квалификационная комиссия в поиске взяточников...
Нигде взяток не брали, везде только давали. Кваліфоцінювання: ВККС визнала 40 суддів такими, що відповідають займаній посаді - Цензор.НЕТ 9537
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- Алло, это квалификационная комиссия?
- Да, я вас слушаю.
- А мой папа-судья на взятку купил "Бентли".
- Люся, это ты?
- Папа?!


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