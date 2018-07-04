 Квалифоценивание: ВККС признала 40 судей соответствующими занимаемой должности. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККСУ.

Так, сообщается, что по результатам квалифоценивания 40 судей признаны соответствующими и 1 - не соответствующим занимаемой должности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВККС признала несоответствующими занимаемой должности 101 судью, 86 уволились по собственному желанию, - Щотка

ВККСУ опубликовала принятые решения:







